При упоминании Арктики, сразу представляешь безмолвные белые просторы. Тишина, холод, снег и лед. В эту картину с трудом вписываются люди. Разве что те, которые приезжают в экспедиции и стоически преодолевают сложности ради какой-то важной исследовательской цели. Тем не менее наша Арктика обитаема. Люди построили города на территории вечной мерзлоты и не считают каждый день своей жизни подвигом, они просто живут.

Юлия Невская ИА REGNUM Вид на Дудинку

Дудинка — самый северный международный порт России. Он находится в 300 км за Северным полярным кругом, на полуострове Таймыр. С конца ноября до середины января здесь полярная ночь, а с середины мая до конца июля — полярный день. Долгой зимой морозы достигают отметки — 50 градусов и ниже, а лето короткое и прохладное.

Юлия Невская ИА REGNUM Прохожие на улицах Дудинки

Юлия Невская ИА REGNUM На площади начали создание арт-объекта на этническую тематику

Юлия Невская ИА REGNUM Улицы города Дудинка

Юлия Невская ИА REGNUM Улицы Дудинки. Из-за вечной мерзлоты все трубы находятся над землей

Дудинка основана в 1667 году. История возникновения связана с острогом Мангазея, первым арктическим поселением царской России. По легенде, именно один из мангазейских стрельцов основал Дудинку на правом берегу Енисея. По воспоминаниям путешественников, ещё в середине 20-х годов 20-го века поселение состояло из 12 домов и деревянной церкви.

Юлия Невская ИА REGNUM В Дудинке, как и в большинстве российских городов, есть памятник Владимиру Ленину. На заднем плане — Дом культуры

В 1930 году был образован Таймырский национальный округ, и Дудинку сделали административным центром всей огромной территории полуострова, где на тот момент проживало в основном коренное население, ведущее кочевой образ жизни. Основное развитие Дудинка получила только в середине и второй половине 20-го века, во время промышленного освоения крайнего севера Енисейской Сибири.

Юлия Невская ИА REGNUM Вера Черкасова — руководитель Таймырского колледжа в Дудинке

Юлия Невская ИА REGNUM Учебный класс в Таймырском колледже в Дудинке. Здесь осваиваются совершенно разные профессии. Преподаватель инженерного дела

Юлия Невская ИА REGNUM Ветеринарный класс. Преподаватель — Наталья Апанасова. Студенты ветеринарной специальности Настя и Саша

Сейчас население составляет около 22 тысяч человек. Дудинка — полноценный город с инфраструктурой, культурными и образовательными объектами. На ее социально-экономическую жизнь на протяжении всего времени влияли три значимых фактора: порт, Норильск и коренные народы.

Юлия Невская ИА REGNUM София учится в Таймырском колледже в Дудинке. В ее комнате в общежитии

История Дудинки неразрывно связана с Енисеем. Она — важный опорный пункт Северного морского пути, который объединяет речное и морское судоходство.

Юлия Невская ИА REGNUM Порт Дудинка. Самый северный международный порт в России. Расположен за Полярным кругом. Порт принадлежит частной компании «Норильский никель». Погрузочные краны в порту

«Порт — основное предприятие города», — рассказывает Сергей Кугаевский, заместитель начальника порта.

Юлия Невская ИА REGNUM Сергей Кугаевский — заместитель начальник порта в Дудинке. Сотрудник компании «Норильский никель». В своем кабинете на территории портового управления

«Когда-то давно здесь меняли пушнину на товары первой необходимости, которые суда завозили местному населению. Так и осталось по сей день: жизнь города зависит от грузооборота порта. Енисей — водная артерия, которая дает жизнь местному населению».

Норильск находится в 90 км к востоку от Дудинки. Поставки материалов для его строительства и строительства всех промышленных объектов района шли через этот порт. Сюда же по реке из Красноярска привозили заключенных ГУЛАГа, силами которых и строились все объекты.

Юлия Невская ИА REGNUM Дудинский жираф. Арт-объект, который раньше был разгрузочным краном

«В Советском Союзе был Норильский комбинат, потом он акционировался и стал «Норильский никель», — говорит Сергей Кугаевский. «Порт получил развитие как звено цепочки поставок и отправки готовой продукции Норильского комбината, потому что все развитие Норильска шло через него. В то время не было воздушно-транспортных судов, способных перевозить большие грузы, да и пассажиров тоже в основном везли рекой».

Юлия Невская ИА REGNUM Судно ледокольного типа на реке Енисей в порту Дудинка

Судоходство на Енисее круглогодичное, за исключением месяца с конца мая, когда идет ледоход. Сейчас для грузоперевозок в основном используются корабли ледоходного типа, которые могут самостоятельно проходить и в зимнее время. Порт Дудинка функционирует круглосуточно. Работы приостанавливаются, только когда температура опускается ниже — 45 градусов или ветер становится сильнее 20 м в секунду. При таких условиях продолжать работы по погрузке и разгрузке — риск для оборудования.

В 2020 году грузооборот порта составил больше 3 млн тонн. По данным на сайте «Норникеля», в 2020 году его флот перевез по Северному морскому пути более полутора миллионов тонн грузов, это примерно 5 процентов всего грузооборота пути. И с каждым годом показатели растут.

Юлия Невская ИА REGNUM Александр — житель Дудинки. Он постоянно рыбачит на Енисее

Изначально на территории Таймыра проживало только коренное население, ведущее кочевой образ жизни. Со временем его часть осела в Дудинке и поселках на полуострове. При этом многие продолжают жить по традиционному укладу и занимаются оленеводством.

Юлия Невская ИА REGNUM Маленький мамонтенок, найденный в вечной мерзлоте близ Дудинки. Он находится в Дудинском краеведческом музее

Юлия Невская ИА REGNUM Национальная одежда и предметы быта коренных народов Таймыра

Юлия Невская ИА REGNUM Предметы искусства коренных народов Таймыра

Юлия Невская ИА REGNUM Национальные костюмы коренного народа Таймыра — долган. Белла Чуприна — экскурсовод по местному музею Дудинки. По происхождению она из народа долган

«Сейчас у нас сохранилось 5 арктических этносов: ненцы, долганы, нганасаны, энцы и эвенки. Общая численность коренных на Таймыре около 10 000 человек», — рассказывает Белла Чуприна, научный сотрудник краеведческого музея Дудинки. Сама она по происхождению долганка, из тех, кто стал вести оседлый образ жизни.

Юлия Невская ИА REGNUM Зоя Болина возле жилища народа энцев в доме народного творчества «Чум»

Семьи, которые сохраняют традиционный уклад жизни, продолжают кочевать по тундре так же, как делали их предки много столетий подряд. С той лишь разницей, что теперь олени редко используются как тягловая сила, этот функционал взяли на себя снегоходы. А на каждом стойбище есть сотовая связь и другие полезные в быту гаджеты.

Юлия Невская ИА REGNUM Жилище эвенков. Татьяна рассказывает сказки и легенды своего народа

Раньше кочевые народы на каждой стоянке раскладывали и потом собирали чумы, состоящие из шестов и шкур. Но сейчас они чаще живут в балках — вагончиках на полозьях, которые прикрепляются к снегоходам. Время нахождения на одном месте от нескольких дней до недели, все зависит от размера стада. Если стадо большое, то корм заканчивается быстро и нужно переходить на новое место.

Юлия Невская ИА REGNUM Дом нганасанского народа. Старинная игра, в которой юные парни и девушки набрасывают череп зайца на палку. Если парень попадёт три раза, то будет охотником, если нет, то рыбаком. Если девушка попала, будет мастерицей и станет вышивать узоры, если нет, просто будет шить утайки и верхнюю одежду.

Семьи кочуют по тундре круглый год, периодически заезжая в населенные пункты, чтобы пополнить запасы еды и всего необходимого. Дети остаются с родителями до 7 лет, потом их отправляют в город или поселки, чтобы они учились в школах-интернатах. Некоторые семьи продолжают говорить на своих родных языках, поэтому дети приезжают, даже не зная русского. Им приходится учить все с нуля.

Юлия Невская ИА REGNUM Виолетта Иванова рассказывает о традициях своего народа в ненецком чуме.

«Осенью начинается сбор детей. Специально для этого выделяют вертолеты, которые забирают их прямо из стойбищ», — говорит Виолетта Иванова, учитель школы-интерната в Дудинке. «Дети, которых только оторвали от родителей, плачут по полгода. Им тяжело в городе, они совсем к другой жизни привыкли. Родителям тоже жалко их отдавать, но где их в тундре учить. Тут мы приходим на помощь, говорим с ними на родном языке, успокаиваем. Так они понимают, что не совсем к чужим людям попали». На зимние и летние каникулы детей отправляют к родителям. За годы в школе они привыкают к городу, но большая часть все равно после 9-го класса хочет вернуться в тундру и заниматься оленеводством.

Юлия Невская ИА REGNUM Жилище долган в центре народного творчества «Чум». Светлана окуривает жилище травами, чтобы очистить его от злых духов.

Юлия Невская ИА REGNUM Светлана и Василий по рождению относятся к народу долган, но много лет ведут оседлый образ жизни в Дудинке

Юлия Невская ИА REGNUM Жилище народа нганасан, Алексей и Светлана

В Дудинке существует много инициатив по поддержанию культуры коренных народов. В городе создан живой музей традиционной культуры «Чум», где воссоздается быт всех пяти арктических этносов Таймыра. В различных городских творческих пространствах проводятся традиционные праздники, воссоздаются обычаи, проходит обучение ремеслам и искусствам.

Юлия Невская ИА REGNUM Резчики по дереву из народа долган, двоюродные братья. Обоих зовут Николай Киргизов

Юлия Невская ИА REGNUM Резьба по кости

Юлия Невская ИА REGNUM Фигуры, вырезанные из бивня мамонта

Причем в эти инициативы вовлечены не только представители коренных народов, но и русское население. Сохранение культурного наследия поддерживается на уровне региона, это создает реальный шанс, что глобализация не поглотит все их культурное разнообразие.

Юлия Невская ИА REGNUM Дом народного творчества коренных малочисленных народов в Дудинке, названный «Чум». Традиционные жилища расположены прямо в центре города. Встреча гостей, ритуал «кормления огня»

Порт Дудинка — один из многих населенных пунктов на территориях, кажущихся непригодными для жизни. Как показывает практика, люди умеют отлично приспосабливаться к той земле, которая дана им историческими обстоятельствами. Кочевые народы веками выживают в тундре Крайнего Севера, и многие из них до сих пор не хотят менять ее на комфорт цивилизации. Заключенные ГУЛАГа и передовики комсомольской стройки смогли создать цивилизацию в этих местах, а их потомки живут здесь до сих пор. Получается, что Арктика не так уж недоступна и гораздо более открыта для человека, чем мы думаем.