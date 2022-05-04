Одно из главных, несомненных и приятных открытий, связанных со спецоперацией на Украине, — то, что у нас в России все-таки есть патриотическое гражданское общество. Нет, сомнений на сей счет и не было, но сейчас мы по-настоящему увидели, что оно многочисленно как в абсолютных, так и в относительных значениях, энергично и способно на серьезные дела. А тяжелые и неприятные вопросы, которые вызвал бы у общества мир на условиях фактической капитуляции нашей страны, являются сейчас одним из препятствий на пути элиты, жаждущей такого мира. Сведения о расстройстве капитулянтов фактором «проклятых патриотов» то и дело просачиваются наружу.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

Впрочем, тяжелые вопросы и так возникают каждый день. Главный, пожалуй, на данный момент связан с «Азовсталью». Переговоры об эвакуации с предприятия гражданских лиц и сдаче/выходе украинских боевиков явно на 99% проходят за кулисами, но и одного публичного процента достаточно для недоумения. Понятно, что с добровольными и вынужденными узниками завода все очень непросто, иначе бы Зеленский не бился в конвульсиях: «Если там кто-то погибнет — мы выйдем из мирного процесса» (Господи, да наконец бы), а весь Запад, ООН и Турция не посвящали обсуждению столько времени, сколько в свое время не посвятили геноциду в Руанде; привет, Франция, которую руандийцы небезосновательно считают главной попустительницей, а то и соучастницей геноцида и которая, кажется, вот-вот напишет на своем национальном флаге «Je suis батальон Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Металлургический комбинат Азовсталь (сс)MOs810

А вот в какой степени и по каким причинам российская сторона готова сыграть в «договорняк», где ставка — азовстальские «дети подземелья», очень непонятно. Вот вроде бы удалось достичь соглашения о выходе с завода мирных заложников, но буквально в первой же вышедшей и попавшей в кадр семейной паре опознали мужчину, имеющего на личной интернет-странице фото с нацистской символикой, и женщину — украинскую снайпершу. После волны возмущения аудитории поспешно объяснили, что мужчина некогда совершил эпатажную глупость, о которой сожалеет, а женщина и вовсе не снайперша, просто похожа.

Конфуз мгновенно привел к тому, что процедуру выхода гражданских лиц стали тщательно ограждать от фото- и видеосъемки. На редких кадрах, снятых издалека, видны крепкие ребята, которые, конечно, и вправду могут быть мирными жертвами, но уж очень похожи на сирот — детей Повольжья из 2-го дома Старсобеса. Появились сведения, что вышел наружу и господин, который в украинском пропагандистском ролике подставлял горло под серп бабищи с заедами на пол-лица, а потом уже в ролике блокированных на «Азовстали» нацистов играл «несчастную жертву русской блокады»

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

Если договоренности действительно имеют место и уже воплощаются в жизнь, то возникают сомнения в элементарном наличии логики у тех, кто их с нашей стороны заключал. Неужели есть какая-то надежда на их неразглашение? Да немедленно после выхода последнего боевика о эпическом триумфе и ловком обмишуривании «проклятых москалей» вострубят все, от Зеленского до рядовых бойцов информационных войск, а сами боевики начнут давать бравурные пресс-конференции. Кроме того, если всех потихоньку выпустить, немедленно возникнет вопрос — а где, собственно, сидящий на заводе «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? «А где бабуля?»

На эвакуацию навели информационную тень, но и освещаемые официозными военкорами и СМИ эпизоды происходящего на территории «Азовстали» вызывают ощущение легкого помешательства. Например, пост военкора Александра Сладкова от 2 мая.

«Знаете ли вы, что в первый день перемирия по поводу ожидания выхода гражданских людей с завода ВСУ начали нехило хитрить?

В период действующего режима тишины с территории «Азовстали» выехали два украинских танка и попытались отбуксировать третий танк, застрявший в воронке в серой зоне.

За что уважаю наших, могли бы пресечь эту военную хитрость одним залпом, но слово есть слово. Доклад о выходе танков:

— Северная часть «Азовстали», по мосту перебрались на нашу территорию!

— Это точно противник?

— Выехали с «Азовстали».

— Принял.

Могли бы сжечь за три секунды, если б не данное слово»

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь»

Надо понимать, нас осведомляют об этом «благородстве», чтобы мы, по заветам покойного Михаила Николаевича Задорнова, немедленно почувствовали гордость за русского человека? Лично у меня сей этюд прорифмовался с заявлением депутата и политтехнолога Олега Матвейчева днем ранее: «Путин дает Украине и Западу ощущение скорой победы, чтобы затем нанести удар». Посылы (благородство vs хитрость) вроде разные, но ощущение лопающейся черепной коробки одно.

А вот вчерашнее заявление Минобороны: «Украинские военные и бойцы «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящиеся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, заняли огневые позиции во время режима тишины, введенного для эвакуации мирных граждан». Вот добронравия недостойные плоды… Правда, появились данные, что при попытке бегства с завода был задержан канадский генерал Тревор Кадьер, заведовавший лабораторией по работе со смертельными вирусами. Если правда — это ломает многое в очень уж ровно складывающейся картине «договорняка» и вообще приводит ситуацию в более пристойный для репутации России вид. Но внятного официального или хотя бы полуофициального подтверждения до сих пор нет.

И, по традиции, новости из тыла. Вновь, опять же по традиции, касающиеся позиции деятелей массовой культуры относительно спецоперации. На этот раз речь о группе «Би-2». Еще в 2014-м два «би» по-тихому русофобствовали, запретив Чичериной из-за ее поддержки Донбасса исполнять некогда совместно записанную песню «Мой рок-н-ролл». Теперь же ребята развернулись во всю ивановскую, или там брайтон-бичскую. Сначала они уволили проработавшего с ними девять лет художника по свету за поддержку русской армии. А на прошлой неделе, собираясь давать концерт в Омске, они увидели в зале не снятый после предыдущего мероприятия плакат «Za президента». Тут же родилась оригинальная идея закрыть его черной тканью, так сказать, в знак траура по Украине. Напрасно администрация предлагала просто снять плакат, отказаться от перформанса было не в силах престарелых Александра и Льва, до сих пор рядящихся в тоги «Шуры» и «Левы». В итоге они просто сорвали выступление и уехали.

Признаться, мне жаль терять из своего музыкального листа этот космополитичный коллектив. Я уже налагал личное вето на прослушивание его песен после истории Чичериной, но потом амнистировал, все-таки поругались они с Юлией приватно, и можно было найти какие-то извиняющие объяснения. Теперь — с концами. Но речь сейчас не обо мне, а о более высокопоставленном отклике, автором которого стала представитель МИД Мария Захарова. Она вообще мастерица странных дружб и заступничеств. То после задержания полицией главного украинского шута на российских пресс-конференциях Р. Цимбалюка начинает прямо на Фейсбуке (соцсеть, запрещенная в РФ) его кипуче вызволять — «Роман, разбираемся, в обиду не дадим, держись!» То после трагедии с Ту-154, разбившимся над Черным морем, пытается помириться на этой почве с либералами: «Ребята, либералы, баньте эту скотобазу, глумящуюся на крови. Мы — страна. Да, мы на многие вещи смотрим по-разному. Но вспомните, что говорила Доктор Лиза: надо уметь договариваться. И мы договоримся».

Теперь Мария Владимировна решила осудить тех, кто, в свою очередь, осудил «Би-2»: «Вся эта история вокруг «Би-2» — казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко. Но я о другом. Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». Травить начали все всех».

Мария Владимировна, «исполнитель», чей «казус», — это Александр со Львом? Тогда «как лучше» — это траурно завесить надпись со злоужасной буквой «Z» вместо того чтобы просто ее убрать? «Ни политики, ни идеологии», так? А Вы точно продюсер, в смысле, Вы точно представитель нашего, а не коллективного чужого МИД? Хотя, если взглянуть на работу российского внешнеполитического ведомства в течение многих лет… да, все гармонично.

И последняя новость из тыла, но, можно сказать, прифронтовой зоны — моей родной Ростовской области. 2 мая в соцсети попал ролик из Новочеркасска, где оставшиеся за кадром молодые люди на весьма повышенных тонах разговаривают с неким мужчиной и его женой. Судя по содержанию беседы, ранее супруги попеняли ребятам за наклейку «Z» на их машине и назвали участников спецоперации «пушечным мясом». Мужчина в целом не отказывается от своих слов, а лишь сетует на нецензурную лексику в речи собеседников (и вправду обильную). В непатриотичном господине мгновенно опознали депутата городской думы Андрея Чайковского. «Слуга народа» (не от украинской одноименной партии, а, что интересно, от ЕР, но много ли разницы?) на своей странице попытался оправдаться — его, мол, не так поняли. Ждем возмущенного заступничества от М. В. Захаровой, хотя, возможно, региональный единоросс по сравнению с «гражданами мира» из «Би-2» слишком мелкая сошка, чтобы закрывать его грудью.

Хорошо, что вновь стал актуальным лозунг «Своих не бросаем!», сильно потускневший и сдувшийся за долгие годы Минских соглашений и прочих стыдных вещей. Но, глядя на лики и личины нашего правящего класса от мала до велика, мучительно хочется уточнить, кто именно для них «свои».