В Челябинске оптимизируют сферу оздоровления и спортивной подготовки детей. Городские власти планируют передать помещения и имущество детских спортивных школ в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению. Родители и тренеры некоторых школ выступают против преобразований, а чиновники заявляют, что программа оптимизации ещё не готова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гантели

Всего в Челябинске на текущий момент действует 52 спортивные школы, с филиалами их более 100. 33 являются школами олимпийского резерва. О предстоящих преобразованиях родители учащихся узнали от директоров спортшкол. Челябинцы поняли, что детский спорт ожидают нелёгкие времена, и решили протестовать против инициативы чиновников.

Для начала несколько человек организовались и вышли в одиночные пикеты под окна зданий чиновников городской и областной власти с требованием прекратить оптимизацию знаменитой челябинской спортшколы «Атлет». Параллельно стали готовиться другие массовые протестные мероприятия. Основной аргумент родительского сообщества — «не ломайте, что сохранено за прошедшие годы, дайте спокойно работать спортшколам, куда ходят наши дети». Также родители опасаются вытеснения бесплатных занятий, постепенного перевода обучения на коммерческую основу.

29 августа 2017 года в административном помещении спортшколы «Атлет» состоялась встреча начальника управления физической культуры, спорта и туризма администрации Челябинска Евгения Иванова с руководством школы «Атлет», тренерским составом, родителями, общественниками. Встреча была назначена самим чиновником, но после прошедших в Челябинске серии одиночных пикетов возле зданий правительства Челябинской области и администрации Челябинска. Её темой стала грядущая оптимизация спортивных школ Челябинска. В небольшом помещении учреждения собрались участники, присутствовали и СМИ.

ИА REGNUM Спортивная школа «Атлет». Встреча родителей и тренеров с начальником управления спорта администрации города Челябинска Евгением Ивановым. 29 августа 2017 года

С «Атлетом» «ничего не будет»?

Пришедший на встречу Евгений Иванов тихо и скромно зашёл в помещение, расположился за столом. Практически сразу его стали спрашивать о предстоящей оптимизации. Первым начал разговор директор школы Сергей Цыкунков. Он сразу, сходу задал вопрос: «спортивную школу Атлет с кем-то объединяют?». Иванов, и для многих это оказалось неожиданно, сообщил, что для спортшколы «Атлет» решительно ничего не поменяется. Как была спортшкола, так и останется, оптимизация, мол, не коснется даже управленческого аппарата учреждения.

«Я в прошлый раз приходил, встречался с коллективом, помню, что вас сильно беспокоила дальнейшая судьба школы «Атлет». Я с пониманием отнесся к тому, что у нас школа одна из самых заслуженных, более 40 лет существует на территории города. Что виды спорта, которые культивируются в этой школе, мало с чем пересекаются, при проведении оптимизации у нас есть принципы — это схожие виды спорта, или дисциплины, или географический признак… После той встречи, мы изменили свое мнение, то есть мы школу «Атлет», как самостоятельное юрлицо, ни с кем, ни в каком виде оптимизировать не планируем», — заявил Евгений Иванов.

В связи с этим чиновник с недоумением обратился к присутствующим с вопросами: «почему речь идёт о закрытии школы? об увольнении тренеров? откуда эта дезинформация? кем это так извращается?».

Суть оптимизации — борьба за «внебюджет» спортшкол?

Сергей Цыкунков поинтересовался, почему вышел приказ о передаче имущества в муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Спортивный город?». Иванов ответил, что это второй вопрос, и попросил не смешивать его с первым.

Стали высказываться родители, недоумевая, для чего тогда проводится оптимизация и в чём её смысл? Этот второй вопрос и является для «Атлета» главным вопросом оптимизации, пояснил начальник городского управления спорта. Затем он обратился к директору Цыкункову.

«Я не пытаюсь вашими руками, как преподносится, сделать это не очень понятное мероприятие (передачу помещения в муниципалитет — ИА REGNUM ). У нас существует закон, в рамках закона у вас на балансе, в оперативном управлении, находится имущество. В данном случае, как я вам сказал, вы инициируете обращение в комитет по управлению имуществом при согласовании с учредителем (управление физической культуры, спорта и туризма администрации Челябинска — ИА REGNUM ). Объясняю, для чего это делается. На сегодняшний день два помещения, которые имеются у «Атлета», находятся в оперативном управлении, это муниципальное имущество. Но ни в одном из залов нету оборудования, которое было бы муниципальным (тренажёры и спортинвентарь — ИА REGNUM ). Как правило, это оборудование третьей стороны. Со всеми ними существуют договора, им предоставлены площади, они предоставляют оборудование. Что мы получаем. Школа получает безвозмездно часы для занятия наших детей бесплатно, после 20:00 — это коммерческое время», — сказал Евгений Иванов.

Вместе с тем Иванов согласился с Цыкунковым, что действительно были обсуждения о необходимости приобрести оборудование за муниципальный счёт, но денег, как обычно, не было. Поэтому была организована схема, при которой днём бесплатно занимаются дети, а вечером оборудование используют в своих целях коммерческие организации, с которыми заключаются договоры, поэтому спортшколы зарабатывают для своих нужд финансовые средства. Эти деньги затем тратятся на соревнования, обустройство помещений и прочие расходы. Таким образом, спортшколы получают внебюджетное финансирование.

Партийный проект?

Но теперь, по словам Евгения Иванова, ситуация изменится. И в услугах сторонних коммерческих организаций, с которыми ранее были заключены договоры на использование тренажеров, спортшколы нуждаться не будут.

На что у директора «Атлета» возник резонный вопрос: зачем передавать имущество в муниципалитет, если спортшколам будут выделены средства и они сами закупят всё необходимое оборудование. Однако выяснилось, что не всё так просто. У муниципалитета просто нет денег. Зато есть те, кто готов профинансировать закупку тренажеров. Евгений Иванов не особо охотно делился сведениями, как будто что-то скрывая. Участникам встречи практически пришлось «вытягивать» из него информацию о таинственном спонсоре, который профинансирует закупку необходимого оборудования.

«Сейчас перспектива, что тренажёры нам закупят, но это не бюджет. Это уже известно, в рамках партийного проекта», — сообщил Евгений Иванов.

Собравшиеся стали задавать вопросы, «что же это за партия»? Иванов держал паузу. Посыпались догадки. Кто-то предположил, что это «Единая Россия», другие дружно согласились, добавляя, что бывало, якобы партия подавала проекты как свои, но реализовывала за счёт бюджета.

«Вы заблуждаетесь. У них (партия «Единая Россия» — ИА REGNUM ) есть свои проекты, по которым они предоставляют оборудование по всей стране. Вплоть до бассейнов, они комплектуют хоккейные площадки, в том числе тренажёрные залы. Да, я подтверждаю это, «Единая Россия», — поставил чиновник точку в догадках.

ИА REGNUM Спортивная школа «Атлет». Встреча родителей и тренеров с начальником управления спорта администрации города Челябинска Евгением Ивановым. 29 августа 2017 года

Кто управляет имуществом — тот «рулит» спортшколой?

При этом он отметил, что «Единая Россия» не планирует зарабатывать на спортшколах. Кроме того, оборудование, которое установлено в спортшколах, там же и останется. Также у школ не забирают деньги, которые платят предприниматели за аренду залов.

«Тренажеры будут поставлены в зал, он будет работать, и весь «внебюджет», который будет зарабатываться здесь, будет оставаться в «Атлете», — сказал Иванов.

Цикунков отметил, что он это первый раз слышит. А общественники возразили Евгению Иванову. «Мы видели вашу же схему, где стрелками нарисовано, что все уходит в «Спортивный город», а потом уже оттуда по необходимости возвращается, это ваша схема», — заявили граждане. На это Евгений Иванов тяжело вздохнул и сказал, что не знает, о каких схемах идет речь. Он стал настаивать на увеличении внебюджетных поступлений в спортшколу. «Весь смысл оптимизации в том, чтобы у учреждения был больше «внебюджет», — заверил Иванов.

Прикрыться экономической целесообразностью?

В ходе обсуждения на встрече Евгению Иванову несколько раз задавали вопросы о наличии экономических расчётов, а также о планах и обосновании оптимизации спортивных школ Челябинска. Граждане интересовались, когда начата оптимизация и какова дата её завершения. Спрашивалось о том, где можно в открытом доступе посмотреть документы, на основании которых проводится оптимизация. Задавался вопрос и об анализе текущего положения спортшкол города, результатах предыдущего периода. Ни на один из этих вопросов чиновник не ответил. Но и на другие, как казалось, более простые вопросы старался отвечать уклончиво и расплывчато либо менял тему. Проговариваясь, чиновник всё же сказал, что в финансовом комитете городской администрации расчёты обоснования оптимизации имеются. Однако ни одной цифры из расчетов Евгений Иванов назвать не смог.

«Пока еще спорится, обсуждается, чтобы предавать публичности. Решение (об оптимизации — ИА REGNUM ) должно быть обсуждено и утверждено, а потом лишь публиковаться», — сказал Евгений Иванов.

Основная претензия, которая вызывает протест и подозрения у общественников, — факт полной непрозрачности проводимой оптимизации спортивных школ города Челябинска. В ходе встречи были прояснены некоторые вопросы, но в целом участники остались при мнении, что все сказанное чиновником — профанация, ничего хорошего ждать от затеянной оптимизации не следует, лучше готовиться к худшему.

Стоит напомнить, еще в феврале 2017 года в администрации Челябинска заявляли, что родителям предстоит готовиться к росту трат на своих чад для занятий спортом. Финансирование в новом 2017 году в начале года восстановилось, но на конец 2016 года у муниципалитета возникли существенные трудности с финансированием челябинских спортшкол.

ИА REGNUM Спортивная школа «Атлет». Встреча родителей и тренеров с начальником управления спорта администрации города Челябинска Евгением Ивановым. 29 августа 2017 года

Кто выгодоприобретатель?

Возник у граждан вопрос о новом балансодержателе помещений и имущества спортшкол. Им должно стать МБУ «Спортивный город». При этом общественники заявляют о своём недоверии этой организации и о том, что у её руководителя нет ни опыта в спортивной сфере, ни достижений, которые можно было бы предъявить.

Участники вспомнили, что в 2016 году МБУ «Спортивный город» было поручено заливать городские катки. Однако рейды по объектам выявили, что некоторые площадки так и не были запущены в срок. Евгений Иванов сообщил, что действительно, это имело место, но руководитель МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов понёс тогда дисциплинарное наказание, был лишен стимулирующих выплат. Все же, несмотря на объяснения, участниками были высказаны опасения, что, получив в оперативное управление площади и имущество, новые фактически «хозяева» будут преследовать свои интересы, увольнять и принимать тренеров по своему усмотрению, так же как и распоряжаться помещениями и имуществом.

Общественники при этом уверяли, что много раз приглашали Маматова на встречи, но он их игнорирует.

ИА REGNUM не удалось получить комментарий руководства МБУ «Спортивный город». Руководитель учреждения оказался недоступен для общения.

Граждане выражают недоверие

Как выяснилось в конце встречи, оптимизаций проводится несколько. По крайней мере — две. Одна, судя по всему, та, которая была представлена общественности, собравшейся в спортивной школе «Атлет» на встречу с Ивановым. Причём её, как остались уверенными присутствующие, придумали практически на ходу, может, даже сразу после уличных пикетов. Согласно ей, директоров и управленцев школ не тронут, так как те шумят и чего-то требуют.

И другая «оптимизация», которую будут реализовывать для других спортивных школ, там, где тишина, покой и нет родительского и тренерского сопротивления. По одной схеме будет проводиться слияние мелких школ, там управленцы будут сокращены. Некоторые другие школы не тронут. Но во всех случаях помещения и имущество будут переводить в «оперативное управление» МБУ «Спортивный город», соответственно, челябинские спортивные школы теперь потеряют суверенитет.

Тренеры и родители высказали свое недоверие чиновникам, посчитав, что всё произнесенное Евгением Ивановым — лишь для прикрытия процесса оптимизации.

«Вы не решаете нашу проблему, вы делаете нам проблему, причём большую проблему. Вы забираете помещения и отдаёте в «Спортивный город». Что говорите — это игра слов. На деле вы пришли и сказали, — передавайте (помещения и имущество — ИА REGNUM ) «Спортивному городу», а мы от вас требуем одного — вы нас защитите, пойдите на нашу сторону, а не на сторону депутатов, которые на вас давят. Вы скажите как есть, мы взрослые люди, мы понимаем, что им надо. Им надо забрать помещение и всё, а кто тут будет, дети или кто… Вы за нас должны болеть… Вы должны защищать нас… Так вы защитите детей, защитите сотрудников, и по-другому будет к вам отношение», — сказал один из тренеров спортшколы «Атлет».

Другой участник встречи сообщил, что схема оптимизации спортивных школ в Челябинске очень напоминает реорганизацию юношеского отдела челябинской Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина.

«В случае с библиотекой чиновники также кулуарно обсудили проект оптимизации отдела для работы с юношеством. Затем практически без объявления стали его реализовывать, поставив перед фактом сотрудников отдела. Когда узнали родители, они обратились в общественную организацию «Родительское Всероссийское Сопротивление» («РВС»). Осуществлялись попытки проведения переговоров с чиновниками для обсуждения предстоящей оптимизации, но они не увенчались успехом. Оптимизаторы игнорировали призывы публично обсудить острый, значимый вопрос. Перед началом действий руководство челябинской библиотечной системы уверяло, что сотрудники юношеского отдела не будут уволены и отдел будет сохранён, он лишь переедет в новое помещение. Однако на текущий момент юношеского отдела нет, все сотрудники уволены, дети, которые посещали отдел, в библиотеку не ходят, другой отдел им не нравится», — сказал родитель.

ИА REGNUM Спортивная школа «Атлет». Встреча родителей и тренеров с начальником управления спорта администрации города Челябинска Евгением Ивановым. 29 августа 2017 года

Встреча завершилась, стороны остались каждый при своем мнении. Евгений Иванов на служебной машине уехал восвояси, а родители сообщили, что будут готовиться к массовому пикету, который пройдет 31 августа в центре Челябинска на Алом Поле.

Как стало известно, на первом этапе городские власти намерены оптимизировать спортшколы путем объединения: «Академию футбола» и «Челябинец», комплексную школу по туризму «Олимп» и «Родонит», комплексную детскую спортивную школу на ЧТЗ и спортшколу «Форвард». В дальнейшем могут быть подвергнуты оптимизации другие спортшколы, но про это чиновники пока предпочитают не распространяться.

Отметим, по адресу улица Сони Кривой, дом 26 у «Атлета» два помещения общей площадью порядка 360 квадратных метров. На части площадей, по договору возмездной аренды, расположены установленные челябинским предпринимателем тренажёры. В дневное время на них занимаются дети в бесплатных секциях, а по вечерам зал используется для коммерческой деятельности — в нем занимаются горожане на платной основе. По адресу улица Карла Либкнехта, дом 18 расположен филиал, в нём размещены уникальные детские тренажеры. Принцип использования оборудования такой же.

Напомним, 28 августа родители и часть тренеров провели одиночные пикеты против оптимизации спортивной школы «Атлет», которая проводится в рамках большой оптимизации детских спортивных учреждений города Челябинска.

Мэр города Челябинска Евгений Тефтелев, комментируя процесс оптимизации, заверил, что это «не касается ребят и тренеров, речь идет о сокращении управленческого аппарата». Председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров подтвердил слова градоначальника и сообщил, что «задача оптимизации — укрепление материальной базы», сокращение финансирования спортшкол не предполагается, а сокращение управленческого аппарата принесёт дополнительные средства. Ни один тренер уволен не будет, нет смысла переживать, посоветовал Станислав Мошаров.