На территории Русского Севера сохранилось множество деревянных построек былых времен, которые являются неотъемлемой частью заповедной земли. По большей части это храмы XVII−XIX веков, которые вписаны в ландшафт и как будто стремятся ввысь вместе с крепкими деревьями, которые их окружают.

Юлия Невская ИА REGNUM Часовня, бывший Ануфриевский храм.

Проблема в том, что большинство из них находятся в аварийном состоянии, и мы рискуем утратить эту часть своего наследия навсегда. Но есть люди, которые выбрали своим делом жизни сохранять уникальные деревянные строения, они делают это по одной простой причине — чтобы не была утрачена память о том, кто мы такие и как выглядит настоящая исконно русская культура. Она не в лозунгах и знаменах, она в деревянных стенах, созданных нашими предками, в возделывании своей земли и в созидательном труде, объединяющем людей ради общего дела.

Юлия Невская ИА REGNUM Реставраторы и добровольцы высаживаются на Малой Муксалме

У Ануфриевской церкви на Соловках необычная история. Она была построена в 1667 году на Большом Соловецком острове и выполняла функцию кладбищенского храма — здесь отпевали братию Соловецкого монастыря. Позже рядом с ней построили каменную церковь, а деревянную разобрали и перевезли на соседний остров архипелага, на Большую Муксалму.

Юлия Невская ИА REGNUM Вересковые пустоши острова Малая Муксалма.

К тому моменту там был основан скит и скотный двор, не хватало только какого-то культового сооружения. Так Ануфриевская церковь превратилась в часовню, при этом строение развернули на 180 градусов и бывший алтарь церкви оказался притвором часовни. Но на этом ее путь не закончился. На Большой Муксалме тоже со временем построили каменный храм, и часовню перенесли на Малую Муксалму, где она стоит до сих пор.

Юлия Невская ИА REGNUM Часовня находится на самой высокой точке острова.

Юлия Невская ИА REGNUM Имитация алтаря в часовне

«Это памятник монахам-крестьянам, которые очень экономно использовали все, что было в их ведении. Они не рубили новое строение, а переносили старое. Хотя в то время было бы проще срубить несколько десятков сосен, они росли на острове в большом количестве. Люди просто старались беречь и не терять намоленное, поэтому переносили и приспосабливали под свои нужды», — рассказывает Маргарита Баева, руководитель фонда «Вереница», занимающегося восстановлением деревянных строений Русского Севера.

Юлия Невская ИА REGNUM Случайные посетители оставляют послания на стенах часовни, большинство не понимает, что это ценный исторический объект.

Юлия Невская ИА REGNUM Внутренние повреждения часовни.

Юлия Невская ИА REGNUM Руслан, профессиональный плотник-реставратор, руководил кровельными консервационными работами в 2021 году.

«История этого храма подчеркивает бережность островного менталитета. Каждая травинка, каждое бревнышко так ценится, потому что оно все очень трудно добывалось и уже раз обрабатывалось руками людей», — добавляет Руслан Беляков, плотник-реставратор, который руководит московской артелью «Новое Старое» и занимается восстановлением деревянных объектов Русского Севера вместе с фондом «Вереница».

Юлия Невская ИА REGNUM Вид на часовню сквозь вешала, на которых драгировщики сушат ламинарию.

Юлия Невская ИА REGNUM Кровельные консервационные работы на часовне.

Юлия Невская ИА REGNUM Добровольцы Вениамин и Пётр Петрович.

Юлия Невская ИА REGNUM Андрей, Руслан и Олег отмеряют перекрытия для крыши.

На острове Малая Муксалма нет постоянных жителей. С середины XX века здесь добывают ламинарию со дна Белого моря, поэтому единственные обитатели острова — драгировщики, которые приезжают на работы в летний сезон.

Юлия Невская ИА REGNUM Олег, Руслан и Илья общаются с драгировщиками.

Они называют часовню «минарет», потому что она находится на возвышенности, и приходят к ней ловить сотовую связь, чтобы отправить сообщение или посмотреть погоду на следующий рабочий день.

Юлия Невская ИА REGNUM Пётр Петрович, пенсионер, доброволец из Мурманска, он не первый раз помогает фонду «Вереница» в работе на объектах Русского Севера.

Юлия Невская ИА REGNUM Во время урагана на острове вся группа спала в палатках на втором этаже часовни, чтобы их не унесло ветром.

В советское время драгировщикам было разрешено жить в часовне, поэтому внутри установили перегородки, как в коммунальной квартире, и сделали ее двухэтажной. Такое вмешательство изменило исторический облик, но позволило часовне дольше сохраниться, потому что обитатели регулярно топили печь и как-то поддерживали общее состояние строения. Позже РПЦ, которая по сути является собственником часовни, выставила высокую арендную плату за проживание, и драгировщики ее оставили.

Юлия Невская ИА REGNUM Катерина, приехала на остров добровольцем, чтобы готовить еду для группы. Она участвует в реставрации памятников деревянного зодчества Русского Севера уже больше 20 лет.

Юлия Невская ИА REGNUM Свежий хлеб, который пекут для драгировщиков на острове и которым все время угощали реставраторов.

Юлия Невская ИА REGNUM Андрей, профессиональный плотник-реставратор, режет свежий хлеб, которым реставраторов угощают драгировщики.

Юлия Невская ИА REGNUM Андрей, Руслан и Илья радуются свежеиспеченному хлебу.

Юлия Невская ИА REGNUM Обед во время рабочего дня.

Часовня совсем обветшала, кровля уже текла и могла в любой момент обрушиться. В 2021 году фонд «Вереница» вместе с мастерами и добровольцами из московской артели «Новое Старое» проводили здесь консервационные кровельные работы.

Юлия Невская ИА REGNUM Работы на крыше часовни.

Юлия Невская ИА REGNUM Олег учит Илью отпиливать часть доски, из которой потом сделают кораблик.

Юлия Невская ИА REGNUM Андрей, профессиональный плотник-реставратор из артели «Новое Старое».

Юлия Невская ИА REGNUM Олег, строитель по профессии, участвует в качестве добровольца в работах московской артели «Новое Старое».

Юлия Невская ИА REGNUM Кровельные работы проводятся со страховкой, до присоединения к артели Андрей и Олег имели опыт таких работ и знают, как правильно крепить страховку.

Юлия Невская ИА REGNUM Андрей отдыхает на солнце в перерыве между работой.

«Работы на памятнике можно разделить на несколько категорий: сначала противоаварийные работы, потом консервация и реставрация», — рассказывает Руслан, он руководил работами на Ануфриевской часовне в 2021 году. «Выбор категории работ зависит от многих факторов, в том числе степени сохранности памятника и возможности вмешательства в него».

Юлия Невская ИА REGNUM Руслан и Андрей отдыхают после работы.

Юлия Невская ИА REGNUM Проект консервационных работ.

Юлия Невская ИА REGNUM Проект консервационных работ.

Для того чтобы получить разрешение на реставрацию, должна быть проделана огромная работа по созданию дорогостоящего проекта и получению разрешений у различных курирующих органов, не говоря о том, что необходимо собрать весьма значительные денежные суммы на сами работы. Для противоаварийных и консервационных работ нужно гораздо меньше разрешений и финансовых вложений, хотя их собрать тоже не легкий процесс.

Юлия Невская ИА REGNUM Группа отдыхает вечером у костра.

Юлия Невская ИА REGNUM Илья читает литературу, которую ему в школе задали на лето.

Юлия Невская ИА REGNUM Добровольцы Пётр Петрович и Катерина.

Руководитель фонда «Вереница» рассказывает, что они проводят работы на добровольные пожертвования, которые собирают через социальные сети, но при этом регулярно приходится вкладывать свои собственные деньги и иногда даже брать в долг.

Юлия Невская ИА REGNUM Часовня на закате.

Юлия Невская ИА REGNUM Закат, Руслан и Илья на крыльце часовни.

Юлия Невская ИА REGNUM Кораблик, который все вместе сделали для Ильи.

«Сейчас мы немного передохнем и годика через три вернемся на Малую Муксалму. Мы надеемся получить разрешения Соловецкого фонда и благословение наместника, чтобы снять перегородки внутри и превратить это здание в настоящую часовню», — говорит Маргарита. «В ближайшее время нужно будет обязательно поставить информационный щит, чтобы люди понимали, какой это ценный памятник. А лет через 10−15, может быть, и реставрацию начнем. Главное, что теперь, после консервации крыши, часовня до этой реставрации доживет».

Юлия Невская ИА REGNUM Группа грузится на корабль на Большом Соловецком острове, который отвезет участников работ на большую землю, откуда они отправятся домой или на следующие объекты.

В будущем реставрационном сезоне у фонда «Вереница» планируется около 15 объектов в Архангельской области, два из них — XVII века, остальные — XVIII и XIX век. Везде будут проводиться разные категории работ. На каждом объекте работают проверенные опытные мастера, к ним присоединяются добровольцы. Это люди совершенно разного возраста, профессии и вероисповедания, их всех объединяет общее дело и желание сделать свой вклад в сохранение чего-то подлинного, дошедшего до нас через века. Как говорит Маргарита, здесь рады всем, потому что если мы сами не сделаем, то никто не сделает.