Юлия Невская

Автор

Документальный фотограф и фотожурналист из Москвы. Член Союза журналистов, Союза фотохудожников России, Русского географического общества, а также международной организации Women Photographer. Работает над собственными проектами и материалами по заказу редакций по всей России. В последние годы ключевыми темами являются проблема сохранения культурного наследия, экология, а также остросоциальные вопросы. В своих проектах исследует связь человека и места, формирование и сохранения культурных кодов, а также феномен Русского Севера. Сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными СМИ. Работы признаны международным жюри в рамках различных фотоконконкурсов. Является приглашенным лектором факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Русского географического общества. Ведёт свои образовательные программы по алгоритмам создания документальной истории и визуальному сторителлингу. <a href=http://yulianevskaya.com target=_blank >yulianevskaya.com</a>