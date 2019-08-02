Как начальство Москвы и Архангельска на помойке властью упивалось
Временное затишье
Сейчас на станции Шиес временное затишье. Работы не ведутся, но сотрудники ЧОП «Гарант Безопасности» продолжают патрулировать территорию и держать неприступным вход на основную часть стройки. Экоактивисты, так называют противников строительства полигона, остаются на самоорганизованных постах.
В середине июня строительные работы на станции Шиес приостановились под давлением общественности. Большую часть спецтехники вывезли. Но ни у кого нет иллюзий, что история закончилась. В палатке с надписью «Информационный центр», установленной на полигоне, постоянно находится сотрудник застройщика, которой щедро делится информацией и рекламными проспектами проекта. В этих проспектах написан план дальнейших работ. В том числе на февраль 2020 года запланировано проведение государственной экологической экспертизы в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. Люди не сомневаются, что ООО «Технопарк» сможет задним числом собрать необходимые документы тем или иным способом. Но это их отношение к стройке не изменит. Свою позицию застройщик основывает на том, что здесь нет болот. Но местные жители с детства ходят ногами по этой земле и точно знают, что они есть.
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Кто такие экоактивисты и почему они так переживают за свои болота?
Местные жители поднялись стихийно. Северяне в целом аполитичный народ, не склонный к социальным волнениям. Но в этот раз они единодушно встали стеной за свои болота. По сути, вся проблема в том, что место выбрано непригодное для строительства полигона по всем экологическим нормам. Захоронение твердых бытовых отходов может производиться только на территории с определенной глубиной залегания грунтовых вод. По словам экологов, в болотистой местности вообще не уместно говорить о глубине грунтовых вод — все на поверхности. Для большинства ближайших населенных пунктов единственным источником пресной воды остаются колодцы. Построят мусорный полигон на Шиес — пресной воды, пригодной для употребления, у них не будет.
Проблема объединила совершенно разных людей. На Шиес в отпуска и по выходным приезжают местные жители и люди из других областей. Среди экоактивистов можно встретить людей совершенно разных профессий и разного достатка. Общая идея сплотила простых рабочих, врачей, учителей, банкиров, предпринимателей, домохозяек и пенсионеров.
По сути на Шиес происходит беспрецедентная история. Люди самостоятельно организовались и выстроили эффективно работающую систему, направленную на защиту своего права жить на собственной земле. И эта система видоизменяется, увеличивается в масштабе и функционирует уже длительное время, почти год.
Что было весной
Местные жители узнали о том, что на станции Шиес начались работы непонятного назначения летом 2018 года. То есть за полгода до официального принятия проекта мусорной реформы. Достаточно быстро выяснилось, что именно там строится. Осенью уже было понятно, что это не инфраструктура для сортировки и переработки мусора, а разгрузочная площадка для мусорного полигона. По предварительным сведениям, из Москвы будут привозить упакованные в специальные брикеты твердые бытовые отходы и производить их захоронение на территории около 5000 га. Планируется, что ежесуточно будет прибывать 5 железнодорожных составов. И так продолжится в течение 20 лет. Никакого решения о последующей их переработке предложено не было.
Местные жители отреагировали первыми. Они самостоятельно организовали посты и перекрыли дороги. Люди не предпринимали никаких агрессивных действий, просто стояли на пути спецтехники и отказывались уходить. Диалог с властью оказался односторонним, и они приняли решение: раз нас никто не хочет слушать, значит мы просто останемся здесь.
В таком режиме экоактивисты пережили зиму. Сначала грелись у костров и в машинах. Потом организовали на постах более комфортные условия. Установили обогреваемые вагончики, наладили быт. К местным жителям стали постепенно присоединяться люди из ближайших городов, потом подтянулись неравнодушные из соседних областей, стали приезжать российские и зарубежные экологи и СМИ. Такая ситуация весьма осложняла работу застройщика и к весне обстановка стала накаляться.
В середине марта ООО «Технопарк» пошел на первые агрессивные действия по отношению к экоактивистам. Водитель экскаватора во главе колонны спецтехники протаранил вагончик-бытовку на дороге в сторону Мадмаса. В этот момент внутри находились люди и растопленная печь. В результате были пострадавшие со стороны активистов.
Сразу после этих событий было возбуждено уголовное дело по причине нанесения тяжелых телесных повреждений водителю экскаватора. Начались аресты участников событий и обыски постов экоактивистов.
В начале апреля на митинги против свалки в Архангельской области вышло гораздо больше народа, чем можно было ожидать. Эти события вызвали двусторонний эффект. С одной стороны, проблема получила широкий общественный резонанс, и на посты активистов стало пребывать гораздо больше людей из разных городов. С другой стороны, действия властей по отношению к ним стали жестче.
В конце апреля сотрудники полиции опечатали и увезли вагончики-бытовки. По словам очевидцев, никаких законных оснований для этого предъявлено не было. Люди, которые стали стеной и пытались не позволить безосновательно изъять частную собственность, были арестованы по обвинению в неповиновении властям. Участники событий утверждают, что командовал операцией и.о. начальника МВД по Ленскому району Ошеров Владимир Михайлович. Но когда активистов начали оттаскивать силой, заламывать и класть лицом в землю, он уехал, а все местные полицейские из Урдомы стояли в стороне вместе с сотрудниками ЧОП и рабочими полигона. Для операции привезли группу из Архангельска, именно они и осуществляли силовые действия.
История о том, как опасные русские женщины на скаку останавливают сотрудников ЧОПа
Пик конфликтов пришелся на май — начало июня. 10 мая на полигон стали привозить дизельное топливо вертолетами. Земля вокруг станции Шиес все ещё обозначена как лесной массив и вертолетной площадки там быть не может. Осуществлять на этой территории посадку вертолета — незаконно. Люди пытались помешать поставке топлива тем же мирным способом, как и во всех предыдущих случаях. Они просто сели по середине места посадки и отказывались уходить.
В тот момент на Шиес было особенно много сотрудников ЧОП, люди предполагают, что специально для проведения операции поставки топлива. И для того, чтобы продемонстрировать экоактивистам свою силу. Чуть позже в тот же день прилетел 3-й вертолет.
Дальше обстоятельства разворачивались совершенно абсурдным образом. В конце мая Марина узнала имя одного из напавших на нее и написала заявление, реакции на которое не было. 21 июня ее арестовали и привезли в Яренск, суд состоялся в тот же день. Оказалось, что тот самый сотрудник ЧОП «Гарант Безопасности», Виталий Синьков тоже написал на нее заявление, обвинив в нападении. Марина отсидела 5 суток по статье 6.1.1 административного кодекса за побои. Реакции на ее заявление в полицию так и не последовало.
Жительница Урдомы Анна Шекалова отсидела 15 суток. Среди обвинений предъявленных ей тоже было избиение охранника. Анна, как и Марина, совершенно не похожа на женщин, имеющих физическую возможность это сделать.
Если цель подобных действий — напугать людей, чтобы они перестали приезжать на Шиес, то результат получается противоположный.
Люди единодушно уверены, что если бы было хоть малейшее законное основание их разогнать силовыми методами, то их посты за пару часов сравняли бы с землей. Не зря же рядом с полигоном даже сейчас, когда все спокойно, стоят автомобили Росгвардии. А раз не разгоняют, значит не за что зацепиться.
Люди на посту
Сейчас на станции Шиес и ближайшей к нему территории находятся четыре поста эко-активистов. Пост «Ленинград» — на самом полигоне, он считается основным. Пост «Костер» — на дороге со стороны Урдомы. Это первая точка, куда попадают экоактивисты. Пост «Баня» — сразу на выезде с полигона в сторону Мадмаса. По этой дороге проехать сейчас невозможно из-за болот. Она проходима только зимой. На переправе через реку Вычегда расположен ещё один пост — «Мадмас», по названию ближайшего к нему населенного пункта.
На каждом посту есть где спать, где приготовить пищу. На «Ленинграде» расположена большая полевая кухня, склад продовольствия и бытовых вещей, палаточный городок, где всегда есть свободные места. На «Бане» можно комфортно помыться и постирать вещи, дежурный всегда следит за температурой и наличием теплой воды в большой туристической бане.
В середине июня поезда перестали останавливаться на станции Шиес. Дорогу со стороны Урдомы перекрыли нарядами полиции: формальное основание, что это трасса вдоль газопровода и по ней ездить нельзя по технике безопасности. Вероятно, расчет был на то, что экоактивисты из-за сложностей с дорогой перестанут приезжать на полигон. Но поток не прекратился и не стал меньше, хотя людям приходится идти пешком около 12 км.
Люди в растерянности, они понимают, что в любой момент с ними могут сделать, что угодно: арестовать, избить, разрушить то, что они строили для более-менее комфортного существования на постах. Но эта история уже зашла слишком далеко. Отступить сейчас — значит обесценить все приложенные усилия, все понесенные жертвы. А ещё это значит в скором времени потерять возможность пить чистую воду из колодцев и дышать привычным воздухом. Это значит, что нужно забирать семьи и уезжать в никуда. Поэтому они приняли решение оставаться до последнего и по доброй воле они оттуда не уйдут.