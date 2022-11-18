Тимур Кондратьев
Автор
Житель Татарстана, который страстно любит робототехнику.
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Сеть: «Где Россия, там сила» — шерпа России: G7 утратила влияние на G20
Заявление шерпы (доверенное лицо руководителя страны) Российской Федерации Светланы Лукаш о том, что итоговая декларация, принятая на саммите G20, который прошёл на Бали, показывает, что позиция «Большой семёрки» утратила своё доминирование в «Большой двадцатке», стало поводом для обсуждения среди...
18 ноября 2022
Сеть: «Пускай теперь они пляшут» — Газпром отстоял свои права в Стокгольме
Постановление Арбитражного трибунала в Стокгольме (Швеция), согласно которому судебный орган обязал финскую компанию Gusum, отказавшуюся оплачивать российский газ в рублях, выплатить задолженность в размере €300 млн за поставки топлива, образовавшуюся перед Газпромом, а также проценты за просрочку...
17 ноября 2022
Сеть: «Опять в гадюшник лезут» — российских делегатов не пустили на ПА ОБСЕ
Заявление первого заместителя председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимира Джабарова о том, что российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет 24–26 ноября в Варшаве, стало поводом для...
17 ноября 2022
Сеть: «Хватит гулять!» — Собянин: доходы от праздников направим на СВО
Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что доходы, которые получит столица России от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, и вырученные средства направят в поддержку специальной военной операции, вызвало дискуссию среди...
17 ноября 2022
Сеть: «Обождут» — Москва заморозила диалог с недружественным Токио
Заявление российского посла в Японии Михаила Галузина о том, что позиция Токио по отношению к Москве и его недружественная политика привели к замораживанию практически всех форм политического диалога, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом...
16 ноября 2022
Сеть: «Это объявление войны?» — Евросоюз будет готовить ВСУ
Официальное решение Европейского союза запустить тренировочную миссию для киевских военных на своей территории стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 ноября в социальной сети «ВКонтакте». «Это можно уже считать официальным объявлением...
15 ноября 2022
Сеть: «Не к добру» — в Ленинградской области загорелась церковь
Сообщение главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по Ленинградской области о том, что в посёлке Янино-1 Всеволожского района произошло возгорание в храме на общей площади 88 квадратных метров, вызвало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13...
14 ноября 2022
Сеть: «Ну вот, и слушать уже начали» — Байден заслушал речь Лаврова на G20
Фотография, опубликованная в Telegram-канале официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, на которой видно, как американская делегация во главе с президентом США Джозефом Байденом слушают речь главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии...
14 ноября 2022
«Есть насущные вопросы» — соцсети ждут совещания Путина с членами Совбеза
Сообщение тележурналиста Павла Зарубина о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности, которое случится в один из дней с 14 по 20 ноября, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение...
14 ноября 2022
В России недовольны ходом экспорта сельхозпродукции
Заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина о том, что Российская Федерация не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает Организацию Объединенных Наций (ООН) принять меры, стало поводом для обсуждения среди...
13 ноября 2022
Сеть: «Германия теряет лидерство» — Шольцу нужен диалог с Путиным
Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что доводы критиков не убедили его отказаться от диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 ноября в социальной сети «ВКонтакте»...
13 ноября 2022
Сеть: «Цепная реакция» — массовые протесты захлестнули Грецию
Суточная общенациональная забастовка с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда, которая началась в Греции, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте». «А ещё говорят, что в Греции всё есть»...
10 ноября 2022
Сеть: «Разнесёт всех в пух и прах» — Лавров отправится на саммит G20
Заявление пресс-атташе посольства России в Джакарте Александра Тумайкина о том, что российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 ноября в...
10 ноября 2022
«Беги быстрее!» — соцсети об условиях Зеленского для переговоров
Условия главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского, при которых он возобновит переговорный процесс с Российской Федерацией, вызвали бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте». «Восстановление...
8 ноября 2022
Сеть: «Взаимовыгодный процесс» — Турция платит за российский газ в рублях
Заявление турецкого министра энергетики Фатиха Донмеза о том, что Турция частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте». «Как вы знаете, было...
8 ноября 2022
Сеть: «Затёртая грампластинка» — Байден возмущён решением России по зерну
Заявление президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена о том, что он считает «возмутительным» решение Российской Федерации приостановить участие в «зерновой сделке», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 октября в социальной...
30 октября 2022
Сеть: «Отдувайтесь сами» — Россия приостановила участие в «зерновой сделке»
Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что Российская Федерация приостанавливает участие в «зерновой сделке» после теракта в акватории Севастополя, совершённого при участии специалистов из Великобритании, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане...
30 октября 2022
Россия дождалась первых «трещин» в поддержке Киева. Сеть: «Мы не торопимся»
Заявление обозревателя CNN Стивена Коллинсона о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны Соединённых Штатов Америки, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 октября в...
29 октября 2022
Сеть: «Зеленский этого добивался?» — в Киеве большие проблемы с энергетикой
Сообщение энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети» о том, что в Киевской области ввели беспрецедентные чрезвычайные ограничения в сфере энергетики на неопределённый срок, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 октября в...
29 октября 2022
Сеть: «Показатель безопасности» — ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье
Сообщение Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) о том, что в Ставропольском крае задержали группу из четырёх человек, готовившихся совершить террористический акт, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 октября в...
28 октября 2022