Светлана Рыбина
Автор
Переехала из столицы в Новосибирск, чтобы добиться успехов честным путём. Увлекается страйкболом.
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«Крепостные стены со рвами» — соцсети о заборе ВСУ на границе с Белоруссией
Сообщение белорусского Государственного пограничного комитета о том, что киевские военные начали возводить забор на границе с Белоруссией, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте». «[Киевские] военные...
18 ноября 2022
Сеть: «Гитлер тоже обещал» — Эрдоган: США не применят ядерное оружие
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Российская Федерация и Соединённые Штаты Америки договорились воздерживаться от применения ядерного оружия, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети...
18 ноября 2022
Сеть: «Скоро снова подскочат» — газ в Европе стремительно дешевеет
Данные лондонской биржи ICE, согласно которым биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1180 за тысячу кубометров, стали поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте». Многие пользователи пришли к выводу, что...
17 ноября 2022
Сеть: «Интервенция отменяется?» — Польша признала упавшую ракету киевской
Заявление президента Польши Анджея Дуды по итогам встречи правительства с генеральным штабом и ответственными службами и перед заседанием Совета национальной безопасности страны о том, что с большой долей вероятности упавшая на востоке Польши ракета принадлежала системам ПВО Киева, стало поводом...
17 ноября 2022
Сеть: «Губозакаточную машинку ему!» — Зеленский назвал 10 условий для мира
Десять пунктов формулы для установления мира на территории бывшей УССР, обозначенные главарём киевского нацистского режима Владимиром Зеленским на саммите G20, вызвали реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 ноября в социальной сети «ВКонтатке». Можно...
16 ноября 2022
Сеть: «Легализованное воровство» — ООН постановила платить репарации Киеву
Информация о том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба киевскому неонацистскому режиму, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 ноября в...
15 ноября 2022
Сеть: «Кто верит?» — Киев запустил новый фейк о мобилизации
Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что киевские власти намеренно распространяют через подконтрольные средства массовой информации фейки о якобы планах по возобновлению призыва граждан в рамках частичной мобилизации в России, стало поводом для обсуждения среди пользователей...
14 ноября 2022
«Грядёт новый майдан в Америке» — сеть о выборах в США
Материал американского телеканала NBC, согласно которому действующий сенатор от Демократической партии США Кэтрин Кортез Масто побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, в результате чего демократы сохраняют контроль над верхней палатой Конгресса, стал поводом для обсуждения среди...
14 ноября 2022
Сеть: «Всё вернётся» — в Киеве изъяли русский язык из учебных программ
Решение депутатов Киевского городского совета проголосовать за то, чтобы полностью исключить русский язык из учебных программ детских садов и средних школ, принадлежащих городу, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 ноября в социальной...
12 ноября 2022
Сеть: «Почёт и уважение» — соцсети о статусе ветерана для добровольцев
Законопроект о статусе ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для добровольцев, принятый Государственной думой в первом чтении, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте». По словам спикера...
10 ноября 2022
Сеть: «Насмешили» — ЕС выделит Киеву €18 млрд после победы над коррупцией
Условия при выделении финансовой помощи в размере €18 млрд, которые руководство Европейского союза поставит перед киевским неонацистским режимом, включая требования о проведении реформ в сфере верховенства права и борьбу с коррупцией, стали поводом для обсуждения среди пользователей интернета...
10 ноября 2022
Сеть: «Мечты» — США намерены нейтрализовать российское ядерное оружие
Статья в журнале «Военная мысль», издаваемом Министерством обороны Российской Федерации, согласно которой Соединённые Штаты Америки разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия, которые, согласно планам, будут способны поразить значительную часть арсенала до того, как её...
10 ноября 2022
Сеть: «Мечты» — США намерены нейтрализовать российское ядерное оружие
Статья в журнале «Военная мысль», издаваемом Министерством обороны Российской Федерации, согласно которой Соединённые Штаты Америки разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия, которые, согласно планам, будут способны поразить значительную часть арсенала до того, как её...
10 ноября 2022
Сеть: «Получите строгача!» — в Херсонской области поймали диверсантов СБУ
Задержание сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации девятерых граждан в Херсонской области, работавших на СБУ и планировавших теракты против местных чиновников, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 ноября...
8 ноября 2022
Сеть: «Какая его печаль?» — Блинкен просит РФ вернуться в «зерновую сделку»
Заявление госсекретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена о том, что США сожалеют о решении Российской Федерации выйти из «зерновой сделки» и призывают Россию вернуться к участию в ней, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30...
30 октября 2022
Сеть: «Респект!» — Пригожин заявил о создании «ЧВК Вагнер Центра»
Заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что в Санкт-Петербурге был создан «ЧВК Вагнер Центр», который будет заниматься развитием оборонных технологий, в том числе и в IT-сфере, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 октября в...
30 октября 2022
Сеть: «Режим экономии» — Британия пожертвует помощью другим ради Киева
Информация, согласно которой новый премьер Великобритании Риши Сунак рассматривает возможность продлить на два года лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам за исключением киевского неонацистского режима, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили...
29 октября 2022
Сеть: «Даже России уже стыдно» — жители с б. УССР устроили скандал на Кипре
Видеозапись со стадиона в кипрской Ларнаке, где проходил выездной футбольный матч киевского «Динамо» против местного АЕКа в рамках группового этапа Лиги Европы, во время которого стюарды вынуждены были забрать и порвать плакат с лозунгом антироссийского содержания, несмотря на упорное сопротивление...
29 октября 2022
«Иначе война будет вечной» — Путин призвал Баку и Ереван к миру
Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанное на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), о том, что устойчивого обеспечения мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться только за счёт последовательного выполнения договоренностей...
28 октября 2022
Сеть: «У нас всё получится» — ВС РФ укрепляют оборону Херсона
Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой о том, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва войск киевского неонацистского режима к городу, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28...
28 октября 2022