Челябинск, 15 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Декоративным и бесполезным элементом оценено участие представителей КПРФ в митинге обманутых дольщиков участниками массового мероприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили участники протеста.

«Человек человеку — друг, товарищ и брат!»

В Челябинске 15 сентября в одном из городских гайд-парков, в парке им. Колющенко, собрались обманутые дольщики компаний «Гринфлайт», «Речелстрой» и «Новоград» на очередной митинг. Люди уже как на дежурное мероприятие пришли вновь с плакатами с требованиями к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому решить проблему. К увядающему протесту из 200 участников присоединились несколько представителей КПРФ. Они развернули свои лозунги: «Челябинск — столица недостроя» и «Буржуи! Продайте свою недвижимость и рассчитайтесь с обманутыми дольщиками».

Отметим, в настоящий момент в Челябинской области принята «дорожная карта» по решению проблемы обманутых дольщиков, в которую включены 29 недостроенных домов. Застройщики с просроченными сроками сдачи домов в Челябинске и Миассе: ООО «Уральская строительная компания», ООО «Аркона», ООО «Гринфлайт», ООО «Град», ООО «Жилищная инвестиционная корпорация». Согласно «дорожной карте» ООО «Гринфлайт» рассчитается с дольщиками до 31 декабря 2018 года, 11 домов будут сданы в конце 2017 года, еще 13 — в 2018-м.

Многолетнему долгострою, расположенному на пересечении улиц Каслинской и Братьев Кашириных (ООО «Уральская строительная компания»), предстоит техническая экспертиза, после этого будет сменен застройщик. Процедура смены застройщика предстоит и жилому дому, расположенному по улице Доватора (ООО «Град»).

Напомним, в Челябинской области насчитывается свыше 1200 официально зарегистрированных обманутых дольщиков. По всем выявленным проблемным компаниям насчитывается около 5800 договоров на долевое строительство, из них 90% дольщики «Гринфлайт».

Корреспонденту ИА REGNUM удалось переговорить с дольщиком челябинской компании «Речелстрой» Светланой А., матерью двоих детей, ожидающей свою квартиру уже около двух лет.

— Что дают периодические выходы на митинги обманутым дольщикам?

— Движения какие-то всё равно происходят. Строить быстрее не начинают, но «сверху» начинают шевелиться.

— Как Вы в настоящий момент обходитесь без своего жилья?

— Лично я одна с двумя детьми снимаю квартиру. Уже около двух лет ожидаем новую квартиру. Дети в школу планировали пойти в новую, а приходится — возле съёмной квартиры.

— Не смущает, что политическая партия (КПРФ) вместе с вами на митинге?

— Присутствие КПРФ на митинге не смущает. Возможно, они бы и хотели как-то помочь… Насчёт искренности… Конечно, её у них нет. Да и толку от них совершенно никакого. Дольщикам от них ни холодно ни жарко.

— Что нового на этом очередном митинге?

— На всех митингах ничего нового я уже как-то давно не слышу. Одни обещания. Тем не менее мой дом обещают до конца 2017 года достроить.

— Верите?

—Не особо…

— А что с вашим домом?

— Мой дом в состоянии высокой готовности. Требуется отделка. Но он в «заморозке» около полугода. С начала 2017 года никаких изменений. На сайте появляются фотографии, но присмотришься — все также, никаких движений.

— Как бы власти, с вашей точки зрения, могла бы разрешить эту проблему, проблему дольщиков? Что нужно для этого сделать? Деньги бюджетные нужны?

— На всех денег не хватит, обманутых дольщиков много. Закон какой-то нужен. Ужесточить нормы для застройщиков.

— Кто-то понёс ответственность за то, что столько людей осталось без жилья?

— По-моему, нет таких. Я, по крайней мере, не слышала об этом. Застройщики наворовали и где-то отдыхают. Отношение к вопросу властей совершенно несерьезное.

— Как Вы думаете, как другие челябинцы относятся к вашей проблеме? Они вам сочувствуют, разделяют ваше горе?

— Я думаю, никто нашу проблему не воспринимает. Все живут своей жизнью. Мы сами по себе, люди сами по себе. На наши мероприятия приходят практически только дольщики.

— А что, если к вашей проблеме челябинцы отнеслись бы сердечно, искренне и поддержали?

— Думаю, если бы пришло много народа, то проблему можно было бы решить.

— А вы ходите на массовые мероприятия другой тематики, ну, скажем так, близкой вам, например, по экологии, в защиту образования, против ювенальной юстиции?

— К сожалению, я только на «свои» мероприятия хожу, на другие у меня просто нет времени: дети работа… Думаю, у других людей так же, поэтому они не приходят, каждый живет своими проблемами.

— Получается, каждый занимается своим, а значит, разобщенность побеждает?

— Конечно, если сплотиться, то можно было решить много проблем.

— А где у вас дети в данный момент? С кем вы их оставили?

— Они со мной. Оба. Вот даже есть детский плакат: «У зайки избушка лубяная, а у меня — никакая».

— Участие детей в митинге вас не смущает?

— Нет. Они всё прекрасно понимают.