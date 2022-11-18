Сообщение белорусского Государственного пограничного комитета о том, что киевские военные начали возводить забор на границе с Белоруссией, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«[Киевские] военные начали строительство железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа «егоза», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что возводимая конструкция достигает трёх–четырёх метров. На предоставленных видеозаписях можно увидеть, что в некоторых участках забор сопровождается вырытым рвом, заполненным водой. Об актуальной протяженности такой оборонительной инженерии и о том, каких размеров она должна достичь, пока неизвестно, но уже сейчас можно уверенно сказать, что дорогостоящие оборонительные сооружения Киеву не удастся возвести в кратчайшие сроки и на всей протяжённости границы с Белоруссией.

«Для чего? Они реально думают, что забор спасёт их?» — удивляется Саровский Б.

Многие пользователи подошли к этой новости с изрядной долей юмора. Граждане считают, что ВСУ сейчас занимаются откровенной глупостью, пытаясь продемонстрировать своему населению иллюзию безопасности длинною, в лучшем случае, в пару сотен метров.

«Забор в XXI веке. Ха-ха! А крепостные стены со рвами будут?» — спрашивает Роман Ч.

«Это, вообще, такая загадка — как забор может помешать танку? Ну вот правда, расскажите», — просит пояснений Александр К.

«Вот ров — это реально помеха, но ведь ров не на всей протяжённости границы вырыт, верно? Так какой в нём смысл тогда в плане военной мысли?» — интересуется Арсений И.

Некоторые комментаторы отмечают, что для наступающей армии подобные преграды не представляют особой проблемы, а вот для беженцев, которые будут пытаться спасти свои жизни, покидая подконтрольные Киеву территории бывшей УССР, такой забор может стать существенной преградой.

«Как бы этот забор тюрьмой не обернулся для самих строителей», — отметил Владимир Д.

«Так это же получается один большой концентрационный лагерь вокруг [бывш. УССР]», — подметил Дмитрий Д.

«Может быть, в Киеве просто боятся, что жители [с территории бывш. УССР] массово будут перебегать в Белоруссию?» — задаётся вопросом Сергей Д.

Dpsu. gov. ua Граница с территориями б. УССР

«А что, очень даже хорошая конструкция. Меньше провокаторов, шпионов и диверсантов будет проникать со стороны Киева в Белоруссию», — считает Vitaly K.

Часть людей полагает, что киевские власти в очередной раз воспользовались всеми известной и годами проверенной схемой по распилу бюджета.

«Помнится, они уже пытались сделать стену. Спросите у Яценюка про успехи», — напомнила Татьяна И.

«Денег дурных у них теперь много, благодаря Западу, конечно. Вот и делают всё, чтобы по-тихому прикарманить. Надо на что-то потратить, а потом за счёт откатов списать. Вот на ветер и спускают, а в отчёте для янки нарисуют великие планы по обороне», — написала Марина П.

Напомним, 17 ноября белорусский Государственный пограничный комитет сообщил в своём Telegram-канале о том, что киевские военные начали возводить забор на границе с Белоруссией.