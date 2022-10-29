Сообщение энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети» о том, что в Киевской области ввели беспрецедентные чрезвычайные ограничения в сфере энергетики на неопределённый срок, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами (фрагмент). 1616

«Чтобы не допустить полного отключения от электроснабжения столицы и центральных регионов [территории бывш. УССР], госэнергокомпания НЭК «Укрэнерго» вводит беспрецедентные экстренные ограничения. Как сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, необходимо подготовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок», — заявили в компании.

«У кого свет, тот москаль! Прыг-скок, прыг-скок», — издевается Даниф И.

Многие пользователи уверены, что раз в компании не могут назвать конкретных или даже хотя бы примерных сроков, то это означает, что перебои с электроэнергией в нацистской столице продлятся очень долго.

«Раз срок не назван, значит, надолго», — уверен Илья Б.

«Для сегодняшней [территории бывш. УССР] электричество — это не право, а привилегия», — указывает Олег Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что ничего иного жителям территории бывшей УССР ждать не стоило, когда они держатся за власть бандитов и наркоманов.

«А как они хотели, воевать в тепле и с комфортом? Пусть с факелами побегают, у них это вроде отработано», — написал Андрей А.

«Теперь люди будут еще беднее жить, вот до чего страну Зеленский свою довёл», — отметила Алия Р.

Васнецов Виктор. Нищие. 1873

Часть людей уверена, что только лишь с приходом новой власти в Киеве местные жители смогут наконец-то забыть про войну и перебои с электроэнергией.

«[Жители территории бывш. УССР] страдают от безликих и обезумевших людей киевского неонацистского режима», — указывает Михаэль В.

«Видать, об этом Зеленский мечтал, когда отказывался от переговоров. Теперь будут в темноте сидеть, холоде и голоде», — пишет Лиля З.

Ряд пользователей указывает на то, что киевский режим вынудил российское руководство вывести из строя ключевую инфраструктуру на территории бывшей УССР. Если бы не офис Зеленского, который устраивает террористические акты на территории РФ, то в Киеве до сих пор был бы свет.

«Когда на Крымский мост Киев готовил теракт, такое развитие событий было предусмотрено «гением» Зеленским?» — интересуется Стефания Д.

«Не дай бог ещё что-нибудь киевский режим удумает подорвать, так вообще закончится и встанет энергетика вся страны», — предупреждает Кузьма З.

Нашлись и те, кто считает, что России следует добить энергетику на территории бывшей УССР, чтобы нацисты уже не имели никакой возможности чинить нам козни. Другие же уверены, что народ на территории бывшей УССР сможет взять власть в свои руки и прекратить этот очень болезненный для обеих сторон конфликт.

«Я бы хотел сказать, что в данный момент [территорию бывш. УССР] ожидают сложные времена. Мы, конечно, не хотели, чтобы так всё получилось, но что получилось, то получилось. Не мы это начали», — подметил Серый Ж.

«Нужно добить окончательно, помочь провести декоммунизацию», — поделился своим мнением Александр В.

«Ограничения продолжаются у Киева. А за голову взяться и прекратить это всё они ещё не подумали?» — спрашивает Артём С.

Напомним, 28 октября энергохолдинг ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщил в социальных сетях о том, что в Киевской области ввели беспрецедентные чрезвычайные ограничения в сфере энергетики на неопределённый срок.