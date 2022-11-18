Сеть: «Респект!» — Пригожин заявил о создании «ЧВК Вагнер Центра»
Заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что в Санкт-Петербурге был создан «ЧВК Вагнер Центр», который будет заниматься развитием оборонных технологий, в том числе и в IT-сфере, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 октября в социальной сети «ВКонтакте».
«ЧВК Вагнер Центр» — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией «ЧВК Вагнер Центра» является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной», — рассказал бизнесмен.
«Респект Пригожину!» — написала Елена О.
Многие пользователи высоко оценили планы Пригожина о развитии площадки для укрепления обороноспособности нашего государства. Граждане считают, что именно такие бизнесмены заставляют народ верить в то, что далеко не все представители крупного капитала в России продали душу Западу.
«Ого! Ну, успехов в таком начинании! Если это всё пойдёт на оборону нашей страны, ей в пользу, тогда я всех нас поздравляю!» — пишет Полина Ю.
«Спасибо Пригожину! Вот он точно переживает за Россию и сопли не жуёт, как некоторые. Эх, побольше бы таких людей было, способных организовывать», — написала Наташа Д.
Некоторые комментаторы отмечают, что в сложившихся условиях нашему государству нужна любая помощь. Тот формат поддержки, который формирует Пригожин, людям кажется сверхэффективным, потому что бизнесмен, по их мнению, чётко понимает, кто для нас враг и как с ним следует бороться.
«Очень интересно, конечно. Думаю, для нашей страны, с точки зрение укрепления её безопасности, такое будет крайне полезно», — поделился своим мнением Иосиф Л.
«Альтернатива Вооружённым силам РФ и оборонному комплексу — правильное дело. Даже если у тебя нет танков и самолётов, можно создавать что-то другое, но не менее полезное», — отметил Денис М.
Часть людей полагает, что создание частных структур, которые формируют, по сути, параллельные государственным вооружённые силы, включая даже элементы оборонного комплекса, может представлять угрозу, поскольку в этой ситуации отсутствует единоначалие, а значит, вероятны конфликты государственных и частных интересов.
«Только государство. Никакие частные компании не должны развивать оружие и потом использовать его на своё усмотрение», — считает Сергей П.
«Возьмите, как пример, американские военные корпорации. Они напрямую зарабатывают на военных конфликтах, имея в Конгрессе своих высокопоставленных чиновников (инвесторов). Они кровно заинтересованы в том, чтобы были военные конфликты», — подметил Алексей О.
Нашлись и те, кто всё-таки видит в Пригожине спасение для России, от чего граждане хотят, чтобы подобные ему люди взяли в руки как можно больше функций в государстве, которые, по мнению людей, не работают, как следует.
«Надеюсь, Пригожин ещё займется и пропагандой, потому что на данный момент бандеровское ЦИПСО куда лучше нашей. Методики наших пропагандистов — позорище, раздражающее обычных людей», — указывает Sergio G.
Напомним, 29 октября пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» заявление своего руководителя Евгения Пригожина о том, что в Санкт-Петербурге был создан «ЧВК Вагнер Центр», который будет заниматься развитием оборонных технологий, в том числе и в IT-сфере.