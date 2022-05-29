По всей стране каждый год в весенне-летний сезон проходит множество реконструкторских фестивалей. Люди собираются в пространстве исторической реальности и живут в ней несколько дней так, как будто от XXI века их отделяет много столетий. Один из таких фестивалей — «Данбург», он проходит в Липецкой области в середине мая уже пятый год. У его основателя Даниила Юдина была мечта — жить в замке и сделать собственное место, где его друзья-реконструкторы смогут собираться каждый год. Его идеи постепенно превращаются в реальность: стены замка понемногу растут, и в этом году на фестиваль приехало более 700 участников, не считая туристов.

Юлия Невская ИА REGNUM Вид на пространство фестиваля с башни замка, которую построил Даниил

Поместье Данбург, так Даниил назвал это место, находится в селе Конь-Колодезь, совсем рядом с федеральной трассой М4 Москва — Дон. Сворачиваешь с трассы, едешь минут пять по селу, поворачиваешь немного вглубь, и в проеме между деревьями появляется башня замка, много шатров и люди в старинных одеждах.

Юлия Невская ИА REGNUM Замок, построенный Даниилом в поместье Данбург

«Я создавал все с нуля. 10 лет назад здесь были развалины Советского Союза: всё разворовано, старая ферма разрушена, — рассказывает Даниил. — Но само место с богатейшей историей, на этих землях в свое время владычествовал граф Иван Синявин, флотоводец и правая рука Петра I. Пётр I прорубил окно в Европу, и я занимаюсь исторической реконструкцией Европы. Так что все обосновано, здесь нет ничего непатриотичного, в каждой культуре есть свой интерес. Мне интересно рыцарство».

Юлия Невская ИА REGNUM Даниил Юдин, создатель поместья Данбург

Даниил занимается реконструкцией с начала 2000-х годов. По его словам, большая проблема в организации фестивалей в России связана с тем, что у инициативных людей нет собственной инфраструктуры.

Юлия Невская ИА REGNUM Утро в лагере реконструкторского клуба «Кантон Ури»

Юлия Невская ИА REGNUM Кузница на территории лагеря реконструкторов раннего Средневековья

Юлия Невская ИА REGNUM Кузнец в процессе работы

Юлия Невская ИА REGNUM Реконструктор чинит свой доспех

Юлия Невская ИА REGNUM Лагерь клуба «Кантон Ури», участники готовятся к параду

Юлия Невская ИА REGNUM Бойцы «Кантона Ури» чинят свой доспех в кузнице замка, построенного Даниилом

Юлия Невская ИА REGNUM Девушки готовятся к параду

Юлия Невская ИА REGNUM Артур, глава клуба «Тироль», впервые приехал на «Данбург»

Юлия Невская ИА REGNUM Супруги Сергей и Анастасия, реконструкторы из Тулы, на параде «Данбурга»

Юлия Невская ИА REGNUM Участники фестиваля «Данбург»

Юлия Невская ИА REGNUM Павел, реконструктор из Москвы, отдыхает около своего шатра

«Все решает местная администрация или Минкульт, которые могут дать территорию под мероприятие, а могут нет. Получается, что мы зависим от всевозможных чиновничьих интриг и тебе постоянно режут инициативу на корню, — говорит Даниил. — Уже давно, когда мне было лет 17, я понял, что сделаю свое детище, которое не будет зависеть от внешних передряг, политических взглядов и всего прочего. Здесь будет место свободы и мечты, которая становится реальностью. Так и появился Данбург».

Юлия Невская ИА REGNUM Клуб «Кантон Ури» перед началом массовых боев

Юлия Невская ИА REGNUM Полина — реконструктор из тульского отделения «Кантона Ури», Артур и Иван на заднем плане

Юлия Невская ИА REGNUM Максим в лагере своего клуба «Кантон Ури» перед началом боев

Сначала Даниил пробовал реализовать свой проект в родном Воронеже, там администрация отнеслась с интересом, но на деле не поддержала. А потом совершенно случайно он узнал про место недалеко от Липецка, где были развалины старой башни, приехал посмотреть и понял, что ему нужно именно оно.

Юлия Невская ИА REGNUM Шатер клуба Тироль

Юлия Невская ИА REGNUM Ярмарка фестиваля «Данбург»

Юлия Невская ИА REGNUM Второй этаж замка, который начал строить Даниил

«Я пришел в местную администрацию, просто на словах, без всякой презентации, рассказал о проекте и пообещал построить средневековый город, где будут собираться друзья, куда будут приезжать туристы. Одним словом, всем будет хорошо. Люди в администрации мне сначала не поверили, спросили, что именно там будет? А я и говорю: «Будет конюшня». «О, конюшня нам нужна! Езжай и забирай землю», — рассказывает Даниил.

Юлия Невская ИА REGNUM Ферма семьи Юдиных в поместье Данбург

Юлия Невская ИА REGNUM На ферме Даниил разводит редкие породы коз

Юлия Невская ИА REGNUM Дети на фестивале самостоятельно устраивают для себя состязания

Землю Даниил выкупал маленькими частями: копил — выкупал, потом снова копил. По такой схеме в поместье Данбург сделано все, никакого стартового капитала не было. Сначала Даниил построил дом для своей семьи и переехал сюда вместе с женой и детьми, сейчас у него их пятеро. По его словам, ничего бы не получилось без поддержки жены Натальи, которая поверила в его авантюрную идею и стала основным локомотивом проекта.

Юлия Невская ИА REGNUM Даниил и его жена Наталья

Сейчас в Данбурге построен хозяйский дом, ферма, сцена и концертное пространство, часть новой крепости, крытые навесы для ярмарки, трибуны для зрителей и различные небольшие средневековые объекты. Под фестиваль и все средневековое пространство выделено около 10 га земли, помимо этого есть ещё поля для сельского хозяйства.

Юлия Невская ИА REGNUM «Кантон Ури» идет на бои

Юлия Невская ИА REGNUM Владимир помогает надевать доспех своему одноклубнику

Юлия Невская ИА REGNUM Григорий Блонский, руководитель «Кантона Ури» и многократный чемпион мира в боях 5 на 5, инструктирует свой клуб перед боями.

В создании средневекового города ему помогают друзья из реконструкторских клубов со всей страны. Они приезжают сюда раз в год на фестиваль или просто в гости в свободное время. Сейчас Данбург действительно стал тем местом, которым его хотел видеть Даниил.

Юлия Невская ИА REGNUM Оркестр волынщиков Москвы возглавляет парад «Данбурга»

Юлия Невская ИА REGNUM Межклубное объединение кавалеристов Москвы и Санкт-Петербурга

Юлия Невская ИА REGNUM Зрители на параде «Данбурга»

Юлия Невская ИА REGNUM Парад «Данбурга»

Юлия Невская ИА REGNUM Реконструкторы раннего средневековья

Юлия Невская ИА REGNUM Дамы на параде

«На первом фестивале 5 лет назад было 30 человек, через год — уже 200, потом — 500. В этом году порядка 700-800 участников и огромное количество туристов», — рассказывает Даниил. В этот раз на мероприятии выступило больше 20 музыкальных групп, в том числе очень известные фолк-рок коллективы. В программе — конные бои, рыцарские бои 1 на 1, 3 на 3 и массовые, лучный турнир, средневековый и кукольный театр, интерактивы для детей и много всего другого. «Я помню, как приезжал на второй фестиваль, вокруг была стройка, ничего абсолютно не было. Даниил вложил очень много сил, и все преобразилось, труд его виден с каждым годом все больше», — рассказывает Григорий Блонский, руководитель клуба «Кантон Ури».

Юлия Невская ИА REGNUM Григорий, руководитель «Кантона Ури» (слева) и его одноклубники

Участники приезжают встретиться с друзьями, приятно провести время и поучаствовать в различных средневековых состязаниях. Основная состязательная часть — исторические средневековые бои (ИСБ). Бойцы тренируются весь год и встречаются в поединках на фестивалях или турнирах, которые организуются отдельно.

Юлия Невская ИА REGNUM Конные состязания

Юлия Невская ИА REGNUM Исторические средневековые бои один на один

Юлия Невская ИА REGNUM Массовые средневековые бои

Юлия Невская ИА REGNUM Массовые средневековые бои. С каждой стороны участвуют больше 40 человек

Юлия Невская ИА REGNUM Бойцы «Кантона Ури» отдыхают в ожидании начала боев

Юлия Невская ИА REGNUM Юлия, реконструктор из Москвы

Юлия Невская ИА REGNUM Коллективная фотография рыцарей из разных клубов после массовых боев

«Это все потрясающий сплав эстетики, в каком-то смысле спорта и силы духа. У нас есть возможность погрузиться в другие миры, прекрасную историческую действительность, которая существовала когда-то давно, и мы можем здесь соприкоснуться с ней снова», — рассказывает Мария Митлянская, реконструктор, кандидат клуба «Байард», одного из старейших в России. Мария — боец ИСБ, она занимает первые места в женских номинациях от своего клуба.

Юлия Невская ИА REGNUM Мария Митлянская и Сергей Уколов, руководитель клуба «Байард» и многократный чемпион мира

«Я занимаюсь второй год, всю жизнь хотел ощутить момент боя, когда ты с мечом или топором в руках, лицом к лицу с противником. Это что-то архаичное, что вызывает море чувств», — говорит Олег Лыжин, боец из «Кантона Ури».

Юлия Невская ИА REGNUM Олег Лыжин, боец «Кантона Ури»

А его одноклубник Александр Титоренко добавляет: «Я в ИСБ тоже второй год, всегда интересовался историей и боевыми единоборствами, а здесь все это совмещено. Мы — команда, мы — друзья, стоим плечом к плечу и помогаем друг другу, для меня это очень важно».

Юлия Невская ИА REGNUM Михаил, Олег и Александр Титаренко

Люди приезжают со всей страны, привозят с собой знамена, костюмы, доспехи, оружие, предметы быта и создают свое пространство вне времени. Они все почему-то очень любят прошлое и чувствуют в нем опору, которая обогащает их настоящее.

Юлия Невская ИА REGNUM Павел в лагере своего клуба

Юлия Невская ИА REGNUM Вечерний отдых у костра

Юлия Невская ИА REGNUM Концерт фолк-рок групп

Юлия Невская ИА REGNUM Зрители на концерте фестиваля

«Мне кажется, у этого места огромные перспективы, оно сделано с любовью и интересом к тем эпохам, которым посвящено», — рассказывает Галина, которая приехала на мероприятие из Москвы в качестве туриста. «Было очень красиво: белые шатры, рыцари и дамы в прекрасных нарядах. Создается впечатление, как будто ты ненадолго попал в средневековую сказку или на съемки фильма». Но кому-то не достаточно соприкасаться вскользь с этой сказкой, таким людям прошлого очень нужно в ней прочно укорениться и прописаться. Поэтому они строят свои поместья, готовят доспехи и костюмы и проживают в ней каждую возможную минуту.