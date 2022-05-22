Русский Север. Сохранить память своими руками
На территории Русского Севера сохранилось множество деревянных построек былых времен, которые являются неотъемлемой частью заповедной земли. По большей части это храмы XVII−XIX веков, которые вписаны в ландшафт и как будто стремятся ввысь вместе с крепкими деревьями, которые их окружают.
Проблема в том, что большинство из них находятся в аварийном состоянии, и мы рискуем утратить эту часть своего наследия навсегда. Но есть люди, которые выбрали своим делом жизни сохранять уникальные деревянные строения, они делают это по одной простой причине — чтобы не была утрачена память о том, кто мы такие и как выглядит настоящая исконно русская культура. Она не в лозунгах и знаменах, она в деревянных стенах, созданных нашими предками, в возделывании своей земли и в созидательном труде, объединяющем людей ради общего дела.
У Ануфриевской церкви на Соловках необычная история. Она была построена в 1667 году на Большом Соловецком острове и выполняла функцию кладбищенского храма — здесь отпевали братию Соловецкого монастыря. Позже рядом с ней построили каменную церковь, а деревянную разобрали и перевезли на соседний остров архипелага, на Большую Муксалму.
К тому моменту там был основан скит и скотный двор, не хватало только какого-то культового сооружения. Так Ануфриевская церковь превратилась в часовню, при этом строение развернули на 180 градусов и бывший алтарь церкви оказался притвором часовни. Но на этом ее путь не закончился. На Большой Муксалме тоже со временем построили каменный храм, и часовню перенесли на Малую Муксалму, где она стоит до сих пор.
«Это памятник монахам-крестьянам, которые очень экономно использовали все, что было в их ведении. Они не рубили новое строение, а переносили старое. Хотя в то время было бы проще срубить несколько десятков сосен, они росли на острове в большом количестве. Люди просто старались беречь и не терять намоленное, поэтому переносили и приспосабливали под свои нужды», — рассказывает Маргарита Баева, руководитель фонда «Вереница», занимающегося восстановлением деревянных строений Русского Севера.
«История этого храма подчеркивает бережность островного менталитета. Каждая травинка, каждое бревнышко так ценится, потому что оно все очень трудно добывалось и уже раз обрабатывалось руками людей», — добавляет Руслан Беляков, плотник-реставратор, который руководит московской артелью «Новое Старое» и занимается восстановлением деревянных объектов Русского Севера вместе с фондом «Вереница».
На острове Малая Муксалма нет постоянных жителей. С середины XX века здесь добывают ламинарию со дна Белого моря, поэтому единственные обитатели острова — драгировщики, которые приезжают на работы в летний сезон.
Они называют часовню «минарет», потому что она находится на возвышенности, и приходят к ней ловить сотовую связь, чтобы отправить сообщение или посмотреть погоду на следующий рабочий день.
В советское время драгировщикам было разрешено жить в часовне, поэтому внутри установили перегородки, как в коммунальной квартире, и сделали ее двухэтажной. Такое вмешательство изменило исторический облик, но позволило часовне дольше сохраниться, потому что обитатели регулярно топили печь и как-то поддерживали общее состояние строения. Позже РПЦ, которая по сути является собственником часовни, выставила высокую арендную плату за проживание, и драгировщики ее оставили.
Часовня совсем обветшала, кровля уже текла и могла в любой момент обрушиться. В 2021 году фонд «Вереница» вместе с мастерами и добровольцами из московской артели «Новое Старое» проводили здесь консервационные кровельные работы.
«Работы на памятнике можно разделить на несколько категорий: сначала противоаварийные работы, потом консервация и реставрация», — рассказывает Руслан, он руководил работами на Ануфриевской часовне в 2021 году. «Выбор категории работ зависит от многих факторов, в том числе степени сохранности памятника и возможности вмешательства в него».
Для того чтобы получить разрешение на реставрацию, должна быть проделана огромная работа по созданию дорогостоящего проекта и получению разрешений у различных курирующих органов, не говоря о том, что необходимо собрать весьма значительные денежные суммы на сами работы. Для противоаварийных и консервационных работ нужно гораздо меньше разрешений и финансовых вложений, хотя их собрать тоже не легкий процесс.
Руководитель фонда «Вереница» рассказывает, что они проводят работы на добровольные пожертвования, которые собирают через социальные сети, но при этом регулярно приходится вкладывать свои собственные деньги и иногда даже брать в долг.
«Сейчас мы немного передохнем и годика через три вернемся на Малую Муксалму. Мы надеемся получить разрешения Соловецкого фонда и благословение наместника, чтобы снять перегородки внутри и превратить это здание в настоящую часовню», — говорит Маргарита. «В ближайшее время нужно будет обязательно поставить информационный щит, чтобы люди понимали, какой это ценный памятник. А лет через 10−15, может быть, и реставрацию начнем. Главное, что теперь, после консервации крыши, часовня до этой реставрации доживет».
В будущем реставрационном сезоне у фонда «Вереница» планируется около 15 объектов в Архангельской области, два из них — XVII века, остальные — XVIII и XIX век. Везде будут проводиться разные категории работ. На каждом объекте работают проверенные опытные мастера, к ним присоединяются добровольцы. Это люди совершенно разного возраста, профессии и вероисповедания, их всех объединяет общее дело и желание сделать свой вклад в сохранение чего-то подлинного, дошедшего до нас через века. Как говорит Маргарита, здесь рады всем, потому что если мы сами не сделаем, то никто не сделает.