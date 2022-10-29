Информация, согласно которой новый премьер Великобритании Риши Сунак рассматривает возможность продлить на два года лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам за исключением киевского неонацистского режима, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Ранее газета Financial Times уже сообщала, что министерство финансов Великобритании блокирует оказание «непервостепенной» помощи другим государствам из-за опасений, что расходы на помощь киевскому неонацистскому режиму превысят лимит расходов на эти цели. В результате новый премьер-министр может продолжить политику жёсткой экономии, которую начали его предшественники.

«Это же отличная новость! Я так считаю. Ведь теперь киевским террористам будут меньше помогать», — уверена Рушана Н.

Некоторые пользователи считают, что вскоре британский режим экономии может задеть и киевский режим, но им перечат те, кто убеждён, что Англия в лепёшку расшибётся, но сделает всё от неё возможное, чтобы спасти Киев от неминуемого краха.

«Что-то я не поняла. «Министерство финансов Великобритании блокирует оказание «непервостепенной» помощи другим государствам из-за опасений, что расходы на помощь [киевскому неонацистскому режиму] превысят лимит расходов на эти цели». Т. е другим странам помогать не будут, чтобы помогать только себе и Киеву?!» — удивляется Анастасия Ж

Часть людей полагает, что раз Британия экономит ради Киева, то это показывает слабость Великобритании, но на деле же оказывается, что островное государство концентрирует на территории бывшей УССР всё своё внимание, что не идёт на пользу Российской Федерации.

«Люди, видимо, вообще не соображают. Англия будет оказывать помощь теперь только Зеленскому и его бандитской власти. Все остальные траты сокращаются в угоду помощи нацистам», — указывает Леонид У.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тряпичный клоун

Ряд пользователей указывает на то, что если Лондон будет слишком сильно тужиться, то британская экономика может потерять сознание. Тогда посыплется вся западная схема оказания помощи киевским нацистам, за счёт которой те, по сути, и держатся на плаву.

«Себе пусть помогут в первую очередь, а не террористам киевским последние копейки отправляют», — отметила Доминика О.

«Оно и очевидно, потому что, учитывая энергетический кризис, Лондону сейчас совсем не просто даётся спонсирование кого бы то ни было», — написал Ренат Д.

«Англоиндус начинает действовать в режиме экономии, чтобы сразу не выгнали и чтобы США не дали по зубам», — пишет Валерий К.

Нашлись и те, кто всё-таки не теряет надежды на жадность британцев, которая возьмёт верх и отрежет Киев от финансовой помощи из-за рубежа.

«Скоро Великобритания и Киеву помощь прирежет. Если нечего отсылать, то и не отошлётся, сколько бы Зеленский слёз не лил и не умолял Сунака. Энергетический кризис сейчас из всех все соки высосет», — предрекает Николай К.

Напомним, 29 октября газета Telegraph опубликовала материал, согласно которому новый премьер Великобритании Риши Сунак рассматривает возможность продлить на два года лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам за исключением киевского неонацистского режима.