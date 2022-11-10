Москва, 10 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Статья в журнале «Военная мысль», издаваемом Министерством обороны Российской Федерации, согласно которой Соединённые Штаты Америки разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия, которые, согласно планам, будут способны поразить значительную часть арсенала до того, как её руководство страны примет решение об ответно-встречном ударе, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

«Мечты, мечты, как они сладки, но нереальны», — пишет Валерий К.

Многие пользователи считают возникновение такой информации попыткой напугать Российскую Федерацию. На деле же, уверены граждане, американцы не смогут добиться поставленных целей по нейтрализации российского ядерного потенциала.

«Ещё ничего не сделали, но уже пугают», — подметила Надежда К.

«И поэтому всё никак не могут создать гиперзвуковые ракеты, которые уже стоят на вооружении России», — написал Rurik V.

Некоторые комментаторы отмечают, что США уже не могут состязаться с Россией в количестве и качестве ядерного оружия, поэтому они вынуждены искать способ по уничтожению российских боеголовок ещё до того, как они поднимутся воздух для ответного удара.

«На словах можно и на Юпитере жить, а вот на практике — лицом в лужу. Ядерное оружие США настолько старое и ненадёжное, что может взрываться в шахтах и на складах хранения. Поэтому американцам логично было бы переделать всё своё ядерное оружие в топливо для АЭС, а не пытаться с нами соревноваться», — советует Виктор Б.

ИА REGNUM Ядерный арсенал в мире

Часть людей уверена, что пока в США вынашивают подобные планы, российские учёные со своей стороны придумают ещё более совершенные образцы вооружения, которые будут неподвластны американским системам противодействия.

«Пока они создадут эти средства, они уже и не понадобятся, ибо попросту не успеют», — уверена Аксинья Т.

«Они думают, что Россия будет просто так сидеть и ждать? Их мечта — без потерь закидать ракетами Россию, но действия оппонента изменчивы, и заранее рассчитать будет невозможно. Это армия заочников, всегда воевали за океаном и т.д. Чуть что — сразу за ракеты. Поэтому опыта защиты своих Штатов скуден, практически отсутствует. Только это их сдерживает. В своих силах они не уверены», — указывает Уох I.

Нашлись и те, кто призвал не принижать смертоносный потенциал Соединённых Штатов, поскольку это самое опасное государство на этой планете.

«Всё может быть, но, к сожалению, у них военный бюджет в два раза больше, чем весь годовой бюджет России», — отметил Загир Х.

«Что же им всё никак покоя наше ядерное оружие не дает? США помешанные какие-то, честное слово!» — заметила Марина Ч.

«Нет бы что-то создать для мира, для Земли, для жизни планеты. Только разрушения и хаос у американцев на уме», — пишет Юрий Б.

Напомним, 9 ноября РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на журнал «Военная мысль», издаваемый Министерством обороны Российской Федерации, согласно которому Соединённые Штаты Америки разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия, которые, согласно планам, будут способны поразить значительную часть арсенала до того, как её руководство страны примет решение об ответно-встречном ударе.