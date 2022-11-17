Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что доходы, которые получит столица России от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, и вырученные средства направят в поддержку специальной военной операции, вызвало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя Москва

Многие пользователи оказались согласны с позицией мэра Москвы, который считает, что новогодний праздник привлечёт куда больше денег, которые затем пойдут на нужды спецоперации, чем просто отказаться от проведения увеселительных мероприятий и довольствоваться самым минимумом.

«Много народу хочет на Новый год посетить Москву. Доходы там приличные, больше даже, наверное, чем в Сочи в жаркий период», — отметила Виктория Е.

«Понял наконец-то куда миллионы следует тратить», — отметил Николай К.

Некоторые комментаторы не разделяют мнение, согласно которому спецоперация обязывает людей отказаться от праздника. Такие граждане считают, что СВО заслуживает отдельного внимания, но забирать у людей веселье не стоит.

«Читаю тут некоторых комментаторов: пишут, надо всё запретить (обернуться в простыню и медленно ползти к кладбищу). Тогда, может, и другие мероприятия запретить? А на что тогда жить людям, которые работают в сфере культуры? А как быть с мероприятиями, средства от которых идут на помощь СВО? Считаю, что запрещать не надо, надо праздновать разумно. И фронту помогать», — поделилась свои мнением Татьяна С.

Но нашлись и те, для кого специальная военная операция — это нечто большее, чем непогода, из-за которой люди вынуждены отказаться от привычных им увеселений.

«Неправильно, когда люди вынуждены покупать за свой счёт обмундирование, а города праздновали, спуская деньги на фейерверки», — указывает Вениамин Е.

«Во время войны все помыслы, чаяния страны должны быть направлены на достижение Победы. Все праздничные мероприятия должны быть разрешены или запрещены», — считает Геннадий С.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные

Часть людей считает несправедливым, что наши защитники вынуждены за счёт собственной жизни сдерживать орды нацистов, пока столичные гуляки сорят деньгами на праздничных мероприятиях.

«Наши мужчины в крови, грязи, а мы празднуем. Это не правильно! И не надо себя оправдывать тем, что другие живут. Вспомните про тех, кого нет уже среди нас! Хватит гулять! Не время для веселья. Обеспечьте армию всем необходимым вместо ваших ёлок и салютов. Будьте уже людьми с большой буквы! Это касается не только Москвы», — отметила Светлана С.

«Лучше бы все регионы централизовано отменили все праздничные мероприятия, а сэкономленные деньги отправили на поддержку наших бойцов. Так будет просто честно, и не надо никакой трудный моральный выбор делать. Просто помогите нашим героям», — пишет Илья С.

Напомним, 16 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости о том, что доходы, которые получит столица России от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, и вырученные средства направят в поддержку специальной военной операции.