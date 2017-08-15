Челябинск, 15 августа, 2017, 18:21 — ИА Регнум. В Челябинске заметно ухудшается работа общественного транспорта. Продолжается снижение качества обслуживания, ветшает подвижной состав, увольняются сотрудники муниципальных транспортных предприятий.

Lvova Anastasiya Общественный транспорт

Из последних событий, касающихся деятельности общественного транспорта, выделим на наш взгляд существенные: это повышение, а затем снижение стоимости проезда на некоторых муниципальных маршрутах, текучка кадров (практически в одну сторону — на увольнение), распродажа парка из 15 автобусов МУП «Челябавтотранс» и «уход в подполье» чиновников — отказ от информационного сопровождения действий по преобразованиям в сфере общественного транспорта Управлением по транспорту администрации города Челябинска. В основном, эти события составляют реальную повестку реформ в общественном транспорте Челябинска в настоящее время.

Тема манипуляций с ценами продолжилась зимой 2017 года, когда после скандального принятия новой схемы маршрутов общественного транспорта в Челябинске стали поговаривать о необходимости повышения стоимости проезда. В то же время забрали часть льгот на проезд у пенсионеров. Но некоторый оптимизм, в том числе серьёзности намерениям, придавали действия Управления транспортом администрации города Челябинска, возглавляемого новым руководителем Романом Болотовым. После пересмотра маршрутов (часть из них перепала частникам), был введён единый пересадочный билет. Жителям предоставили возможность в течение часа, заплатив один раз по текущему тарифу, воспользоваться для проезда неограниченное количество раз в муниципальном общественном транспорте. «Креативная» часть пассажиров возрадовалась нововведениям, посчитав их «приобщением к прогрессивным принципам, используемым в лучших европейских городах». Скептики-эксперты лишь покачали головой, в очередной раз указав на необходимость решать стратегические задачи для челябинского транспорта, — это наведение порядка с нелегальными перевозчиками и восстановление подвижного состава, чтобы заместить маршрутки и не заставлять пассажиров долго ожидать общественный транспорт.

Однако ставка на «игры» с ценами и различными условиями использования проездных билетов не принесли ощутимых результатов. Кстати, маршрутчики пристально наблюдают за «мудреными» действиями городских реформаторов и гибко нивелируют все попытки перенаправить денежные потоки в сторону муниципального общественного транспорта. Так, повышение до 23 рублей у муниципалов частники, по сути, проигнорировали, а вот на снижение цен на муниципальных маршрутах, например, маршрута №66 отреагировали снижением на своих. Теперь при стоимости проезда в маршрутке по городу в 23 рубля на некоторых маршрутах внутрирайонная поездка, например, в Ленинском районе, стоит 15 рублей. Челябинцы стали «голосовать» рублём, транспортники муниципалитета почувствовали отток пассажиров, который сразу сказался на доходной части возглавляемых конкурсными управляющими муниципальных транспортных предприятий.

Реформы, судя по всему, продолжаются, в том числе «игры» с ценами, хотя реформированием дела, прокручиваемые в сфере пассажирских перевозок в Челябинске, назвать сложно. На фоне прочих событий повышение на три рубля стоимости проезда в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях кажется незаметным и несущественным. В данном случае можно действительно привести в пример другие крупные города. В Екатеринбурге стоимость проезда 28 рублей, в Казани единая цена на все виды общественного транспорта — 25. Но дело не только в цене, хотя для жителей, остро ощутивших реальное ухудшение жизни, на счету каждый рубль. По большей части, дело в общей деградации общественного транспорта. Всё же законы рынка в той или иной степени работают, и если у одного, при этом значимого, участника рынка заметно резко ухудшается качество обслуживания, то зачем «упираться» и предоставлять высокое качество другому участнику? Всё равно востребованную услугу купят, — «куда деваться, ехать-то нужно».

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Показательны и действия администрации Челябинска, которая дистанцируется от происходящего, переводя стрелки поначалу на Управление транспортом. Теперь же, когда в ведомстве Романа Болотова ликвидирована должность пресс-секретаря, и вовсе все вопросы предлагается адресовать в получастное, полумуниципальное автотранспортное предприятие ООО «Общественный городской транспорт».

Некоторые эксперты, анализируя происходящее, задаются вопросом, — не для таких ли реформ был поставлен Роман Болотов на должность начальника Управления транспортом администрации Челябинска. В действительности же, в очередной раз можно списывать проблемы, как на крайнего, — на руководителя подразделения администрации Челябинска. Ведь предъявлялись претензии и предыдущему руководителю — Олегу Козлову (кстати, его имя до сих пор фигурирует на официальном сайте, там он пребывает в должности начальника Управления транспортом администрации Челябинска). Но ответственный за транспортную политику в городе всё равно мэр, значит, и полнота ответственности на нём. К тому же глава администрации Челябинска вовсе не был в отдалении от преобразований в сфере пассажирских перевозок. Напротив, он активно участвовал в этом процессе, — принимал решения, увольнял и назначал руководителей, делал заявления. Причём заявления ключевые, значимые, которые формировали определенные представления у горожан о реализуемых преобразованиях. В конце концов, были сделаны обещания, например, не повышать стоимость проезда в течение определенного времени, выровнять доли муниципального и частного транспорта в пропорции 50% на 50%, избавиться от нелегалов, улучшить качество пассажирских перевозок.

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«Если заявления были невыполнимые, то это вопиющая безответственность. Тогда о каком руководстве мегаполиса может идти речь, если нет ответственности на самом высоком уровне?» — вопрошают горожане.

И все же показательна стратегическая растерянность, демонстрируемая властями, которая заключается просто в констатации того, что рынок заполнен нелегалами. Это значит, что общественным транспортом в Челябинске управляют правонарушители. Но если так происходит, то впору поднимать вопрос о коррупции в сфере общественного транспорта, ибо рыночные методы, которые пытаются бойко применять управленцы администрации Челябинска, в криминализированном сегменте экономики не работают. Тут, как говорится: «утром — порядок, вечером — рынок, вечером — порядок, утром — рынок, но сначала — порядок!»

На этом фоне, почувствовав хоть какую-то зацепку для выхода на улицу, к вопросу проявили интерес в челябинском отделении КПРФ. Представители местного облисполкома решили провести митинг в Челябинске 17 августа. Тема незатейлива — протест против повышения цен на проезд в общественном транспорте. По сути, действия челябинской КПРФ немногим отличаются от потуг других представителей левых организаций, так называемых несистемных, у которых (как бы комично это ни звучало) нет солидарности товарищей в своих рядах. Это все те же попытки выйти к потребителю и заявить, что, мол, «вас обижают, недодают, а мы сделаем для вас жизнь чуточку комфортней».

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В сложившихся условиях выбор у жителей мегаполиса небольшой. Наращивать индивидуализацию (чего и добиваются заинтересованные силы), рассчитывать только на себя, обзаводиться собственной машиной (привнеся дополнительного хаоса на городские дороги). Либо отбросить потребительский принцип организации жизни, становиться гражданами, и, сплотившись, добиваться изменений в социально-экономической сфере. Есть ещё один способ — это оставить все как есть и потихонечку «продолжать гнить», периодически злясь на регресс и деградацию, происходящую не только в сфере общественного транспорта.