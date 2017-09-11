На Южном Урале всё чаще звучат призывы к противоправным действиям для разрешения общественных конфликтов. Дело уже доходит до умышленной порчи имущества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахматы

От раскрутки к радикальным действиям

В ночь на 4 сентября 2017 года в Челябинске, после предыдущих нескольких дней эскалации конфликта, были разрушены плиты ограждения железобетонного забора, установленные одним из застройщиков вокруг объекта точечной застройки. К выяснению ситуации подключились правоохранители, ведётся поиск людей, причастных к порче имущества.

Проблему активно описывали некоторые челябинские СМИ. В информационном материале по поводу точечной застройки действия застройщика характеризовались в крайне нелицеприятном для него виде. Мол, он «покушался на этот участок», но «попытки удавалось пресечь…» говорилось и о «пиратской стратегии» застройщика, которая якобы «известна всем».

Позже выяснилось, что стройка полностью законна, все разрешительные документы у «варваров-пиратов», оказывается, есть. Но дело уже раздуто, в сознание потребителей информации уже зашли некоторые обороты, которые наверняка преломились в более критичные оценки и домысливания. У людей вполне могла сформироваться картинка, при которой застройщика, действующего варварскими и пиратскими методами, и нужно останавливать не законными методами — добиваясь пересмотра стройки, а иными.

Описание, видимо, подействовало на челябинцев, были предприняты радикальные меры — разрушены пять плит ограждения. Настрой тех, кто разрушал, весьма серьёзен, так как, чтобы вытащить железобетонные плиты из «стаканов», необходимы недюжинные усилия и сноровка. Причем сделать это в одиночку вряд ли возможно, плиты очень тяжёлые. Либо применялась спецтехника, либо действовала организованная группа.

Радикализация общества

А может, была разыграна некая «многоходовочка», по которой нагнетается истерия в СМИ, а затем заинтересованные группы, например, конкуренты застройщика, как бы от имени граждан крушат имущество экономического соперника? Есть и другая версия, к которой уже нужно присматриваться более тщательно — это попытка дестабилизировать ситуацию в регионе.

(сс)R4BIA.com «Коктейль Молотова»

Это может входить как в общую стратегию глобальных игроков, так и может быть руководством к действию региональных элит, в настоящее время отодвинутых от «кормушки» и реальных властных рычагов. Для тех и других дестабилизация желаема. Первые действуют в рамках общей стратегии расшатывания России, вторые преследуют свои корыстные интересы — так проще добиваться утраченного, как говорится, «ловить рыбку в мутной воде». А если эти две силы уже действуют сообща?!

Конечно, в случае с точечной застройкой во многом виноваты городские власти. Наследие экс-мэра Челябинска, экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова в градостроительной политике (вот бы где говорить о варварском подходе) не исправляется, а берется в оборот и используется, но лишь с некоторыми поправками на небольшую ротацию элит с челябинской на магнитогорскую.

В ситуации с радикализацией такие феномены начинают все явственней проявляться и в других сферах, например, в экологии. Звон колокольчика «раздался» по поводу строительства завода строительных смесей под Магнитогорском. Была объявлена стройка завода в 20 км от Магнитогорска. Как выяснилось, предприятие планировалось расположить в неудачном месте — роза ветров как раз будет дуть от завода в сторону и так перегруженного с точки зрения экологии города металлургов. Строительство объекта перенесли, но вновь выяснилось, что выбросы будут в сторону Магнитогорска. Ситуацию стали бурно обсуждать в социальных сетях. Радикальные заявления с призывами поджогов неугодного предприятия активно размещаются под информацией о планах строительства. «Коктейль Молотова» и пара десятков горящих фур с оборудованием остановят эту стройку!!!» — предлагают участники. Порой звучат призывы с долгоиграющей стратегией — «Организуйте диверсионную банду».

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Провалы в молодёжной политике региона

В какой степени в радикализации участвует молодёжь, необходимо выяснять. Однако уже очевидно, что её будут брать в оборот, и уже берут. С одной стороны, проводится странная молодежная политика — управление молодежной политики администрации города Челябинска внедряет секспросвет, региональные власти ничего не могут противопоставить фестивалям красок, радикальный настрой молодежи на которых был наглядно продемонстрирован во всей красе. С другой, власти поддерживают клоны украинских проектов по работе с детьми — «Россия без сирот».

Marishon Краски

Не добавляют согласия в общество и действия некоторых представителей духовенства, которые, казалось бы, должны, наоборот, его привносить. Глава Челябинской епархии Никодим подливает масла в огонь раздора в обществе — его рассуждения о переименовании центральных улиц, а также однобокая трактовка истории о «Красном терроре», при полном умолчании о «Белом терроре», адресует к попыткам десоветизации, крайне отрицательно воспринимаемым российским обществом, равно как и и южноуральцами.

Чья будет молодёжь?

На фоне раскрутки радикальных настроений в Челябинскую область, руками самой же региональной власти, заходит Радио «Свобода» с проектом взаимодействия с молодёжью. Объявлен конкурс, в котором молодым людям за деньги предлагается создать документальный продукт с информацией о своих общественных и политических предпочтениях. То есть, другими словами, реализуется этакий зондаж настроений молодёжи для более чёткого понимания дальнейших действий того субъекта, который стоял и стоит за Радио «Свобода», работавшего на развал нашей страны.

Характерно, что это всё происходит на фоне радикализации общества в других крупных городах — Санкт-Петербурге, где закидали «коктейлями Молотова» здание, в котором находился офис скандального режиссера Алексея Учителя, и в Екатеринбурге, где на автомобиле УАЗ мужчина протаранил входную группу киноконцертного театра «Космос», а затем поджёг её, причём также «коктейлями Молотова».

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