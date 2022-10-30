Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что Российская Федерация приостанавливает участие в «зерновой сделке» после теракта в акватории Севастополя, совершённого при участии специалистов из Великобритании, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

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"С учётом проведённого 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из [портов на территории бывш. УССР]», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Надо было сразу об этом объявлять и кадры показывать, как Запад нападает на российскую территорию», — пишет Павел М.

Многие пользователи пришли к выводу, что после выхода России из «зерновой сделки» сама эта сделка более не может осуществляться остальными участниками, а значит, денежный поток, который направлялся киевскому неонацистскому режиму от продажи зерна, будет остановлен.

«То есть с зерна Киев теперь не сможет обогащаться?» — спрашивает Семён Т.

«Сейчас Запад за голодающих Африки начнёт снова песенки петь. И санкции вводить. Даёшь зерно по $1000 за тонну!» — пишет Снежана С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия согласилась принять участие в «зерновой сделке», руководствуясь лишь вопросами гуманитарного характера, но Запад, как оказалось, преследовал свои меркантильные цели.

«Африка будет теперь получать напрямую российское зерно, за счёт чего мы будем заручаться африканской поддержкой. А европейцы, которые воровали у Африки полагающееся ей зерно, будут теперь голодать», — указывает Мария В.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Ну и правильно! Наконец-то у нас озабоченности кончились и красные линии. Стало всё на свои места: косякнули — отдувайтесь. Красавцы наши, горжусь!» — написал Егор Т.

Часть людей полагает, что «зерновую сделку» следовало остановить ещё тогда, когда президент Российской Федерации Владимир Путин во всеуслышание заявил, что западные партнёры в рамках этих договорённостей «кинули» Россию.

«Странный мотив, если честно. т. е. если бы не участие Запада в теракте против России, то Россия бы продолжала участвовать в зерновой сделке, где её «кинули», как Путин заявлял? Почему мы до последнего себя не уважаем?» — задаётся вопросом Андрей Б.

Нашлись и те, кто считает, что после попыток нападения на корабли Черноморского флота страны НАТО должны быть признаны агрессорами, которые объявили России войну.

«А почему это называется терактом? Были атакованы военные корабли Российской Федерации. Или сейчас просто модно стало всё терактом называть, чтобы, не дай Бог, про войну не заикнуться?» — интересуется Максим В.

«А можно вещи своими именами называть? Против нас весь Запад объявил войну. Самую настоящую. Почему мы боимся говорить правду?» — спросил Александр Р.

Напомним, 29 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что Российская Федерация приостанавливает участие в «зерновой сделке» после теракта в акватории Севастополя, совершённого при участии специалистов из Великобритании.