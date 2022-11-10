Брюссель, 10 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Условия при выделении финансовой помощи в размере €18 млрд, которые руководство Европейского союза поставит перед киевским неонацистским режимом, включая требования о проведении реформ в сфере верховенства права и борьбу с коррупцией, стали поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свои мнения об этом 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Европейских налогоплательщиков, как обычно, спросить забыли», — отметил Никита У.

Многие пользователи были удивлены тем условиям, которые перед Киевом ставит Брюссель. Граждане предполагают, что ЕС выделит Киеву эту финансовую помощь в любом случае, поскольку Штаты и киевский режим уже долгие месяцы подвергают Евросоюз критике за постоянные задержки в оказываемой нацистам помощи.

«Мда уж. Смешно, конечно. Условия Киеву. Скажут «да-да, конечно выполним», деньги возьмут и ещё в харю европейскую плюнут», — уверен Андрей Б.

Некоторые комментаторы считают нелепой также утверждение собеседника агентства, что борьба с коррупцией на территории бывшей УССР является одним из условий для вступления Киева в Евросоюз.

«Итак! 18 лярдов в кредит? Одно из условий — борьба с коррупцией? Получается, Раду надо распускать. Эти же условия для вступления в ЕС. То есть отсутствие коррупции у киевского режима. Значит, вступление в Евросоюз Киеву не светит вообще», — уверен Семён Т.

Часть людей уверена, что Киев пообещает что угодно Брюсселю, лишь бы тот выделил свою финансовую помощь.

«Они любые условия примут. Лишь бы денег дали», — написал Павел М.

«Деньги загребут, ничего не выполнят! Как всегда! Разве можно с ними договариваться хоть о чём-нибудь?» — удивляется Валентина Х.

Brussels.be Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

Ряд пользователей указывает на то, что до зимы осталось совсем ничего, а киевский режим уже дышит на ладан. Западные партнёры пытаются выбить для своих подопечных последний шанс, но его не будет, поскольку у России свои планы в отношении нацистов на этот период.

«Торопятся. Наверное, чуют, что киевской компании конец близок», — считает Анатолий С.

«Сейчас генерал мороз придёт и сметёт нацистов. Ждите. Никакие вам европейские деньги не помогут», — пишет Александр А.

«Какой смысл пичкать деньгами замерзающий клочок земли? Всё, после зимы уже не будет никакого Киева», — уверен Михаил Ш.

Как бы то ни было, а Киеву не видать ни членства в ЕС, ни спасённой за счёт европейских налогоплательщиков экономики.

«Самая богатая постсоветская республика в прошлом, благодаря помощи ЕС и США, стала нищей. Непонятно, откуда бесконтрольные миллиарды? А отдавать-то кто будет потом?» — спрашивает Григорий Д.

«Странные люди. Ну что им даст Евросоюз? Как не было у них ничего хорошего, как жили плохо, так и будут жить плохо. Неужели это мечта каждого [жителя на территории бывш. УССР] — продать свою страну с потрохами?» — задаётся вопросом Екатерина И.

«Короче, коррупции станет больше, а права меньше. Так на [территории бывш. УССР] до начала демократизации и борьбы с коррупцией с этим было существенно лучше, чем сейчас», — подметил Антон Е.

Напомним, 8 ноября агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому руководство Европейского союза поставит несколько условий при выделении киевскому неонацистскому режиму финансовой помощи в размере €18 млрд, включая требования о проведении реформ в сфере верховенства права и борьбу с коррупцией.