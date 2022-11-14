Москва, 14 ноября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Сообщение тележурналиста Павла Зарубина о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности, которое случится в один из дней с 14 по 20 ноября, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 14 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Пора уже самые насущные вопросы обсудить», — считает Алексей М.

Многие пользователи считают, что президенту попросту необходимо сейчас постоянно общаться с членами Совета безопасности, поскольку наше Отечество находится в опасности, нас окружают не только дружественные страны, но и агрессоры в лице НАТО, а также их нацистские марионетки киевского режима.

«Почему бы нет? Обстановка сейчас непростая, так что это вынужденные меры. Чем больше решенных проблем в стране, тем лучше», — указывает Бронислав Б.

«Сейчас надо вообще постоянно разговаривать, держать наготове и принимать решения. Ситуация меняется каждый день», — пишет Никита А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Путин решил не ехать в Индонезию на саммит G20, поскольку предпочёл заниматься важными для нашей Родины внутренними вопросами, а не общаться с представителями лицемерного Запада, «которые всё равно человеческого языка не понимают».

«А ещё спрашивают, чего это Путин на G20 не поехал. Куча вопросов в России есть, которые решать надо. Поддерживаю президента. Не занимается тупым пиаром, как его коллеги из других стран, а реальными делами обеспокоен», — написал Андрей Б.

«Лаврова отправил на Бали, а сам опять, как «раб на галерах». Вот никто не сумеет Путина упрекнуть в том, что он плохо работает», — отметила Валентина С.

Часть людей полагает, что Путин пытается держать все важнейшие вопросы, связанные с безопасностью нашего государства, под личным контролем. Граждане высоко оценили такое беспокойство и заботу со стороны российского президента.

«Хорошо, что Путин в свои руки берёт такие важные совещания», — отметила Мария Р.

«Это которая уже по счёту встреча с Совбезом? Складывается ощущение, что Путин — единственный, кто там, наверху работает не покладая рук. Приходится ему в ручном режиме там всё крутить-вертеть. Это, кстати, плохо, поскольку Путин не железный, но хорошо, что хотя бы он есть. Без него бы вообще кирдык был», — поделился своим мнением Николай С.

Ряд пользователей считает, что президента хвалить можно сколь угодно, но это не должно снимать ответственность с тех лиц, чью непрофессиональную работу президент пытается компенсировать. Граждане считают, что тем представителям власти, которые вредят или мешают установлению безопасности в нашем государстве, следует расстаться с высоким должностным местом.

«Не должен президент постоянно всем команды раздавать напрямую. Это не его обязанности. Ну неужели нет нормальной команды, которая урегулирует все процессы?» — вопрошает Василиса П.

Напомним, 13 ноября тележурналист Павел Зарубин написал в своём Telegram-канале о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности, которое случится в один из дней с 14 по 20 ноября.