Заявление первого заместителя председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимира Джабарова о том, что российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет 24–26 ноября в Варшаве, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Мы вроде ведь вышли уже из этой позорной организации?» — удивляется Егор Ч.

Многие пользователи были удивлены намерением российских парламентариев поехать не куда-нибудь, а в самое что ни на есть сердце русофобской Европы — Польшу для участия в очередном заседании ПА ОБСЕ, в ходе которого нашу страну будут поливать помоями.

«А что Россия опять забыла в этом гадюшнике? Чего лезут туда постоянно?» — интересуется Олег Б.

«А зачем вообще там участвовать? Это же враги наши!» — указывает Павел Т.

«У нас опять нашлись чиновники-дипломаты, которые соскучились по европейскому шопингу? Всем стоять!» — написал Алексей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что ПА ОБСЕ — это площадка, функционирующая исключительно против Российской Федерации, поэтому российским делегатам на ней делать нечего.

Deutscher Bundestag Сессия ПА ОБСЕ

«Руководитель польской делегации в ПА ОБСЕ госпожа Бартош ответственна за отказ в визах для российских и белорусских граждан. В связи с солидарностью с Киевом, очевидно. Россия что, платит взносы за собственное унижение? Нонсенс!» — пишет Фаниль М.

«Если они против нас воюют, то зачем мы туда дружить лезем? Зачем даём им наслаждаться глумлением над нами?» — спрашивает Андрей М.

Часть людей полагает, что Варшава сделала российскому народу большую услугу, запретив нашим парламентариям принимать участие в своём антироссийском шабаше.

«Отлично! Нет нашего участия в этих вражеских конторах, значит, мы не платим взносы в эти вражеские конторы. Признавать эту тухлую организацию, детище Хельсинкского договора, о который США и НАТО вытерли ноги, нам не имеет смысла», — отметил Абрам А.

«Хватит уже вваливать немалые деньги в фашистскую клоаку! Сколько можно наступать на одни и те же грабли?» — вопрошает Гамлет Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что наши оппоненты порой делают со своей стороны очень полезные для нашего самоуважения действия. Если бы не санкции, наша экономика не стала бы независимой. Если бы не агрессия НАТО, Россия бы не научилась защищаться. Если бы не запреты представителям российской власти кататься в Европу, то не было бы у нас никакой суверенной элиты.

Daniel Cole Солдаты НАТО

«Ну и ладненько! Как-то даже легче стало. Может быть, таким образом они научат наших, в конце концов, себя же уважать!» — надеется Владимир К.

«Пусть наши парламентёры дома посидят. Они нас тут нужны. Нечего в Европу ездить, подцепят там чего русофобского ещё», — написал Антон Ф.

Напомним, 16 ноября первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил в ходе заседания о том, что российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая намечена на 24–26 ноября и пройдет в Варшаве.