Зарплата конкретного врача в Челябинской области далека от показателя в 200% от средней зарплаты по региону. Выйти на показатель, вдвое превышающий среднюю в области заработную плату, региональный минздрав запланировал к 2018 году. Однако при использовании в расчётах усреднённых показателей многие врачи Южного Урала так и останутся с низкими заработными платами, даже ниже, чем в среднем по всем отраслям в регионе.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

«Сказали — «надо»… статистика — посчитала»

В Челябинской области региональный минздрав отрапортовал об успешном ходе выполнения майских указов президента РФ. Данные, представленные министерством, показывают благополучие в части зарплаты сотрудников сферы здравоохранения.

Так, по данным ведомства, на Южном Урале непрерывно с 2013 года растут зарплаты у всего медицинского персонала. Например, за первые полгода 2017-го средняя заработная плата врачей составила 47 303 рубля, среднего медицинского персонала — 24 742 рубля, младшего медперсонала — 15 109 рублей. В период с 2013 года у врачей и среднего медперсонала средняя зарплата выросла на 63%, у младшего медперсонала на 69%.

Таким образом, отмечают в минздраве региона, повышение заработной платы медработников осуществляется в рамках указа президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Согласно «дорожной карте», уже осенью 2017 года зарплата врачей в Челябинской области будет равна 180% от средней в регионе, а к 2018 году она должна стать точно в соответствии с запланированным показателем в указе, — 200% от средней в области. Что при средней заработной плате в Челябинской области на текущий момент в 30,4 тыс. рублей будет равняться 60,8 тыс. рублей.

Василий Верещагин. В госпитале (фрагмент). 1901

Чиновников опровергает реальность

Один из важных параметров, по которому оценивается успешность или не успешность реформы здравоохранения, — заработная плата врачей, то есть высшего медицинского персонала. Согласно майским указам президента РФ Владимира Путина, средний уровень заработной платы врачей в регионе должен в два раза превышать среднюю по всем отраслям зарплату в регионе.

Однако не всё так гладко, как ожидают чиновники. Так, например, в одной из районных больниц Челябинской области врач разъяснила ситуацию с заработной платой ставками и нагрузкой, которые характерны в текущее время. Уже в ближайшее время реформа двинется дальше, и врачам вновь предстоит приспосабливаться к новым условиям работы.Естественно, для тех, кто останется в системе, а не уволится.

Проблема с зарплатой в отрасли накладывается на два очевидных, но разнонаправленных тренда — дефицит специалистов, то есть явная нехватка кадров, и нацеленность оптимизировать, сократить персонал, так как от наличествующего фонда оплаты труда зависят зарплаты оставшихся врачей.

«Зарплата в 47 тысяч рублей получается из-за того, что берутся в расчет высокие выплаты персоналу в администрациях больниц. С первого октября (2017 года — ИА REGNUM ) нам объявили, что в оплате мы переходим на ставку по эффективному контракту. Сколько будет, я не знаю, но пока никаких 47 тысяч я не получаю, естественно. Моя зарплата складывается из оклада согласно тарифной сетке, это где-то около 8,2 тысячи рублей и выплат, примерно в том же размере, связанных с нагрузкой, дополнительными часами и так далее, пунктиков примерно десять. Остальное получается за счет подработок на дополнительных ставках. То есть это дополнительные часы, фактически дополнительная работа, всего примерно получается 23 тысячи рублей», — пояснила врач районной поликлиники Светлана.

В принципе, если «упереться», отмечает Светлана, можно за счёт дополнительной работы увеличить заработок, но для этого нужно целыми днями, а кому-то и ночами, пропадать на работе. Та же Светлана пока отказывается от дополнительной нагрузки, так как после автомобильной аварии ей физически тяжело на подработках. Но всё же основную работу и стандартные подработки она пока тянет. «На здоровье работников в медицине мало кто смотрит, обязывают, считают, что раз работаешь, значит, сможешь и дополнительно», — сказала она.

«Лишь бы не стало хуже»

После перехода в октябре 2017 года на «эффективный контракт» никто из врачей, как они отмечают, особенно не рассчитывает на увеличение заработной платы. Ожидания — лишь бы не стало хуже. В целом ситуация в системе здравоохранения в Челябинской области — постепенное сокращение ставок, а следовательно, и расходов бюджетов в медучреждениях.

Все же у медработников ощущение, что оптимизация несколько приостановилась, потому что на данном этапе оптимизировать уже некуда, достигнуто определенное «плато» в реформировании отрасли. Дальнейший путь — развилка: либо вновь тренд на сокращение, но более радикальное, либо рост, что маловероятно. Есть и третий путь — пребывание на этом «плато» долгие годы, что, в принципе, равнозначно стагнации отрасли.

В одной из больниц скорой помощи того же района в Челябинской области ситуация несколько другая. При общей численности персонала порядка 150 человек врачей в медучреждении всего два. Соответственно, вопрос с выполнением указа президента РФ в учреждении не актуален. Всего у двух специалистов зарплата высокая, бюджет с этим справляется. Но и здесь, как все должны понимать, деньги легко не даются. Подработки и дополнительные часы дежурств есть и тут. Да и быть иначе не может. При общей низкой зарплате нет смысла специалистам платить высокие зарплаты. Ведь уйти они всё равно никуда не смогут, разве что уехать в областной центр. Кстати, поэтому в районных медучреждениях дефицит узких специалистов: кто мог, из глубинки переехал в Челябинск, Уфу, Екатеринбург, Казань или другой крупный город.

София Вейверите. Наши хирурги. 1974

Майские указы выгодны управленцам, а не на врачам?

Получается, что майские указы президента РФ, целью которых (хотелось бы верить) было улучшение положение специалистов, врачей, работающих непосредственно с больными, очень выгодны в первую очередь управленческому персоналу — верхушке медицинского учреждения. Данные по заработной плате, такой вот сарказм, получаются «средней температурой по больнице», то есть усредняются. Берутся в расчёт высокие зарплаты главврачей, их замов, и объединяются с рядовыми врачами. Получается нечто презентабельное, чем можно оперировать и передавать в структуры, ведущие статистический учет.

Проблематично получить данные об оптимизации медицинских учреждений в Челябинской области. Информация не предоставляется до последнего момента, — до того, пока уже не начнутся сокращения, переезды или закрытия. Но сокращения в сфере здравоохранения идут. Постепенно, без лишнего шума, который хотели бы, наверное, поднять общественники, без шоковых сбросов. Главный принцип — постепенный сброс определенного уровня, который, как оценивают чиновники, является лишь проявлением неэффективности, а местами — избыточности.

А в это время английский сэр предлагает бороться со стрессами

При очевидных проблемах в системе здравоохранения России, сложности в развитии фармакологии, проблеме в разработках нового медицинского оборудования челябинские вузы наращивают взаимодействие с зарубежными партнерами. Иностранцы практически указывают, в каком направлении развивать науку, куда направлять ресурсы, какие исследования проводить. Так, председателем национальной службы здравоохранения Великобритании Малкольмом Грантом в рамках программы 5−100 выданы рекомендации Высшей медико-биологической школе Южно-Уральского государственного университета. Сэр Малькольм Грант одобрил выбранную тематику исследований ученых школы — изучение стресса, как «одну из наиболее актуальных проблем современности».

Татьяна Лившиц. На ночном дежурстве (фрагмент). 1975

Не пора ли бить в колокол?

Стресс — это, конечно, бич современности, только серьёзно с ним бороться никто не будет, так как он нужен. Именно стресс является двигателем мировой системы общества потребления, в которую Россия слепо, но активно стремится.

А если серьезно, то впору бить тревогу. Эксперты заявляют о деградации системы здравоохранения. Как сообщил ИА REGNUM оргсекретарь профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал, оптимизация здравоохранения, реализуемая в России, совершается варварскими методами. Сокращается реальное финансирование здравоохранения, и если в стране сохранится курс на удержание госучреждений на голодном финансовом пайке, то сокращения медицинских учреждений и их структурных подразделений продолжатся.

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