Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанное на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), о том, что устойчивого обеспечения мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться только за счёт последовательного выполнения договоренностей обеими сторонами, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что Россия со своей стороны делает всё возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. Путин считает, что положение двух бывших советских республик довольно сложное, но Россия заинтересована в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом.

«За гектар земли мочить друг друга… столько людей уже положили. Это жесть! Надеемся на их благоразумие», — пишет Батыр Ш.

Многие пользователи считают, что Путин назвал единственно верный путь для стабилизации ситуации в регионе — соблюдение договорённостей.

«Всё правильно сказал и по делу. Договорённости надо соблюдать», — указывает Валентина К.

«Путин хочет мира с соседними странами и даже в такой сложной ситуации, какая у нас в России. Он не остается в стороне», — отметила Лилия А.

Некоторые комментаторы отмечают, что как только внимание России уходит на решение каких-то других вопросов, как тут же на её границах возникает пожар войны.

«В очередной раз Путин выступил гарантом мира. Так держать. Надо учесть волю армянского и азербайджанского народов. Уверен, все проблемы можно решить под надзором Российской Федерации», — считает Вениамин О.

Официальное интернет-представительство президента России Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. 28.10.2022 г

Часть людей полагает, что если бы не американские дружки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, то, вероятней всего, конфликт с Азербайджаном не зашёл бы так далеко.

«Надеюсь, что Пашинян образумился и больше не поведётся на вашингтонские уловки эти», — пишет Екатерина Л.

«Очень рада, конечно, что Пашинян выбрал российский вариант договоренностей между Арменией и Азербайджаном, не повелся на американский сценарий», — написала Нина Ж.

«Пока их спонсируют из-за рубежа, они так и будут между собой грызться», — поделился своим мнением Алексей Ш.

Нашлись и те, кто призвал две соседствующие республики встать на путь разума и не провоцировать друг друга на продолжение кровавого противостояния, которое по факту является совершенно бессмысленным и бесперспективным.

«В составе СССР они неплохо ладили. Пока агенты Госдепа Горбачёв и Ельцин не стравили братские народы», — напомнил Мистер К.

«Честно сказать, я вот вообще не понимаю, почему так произошло, что они начали убивать друг друга из-за этих территорий. Решить они должны этот конфликт мирным путём. Только так это получится сделать, иначе война будет вечной», — указывает Дмитрий К.

Напомним, 28 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности о том, что устойчивого обеспечения мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться только за счёт последовательного выполнения договоренностей обеими сторонами.