Пикет против установки в Самаре памятника чехословацким легионерам, воевавшим в России в годы Гражданской войны в 1918—1920 годах, провели представители движения «Суть времени» в Челябинске. Акция проведена в воскресенье, 3 сентября, в поддержку выступлений общественности Самары, где местные власти наперекор общественному мнению, фактически тайно, готовятся установить памятник чехословацким легионерам, участвовавшим в интервенции против России в годы Гражданской войны. Одиночные пикеты прошли на привокзальной площади у памятника белочехам, установленного в Челябинске осенью 2011 года.

3 сентября 2017 года, Челябинск, привокзальная площадь, возле памятника белочехам

«Самара! Не повторяй наших ошибок!»

«Я помню 2011 год, когда памятник чехословацким легионерам появился в Челябинске. Тогда каких-то значительных протестов в городе не было. Более того, установке памятника предшествовала определенная информационная кампания — в местных СМИ выходили публикации о том, как отразилось на жизни Челябинска нахождение здесь чехословаков. Подача была позитивная, чехи были показаны такими культурными европейцами, в какой-то мере оживлявшими суровые послереволюционные будни«, — говорит участник пикета Ирина Юрина.

Представители движения «Суть времени» в Челябинске считают установку памятников белочехам в городах России грубейшей политической ошибкой. Они призвали не допустить её повторения в Самаре.

«Многие челябинцы о тех событиях не знают или не помнят, но в Самаре, насколько я знаю, ситуация другая. Там события 1918 года помнят до сих пор, идея установки памятника вызвала выраженный протест населения. Одиночным пикетом хотелось призвать самарцев, чтобы не повторяли наших ошибок, не забывали историю, выражали своё мнение», — отметила Ирина Юрина.

Напомним, в конце 2015 года в Самаре общественность узнала о планах властей установить памятник белочехам. Оказалось, что власти заключили соглашение, по которому в Самаре должен появиться памятник чехословацким легионерам. Первоначально предполагалось, что его установят на улице Красноармейской. Самарцы восприняли это как оскорбление исторической памяти. Усугублялась ситуация тем, что на той же улице воздвигнут монумент красноармейцам, погибшим в годы Гражданской войны. Проведенные соцопросы показали, что 68,8% самарцев не желают установки памятника. Не обошлось и без инцидентов. Подготовленные для памятника на улице Красноармейской плиты были расколоты неизвестными. Позже случайно выяснилось, что сделали это пожилые женщины, не желавшие установки монумента.

После активных протестов власти решили на некоторое время прекратить попытки установки памятника. Однако летом 2017 года скрытно стала подготавливаться другая площадка — в парке имени героя Гражданской войны Николая Щорса. Установка мемориала, что является одной из претензий общественности, происходит втайне, после кулуарных договоренностей с заинтересованными лицами.

Отметим, протесты в Самаре против установки памятника белочехам перманентно длятся с 2008 года. Основные аргументы противников, — легионеры грабили и убивали население, по скромным подсчетам, их добыча превышала сотни миллионов рублей. Некоторые эксперты, занимающиеся изучением истории, не исключают взаимоувязки грабежа России и так называемого «чешского чуда», когда экономика этой небольшой европейской страны росла на фоне общей разрухи в 1920-е годы.

Чиновники — за, жители — против

Напомним, памятник белочехам в Челябинске был установлен в октябре 2011 года на привокзальной площади железнодорожного вокзала. На открытие мемориального комплекса приехала из Екатеринбурга чешская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Чехии в России Петром Коларжом. Присутствовал заместитель министра обороны Чешской Республики Михаеле Хрбат, представители чешских деловых кругов и общественных организаций. Российскую сторону представляли официальные лица Челябинской области и Челябинска: первый вице-губернатор Сергей Комяков, министр культуры Алексей Бетехтин, сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков, представители челябинской интеллигенции.

Открытие памятника было приурочено к 93-й годовщине образования Чехословакии. Цель установки памятника была обозначена — «сохранение исторической памяти о чехословацком легионе на Урале». Памятник изготовлен из серого и красного гранита за счет чешской стороны. На мемориале высечены 262 фамилии участников чехословацких подразделений, убитых в Челябинске и его окрестностях с 1918 по 1919 годы.

Официальные лица Южного Урала приветствовали установку памятника, о чем сказали в своих речах на совместных с чехами выступлениях во время мероприятия. Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин поставил в пример Европу, так трепетно относящуюся к погибшим солдатам на чужой земле. «Памятник необходим чехам и словакам, которые помнят своих солдат, ушедших помогать в Первой мировой войне русской армии. Они были застигнуты революцией на пути домой. Память о павших воинах должна храниться поколениями. Хорошо, что Европа подает пример в том числе и России того, как надо заботиться о сыновьях, павших на чужбине», — процитировал Бетехтина chelyabinsk.ru.

Вице-губернатор Сергей Комяков и вовсе заявил об исторической справедливости. «100 лет отделяет нас от тех далеких дней. Это было сложное время. Можно только себе представить, как чувствовали себя чешские и словацкие солдаты после заключения Брестского мира! Историю нельзя переписать, ее можно по-разному трактовать. И сегодня мы возвращаем историческую справедливость и по-человечески вспоминаем погибших в России людей», — передает слова Сергея Комяков ura.ru.

Михаил Юревич, будучи губернатором в то время, дистанцировался, заявив, что ему вообще нет дела до того, кому и по какому поводу устанавливают памятник.

«Я, честно говоря, сам узнал об этом в интернете. Видимо, муниципалитет дал разрешение. Здесь я ничего не могу сказать: в истории именно прохода чешского легиона через наш регион я не силен. Когда учился в школе, нам объясняли, что чехи били Красную Армию, а потом пошла другая информация: что они, наоборот, помогали нашим солдатам, что чем-то конкретно Челябинску помогли. В такие мелочи, поверьте, я как губернатор просто не вмешиваюсь. Если муниципалитет решил установить этот памятник — да ради бога, пусть ставит памятники хоть кому», — заявил Юревич.

Общественность восприняла установку памятника протестами. На самом открытии представитель КПРФ Эдуард Курчавов вышел в одиночный пикет с плакатом «У белочехов и «Единой России» много общего, поэтому они возводят памятник белочехам — душителям свобод трудящихся России». Присутствовавшие на открытии молодые люди выразили крайнее возмущение. А после выкрикиваний: «Нет памятнику! Посла — домой! Позор! Позор!» начались задержания. Нескольких парней доставили в отделение полиции, была проведена профилактическая беседа. Мероприятие завершилось без эксцессов. Через несколько дней на памятнике появилась надпись, сделанная баллончиком с белой краской: «Они убивали русских». Надпись удалили, в настоящее время объект находится под наблюдением охраны железнодорожного вокзала.

Вместе с тем, проблемой в обществе является незнание истории событий Гражданской войны, чем с лихвой пользуются власти городов, в которых устанавливались памятники белочехам. Проведенное социологическое исследование осенью 2013 года выявило плачевный результат: 70% челябинцев вообще ничего не знают об установке памятника, а 67% не знают его предыстории.

Миасс — место белочехам лишь на кладбище

В городе Миассе Челябинской области против планов чехов и местных властей установить памятник белочехам активно выступила общественность в лице ветеранских, патриотических организаций, общественных деятелей. Первоначально договоренности велись об установке памятника возле Свято-Троицкой церкви, у горы Моховой в том месте, где с помощью засады чехословаки разгромили отряд Красной гвардии, возвращавшийся из Златоуста. В сентябре 2014 года сити-менеджер Миасса Станислав Третьяков предложил чешской стороне для начала определить место, где будет установлен памятный символ, затем решить вопросы выделения земельного участка, возведения знака и ухода за ним. Были заверения в оказании всесторонней помощи при установке, однако планы вызвали широкий резонанс и возмущение горожан. В результате долгих перипетий на территории миасского городского кладбища была установлена мемориальная плита.

Белочехи — авангард интервенции в России

Напомним, истоки интервенции чехословацких легионеров в Россию — в Первой мировой войне. Сразу после ее начала среди чехов и словаков стали раздаваться призывы к выходу из состава Австро-Венгрии. С июля 1914 года формировались воинские части для реализации этой независимости. Россия поддерживала чехословаков, которые заявляли о своей пророссийской настроенности. Однако вышло так, что хорошо вооруженный, опытный чехословацкий корпус, создаваемый для национально-освободительной борьбы, стал использоваться Антантой и белыми генералами для интервенции в России.

К октябрю 1917 года чехословацкий корпус насчитывал порядка 45 тыс. солдат и офицеров. В январе 1918 года корпусом фактически стали командовать французские офицеры. В ноябре 1918 года на совещании в городе Яссы Антанта приняла решение использовать чехословаков для борьбы с большевиками. Параллельно Франция принимает решение об эвакуации корпуса из России через Владивосток. Части корпуса растянулись в эшелонах на сотни километров от Пензы до Владивостока, большевики при этом торопят эвакуацию. 26 марта 1918 года Сталин договаривается с представителями чехословацкого корпуса о беспрепятственном проезде до Владивостока при условии, что в каждом эшелоне останется одна вооруженная рота, а остальное оружие будет передано в руки особой комиссии в Пензе. Но эти планы были разрушены. Представители стран Антанты на совещании в апреле 1918 года в посольстве Франции в Москве приняли решения об интервенции. 5 апреля 1918 г. Япония начала интервенцию во Владивосток, и советское правительство пересмотрело свое соглашение с чехословацким корпусом. Было предложено чехословакам для эвакуации полностью разоружиться. 14 мая в Челябинске на вокзале (возле места, где ныне находится памятник «героям-чехословакам») произошло убийство чехословаками военнопленного венгра. Участников инцидента арестовали и поместили в тюрьму в Челябинске. 17 мая чехословаки вошли в Челябинск и добились освобождения своих товарищей. Но уже 20 мая 1918 года было принято решение выступить против Советской власти. 25 мая наркомвоенмор Троцкий издает приказ № 377, в котором под угрозой расстрела обязывает все Советы от Пензы до Омска разоружать чехословаков для интернирования их в лагеря для военнопленных. Позже были сделаны шаги к примирению, так как реальных сил у большевиков разоружить белочехов не было, при том что оставалась подчиненность чехословаков европейским союзникам.

Всё началось с Челябинска

27 мая 1918 года чехословаками был захвачен Челябинск. Все члены местного Совета — расстреляны, в тюрьмы угодили более одной тысячи сторонников советской власти. 28 мая таким же образом был захвачен Миасс. В тот же день белочехи вошли в Канск и Пензу, где расправились с попавшими в плен 250 красноармейцами-чехословаками. 30 мая пал Томск, 8 июня — Омск. Златоуст, Курган, Петропавловск были захвачены к началу июня.

8 июня 1918 года захвачена Самара. В тот же день 100 красноармейцев и 50 рабочих были расстреляны. За несколько первых дней в городе было уничтожено более 300 человек. К середине июня 1918 года в тюрьмах Самары томились порядка 1680 человек, к началу августа — свыше 2 тыс. В июле были расстреляны 20 железнодорожников, 54 из 75 членов союза грузчиков. Выступали белочехи и за пределы городов, располагавшихся вдоль железной дороги. Так, в округе Самары в трех волостях Бугурусланского уезда жестоко карались крестьяне, посмевшие восстать, расстреляно свыше 500 человек. 18 июня захвачен Троицк, в июле Тюмень, Уфа и Шадринск. 22 июля пал Симбирск, было расстреляно порядка 400 человек. 25 июля 1918 белочехи вошли в Екатеринбург, 7 августа в Казань, где лишь за месяц казнили свыше одной тыс. человек. Уфа была захвачена в сентябре 1918 года, после этого в городе учредили антибольшевистскую «Уфимскую директорию».

5 сентября 1918 года стала разворачивать контрнаступление Красная Армия. В середине ноября 1918 года в Австро-Венгрии произошла революция, чехословаки еще больше засобирались домой. 18 ноября 1918 года власть от «Уфимской директории» к перешла к Колчаку. Возникали разногласия между Колчаком и чехословаками, которые не хотели делить ответственность за карательные меры белых. 13 ноября 1919 года чехословаки выступили с меморандумом, в котором осуждали колчаковцев, позволивших себе «действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир». В переговорах с советскими властями ими было принято решение выдать Колчака в обмен на проезд во Владивосток. 2 сентября 1920 года последние подразделения чехословаков покинули порт Владивосток, прихватив с собой награбленное.

«Газеты помещали карикатуры… Возвращение чехов в Прагу. Легионер едет на толстой резиновой шине. На спине громадный груз из сахара, табака, кофе, кожи, меди, сукна, меха. Мануфактуры, мебели, автошины «треугольник», золота и т. д.», — делился воспоминаниями о мародерстве поэт-фольклорист Александр Котомкин.

Планы на памятники

Отметим, планы чешской стороны базируются на Соглашении между правительствами Российской Федерации и Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений, подписанном 15 апреля 1999 года. При этом с чешской стороны реализуется проект чешского министерства обороны «Легионы 100», по которому на территории России запланированы установки памятников в городах по пути следования чехословацких военных подразделений.

На территории России запланирована установка 58 монументов. В настоящее время их установлено порядка 20.