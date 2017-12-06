Владимир Гужев
Последние публикации
«Ущемлённые системой» — как выживают больные сахарным диабетом
Диабетики — мы их уже списали? Отношение к больным — лакмусовая бумага гуманности общества. Что происходит с больными диабетом? Как к этому мы должны относиться? «Мало ли у кого диабет, но меня-то это не касается», — типичная позиция обывателя? А если завтра заболеешь ты? Выкарабкаешься? Не...
6 декабря 2017
Медицина в России: кадровый голод и отсутствие перспективы
Все процессы, происходящие в здравоохранении и вокруг него, зародились, конечно, не сегодня и являются следствием долговременных тенденций, а также грубой ломки сложившейся ранее системы здравоохранения. Медицину, оказавшуюся в новых отношениях, стали подвергать трансформации. Иногда форма...
2 октября 2017
Челябинские дольщики о КПРФ на митинге: «Нет искренности»
Декоративным и бесполезным элементом оценено участие представителей КПРФ в митинге обманутых дольщиков участниками массового мероприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили участники протеста. В Челябинске 15 сентября в одном из городских гайд-парков, в парке им. Колющенко, собрались...
15 сентября 2017
Штрафы с дорожных камер: «ставка на «злого» человека, вместо культурного»
В бюджет Челябинской области увеличиваются поступления за счёт дорожных камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Вместе с тем, как заявляют организаторы системы, снижается количество ДТП. В регионе развивается система видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Установила...
14 сентября 2017
Радикализация общества и молодёжи — чего ждать дальше?
На Южном Урале всё чаще звучат призывы к противоправным действиям для разрешения общественных конфликтов. Дело уже доходит до умышленной порчи имущества. От раскрутки к радикальным действиям В ночь на 4 сентября 2017 года в Челябинске, после предыдущих нескольких дней эскалации конфликта, были...
11 сентября 2017
«Бардак или тяга к свободе?» — поступок полицейского разделил челябинцев
Уход с работы полицейского в Челябинске по-разному оценили жители Южного Урала. Одни посчитали поступок — разгильдяйством, а другие — освобождением от рутины, передает корреспондент ИА REGNUM. ЧП случилось 30 августа. 31-летний гражданин ранее приехал в Челябинск из Коркино и устроился на работу в...
7 сентября 2017
«Средняя по больнице»: двукратное повышение зарплаты получат не все врачи
Зарплата конкретного врача в Челябинской области далека от показателя в 200% от средней зарплаты по региону. Выйти на показатель, вдвое превышающий среднюю в области заработную плату, региональный минздрав запланировал к 2018 году. Однако при использовании в расчётах усреднённых показателей многие...
5 сентября 2017
Челябинск предостерёг Самару от ошибки с белочехами
Пикет против установки в Самаре памятника чехословацким легионерам, воевавшим в России в годы Гражданской войны в 1918—1920 годах, провели представители движения «Суть времени» в Челябинске. Акция проведена в воскресенье, 3 сентября, в поддержку выступлений общественности Самары, где местные власти...
4 сентября 2017
Оптимизация спорта в Челябинске: у спортшкол забирают площади и имущество
В Челябинске оптимизируют сферу оздоровления и спортивной подготовки детей. Городские власти планируют передать помещения и имущество детских спортивных школ в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению. Родители и тренеры некоторых школ выступают против преобразований, а чиновники...
30 августа 2017
Как ублажает себя правительство Челябинской области
Чиновники правительства Челябинской области обеспечивают себе весьма комфортные условия работы на фоне обнищания населения региона. Даже беглый анализ закупок Управления делами губернатора и правительства региона показывает внимательную заботу слуг народа о самих себе. Первое, что привлекло...
18 августа 2017
В Челябинске ликвидируют муниципальный общественный транспорт?
В Челябинске заметно ухудшается работа общественного транспорта. Продолжается снижение качества обслуживания, ветшает подвижной состав, увольняются сотрудники муниципальных транспортных предприятий. Из последних событий, касающихся деятельности общественного транспорта, выделим на наш взгляд...
15 августа 2017
«Варварству нет предела»: кто рушит культурное наследие Южного Урала?
В Челябинской области уничтожают культурное наследие. За период с августа 2016 по июль 2017 года регион лишился шести объектов, находящихся в разной степени под государственной охраной, считает челябинский краевед Юрий Латышев. В Челябинске исторические здания разрушаются в угоду строительным...
8 августа 2017