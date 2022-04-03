На территории енисейской Сибири, от Таймыра до Тувы, расположено 111 действующих метеостанций, в России их больше тысячи. На каждой из них ежедневно в одно и тоже время десятилетие за десятилетием происходят замеры показателей. Из этих данных потом складывается прогноз погоды, штормовые предупреждения, инструкции для центров управления полётами и общемировые тенденции изменения климата. Мы побывали на аэрологической станции, которая находится буквально в самом центре тайги, в эвенкийском посёлке Ванавара, и поговорили с людьми, которые своими руками замеряют погоду.

Каждый день привычным движением мы открываем прогноз погоды, чтобы понять, как одеться, взять ли с собой зонт, долго ли греть машину в холодное время года. За этими цифрами на экране смартфона, как и за многими другими комфортными продуктами прогресса, где-то далеко позади по цепочке действий стоит обычный ручной человеческий труд, о котором мы даже не подозреваем. В самом сердце тайги, недалеко от географического центра России, в поселке Ванавара уже много лет работает маленькая аэрологическая станция.

Юлия Невская ИА REGNUM Действующее здание аэрологического центра, внутри находится всё метеорологическое и аэрологическое компьютерное оборудование

«Мы не делаем прогнозы, только снимаем данные в режиме реального времени», — рассказывает Игорь Абрабен, начальник станции.

Юлия Невская ИА REGNUM Игорь Абрабен, начальник аэрологической станции

«Все данные передаются гидрометцентру в Красноярске, там их обрабатывают, делают прогноз погоды».

Станция в Ванаваре организована в 1932 году. Сначала здесь проводили только метеорологические наблюдения, а в 1953 году добавились ещё и аэрологические. Разница этих двух направлений в том, что метеорологи исследуют приземный слой, а аэрологи — верхние слои атмосферы.

Юлия Невская ИА REGNUM Ольга Шиленок, метеоролог, работает на станции 33 года. Конструкция рядом с ней называется вытяжные термометры, они измеряют глубину промерзания почвы

«Это старая станция «Гранит», которая работала с 53 по 95 год, сейчас она законсервирована», — показывает техник-метеоролог Ольга Шиленок на здание со сферой на крыше, расположенное чуть поодаль.

Юлия Невская ИА REGNUM Старое здание аэрологической станции, оно использовалось с 1953 года по 1995 год, сейчас оно законсервировано

«Когда поставили автоматический вычислительный комплекс АВК-1М, под него специально построили новое здание, и сейчас все работы производятся отсюда».

Юлия Невская ИА REGNUM Аэрологический автоматический комплекс на втором этаже здания станции. Весь второй этаж отдан от аэрологическое оборудование, первый – под метеорологическое

Юлия Невская ИА REGNUM Часть аэрологического вычислительного комплекса на втором этаже здания станции

Большая часть процессов теперь автоматизирована. Внутри нового здания расположено оборудование, обрабатывающее данные и с метеорологических, и с аэрологических приборов. Дальше сотрудники станции кодируют эти данные и отправляют так называемую «телеграмму» в Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Красноярске.

Юлия Невская ИА REGNUM Зизевская Людмила Сергеевна, техник-метеоролог на рабочем месте, готовит данные для отправки в Красноярск. Ее стаж работы на метеостанции Ванавары – 40 лет

Рядом с новым зданием находится площадка метеорологических наблюдений.

Юлия Невская ИА REGNUM Игорь Абрабен, начальник метеостанции. За его спиной автоматический метеорологический комплекс, основной рабочий объект для метеорологических наблюдений

«Данные снимаются каждые 2−3 часа, даже ночью», — рассказывает Игорь Абрабен. «Основа — автоматический метеорологический комплекс, который передает направление ветра, температуру и влажность воздуха, а также влажность почвенного настила. Всё это обрабатывается автоматически и передается на компьютер наблюдателю».

Юлия Невская ИА REGNUM Метеорологическая площадка

Здесь же, на площадке, находятся дополнительные средства измерения, которые фиксируют ещё ряд параметров и страхуют автоматический комплекс на случай сбоев. Несмотря на то, что большая часть процессов автоматизирована, без человека в этом процессе всё равно не обойтись.

Юлия Невская ИА REGNUM Прибор для измерения осадков вручную – на переднем плане, на заднем плане – часть автоматического комплекса с таким же назначением

Юлия Невская ИА REGNUM Прибор для измерения осадков, часть нового автоматического метеорологического комплекса

«У нас 13 человек в штате. 4 техника-аэролога, 6 техников-метеорологов, инженер, начальник и рабочие. У метеорологов смена по 12 часов, аэрологи работают 4 часа утром и 4 вечером. У станции нет праздников и выходных, мы всегда работаем», — говорит Игорь.

Юлия Невская ИА REGNUM Татьяна Абрабен, техник-метеоролог на площадке для метеорологических исследований

«По всему миру у нас передают информацию в одно и тоже время. Каждые три часа мы подаем телеграмму в управление», — рассказывает метеоролог Татьяна Абрабен. «На старой станции я была аэрологом, потом ушла в декрет и после него вышла уже метеорологом. Сначала переживала, как я буду ночью работать, но быстро привыкла. Правда, на площадку ночью ходить всё равно жутко. У нас медведи иногда ходят. В прошлом году волки были. К нам одно время даже милиция приезжала и сопровождала на площадку. Страшно, на одном дыхании туда ходишь. Вдохнула — сходила, потом выдохнула».

Аэрологи работают с 5 до 9 часов утром и вечером.

Юлия Невская ИА REGNUM Татьяна Германовна Шишова, аэролог, на своем рабочем месте на втором этаже станции. Она работает на станции уже 40 лет

«Радиозонды мы выпускаем очень строго по времени, в 6:30. Любое столкновение, камушек, птица опасны для самолета», — рассказывает Татьяна Шишова, аэролог с многолетним стажем. «У нас на смену два человека: один сидит за столом, включает станцию, а второй выпускает радиозонд. Газогенераторщик к моменту запуска надувает нам оболочку».

Юлия Невская ИА REGNUM Татьяна Германовна Шишова с радиозондом в руках идет на площадку для запуска аэрологического оборудования

Радиозонды — это приборы для измерения показателей в верхних слоях атмосферы. Они прикрепляются к шарам или сферам, наполненным водородом или гелием, и поднимаются на высоту 30−35 км.

Юлия Невская ИА REGNUM Место запуска аэрологического радиозонда

Юлия Невская ИА REGNUM Татьяна Германовна Шишова с радиозондом в руках идет на площадку для запуска аэрологического оборудования

Юлия Невская ИА REGNUM Место запуска радиозондов

«Он измеряет наверху температуру, давление, влажность, направление ветра, скорость ветра. По этим аэрологическим данным специалисты в Красноярске рисуют синоптические карты и составляют прогнозы», — говорит Татьяна Германовна. «У меня опыт работы 40 лет. И я вижу, что если ветер западный и более 30м/сек, то идет циклон, будет значительное изменения погоды. А если ветер слабый с востока — всё будет без изменений».

Юлия Невская ИА REGNUM Татьяна Германовна Шишова на месте запуска радиозондов

Некоторые сотрудники станции работают здесь более 30 лет. Они все отмечают, что климат меняется.

«Сейчас во всём мире перемены климата, до 20−21 годов у нас наблюдалось повышение среднемесячной температуры в зимний период времени, но зима прошлого года была аномально холодная, среднемесячная температура опускалась на 10−15 градусов ниже, чем за последний многолетний период наблюдения», — говорит Игорь Абрабен.

А аэролог Татьяна добавляет: «Да, климат меняется. Я здесь 40 лет живу, а что это для Земли? Но всё равно ощущаю изменения. Местные рассказывают, что очень много свели лесов. Свели леса — экология нарушается, речки мелеют. И получается, что ветра стали сильнее и влажность больше. Когда я только приехала, зимой влажность была 20−30%, и мороз переносился легче. А сейчас она 70%, такую погоду сложнее переносить даже при том, что зимняя температура стала в среднем выше».

Юлия Невская ИА REGNUM Приборы для измерения промерзания почвы

Юлия Невская ИА REGNUM Ольга Шиленок, метеоролог, работает на станции 33 года. Прибор для замера испарения с водной поверхности

Юлия Невская ИА REGNUM Прибор для замера испарения с водной поверхности

Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды анализирует данные, которые им поступают со всех подотчетных территорий, и фиксирует тенденции в масштабе десятилетий. Регион енисейской Сибири, которым занимается это управление, особенно интересен и показателен тем, что находится в различных климатических поясах, территориально от протянулся от сухих азиатских степей Тувы до вечной мерзлоты в самой северной части Евразии, на полуострове Таймыр.

Юлия Невская ИА REGNUM Иван Гордеев, начальник гидрометцентра Среднесибирского управления по гидрометеорологии

«Климатология, как бухгалтерия, — она любит цифры и счёт. Для анализа у нас уже пригодно почти 100 лет, в течении этого периода ведется регулярное наблюдение и сбор данных», — говорит Иван Гордеев начальник гидрометцентра Среднесибирского управления. «В XVIII веке у нас наблюдения отрывочные, только по летописям монастырей. В XIX веке, с декабристов, уже появились регулярные данные. Позже пришло понимание, что это всё государственная задача, поэтому повсеместно стали организовываться и оснащаться пункты наблюдения».

На территории енисейской Сибири фиксируется та же картина, которая наблюдается по всему миру: положительная аномалия среднегодовой температуры.

«В зимний период в Эвенкийском регионе погода мало изменяется, там зимы всегда холодные, хотя в целом по году теплеет. А вот лето теплеет на 0,4 градуса за 10 лет. Это не просто случайное колебание, это значимый тренд», — рассказывает Иван Гордеев.

Юлия Невская ИА REGNUM Прибор для измерения солнечной радиации

Юлия Невская ИА REGNUM Гелиограф, прибор для измерения траектории движения солнца

Юлия Невская ИА REGNUM Гелиограф, прибор для измерения траектории движения солнца

Самой теплеющей точкой России считается Таймыр.

«В среднем по всему региону положительная аномалия составляет 0,19 градуса, при этом на Таймыре она выше более чем в 6 раз. И у нас в стране, и в зарубежных изданиях заявляется, что Арктика теплеет быстрее всего. Тренд потепления на 1 градус за 10 лет — это действительно существенное изменение».