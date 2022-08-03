Станислав Смагин

Автор

Родился 16 декабря 1984 года в Ростове-на-Дону, где до сих пор и проживает. В 2006 году окончил факультет социологии и политологии Ростовского государственного университета, специальность - политолог. Работал политическим аналитиком, журналистом, главным редактором специализированных изданий. В 2018-2020 годах – главный редактор информационного агентства «Новороссия». Сейчас – редактор сайта Politema. Автор и эксперт ряда изданий. Автор записок о Донбассе и Украине «Там, где мой народ» («Роман-газета», 2018 год), книги «Горько-своевременные мысли. Что будет с Россией» (2021 год).