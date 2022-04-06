К великому сожалению, информационное и политическое сопровождение СВО на Украине все явственнее приобретает черты, которых больше всего хотелось бы избежать, — черты сходства с кануном Февральской революции. Тогда, кстати, Верховный главнокомандующий, как к нему ни относись (я лично отношусь очень сдержанно), никаким сторонником сепаратного мира с Германией не был. Да и царица не была немецкой шпионкой и де-факто вообще немкой — по воспитанию она была чистой англичанкой, любимой внучкой британской королевы Виктории. Или одной из любимых, внуки и внучки Виктории исчислялись десятками. Кайзер Вильгельм, кстати, в число любимцев точно не входил. Но обществу, разогретому тогдашними соцсетями и телеграмом — слухами, сплетнями, рукописной крамолой, да и разрешенными газетами отчасти тоже, — объяснить истинное положение не получалось, да и не объясняли особо.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция России

Сейчас дело пожалуй что и хуже. Верховного главнокомандующего в картине происходящего можно вынести за скобки. Что касается остального и остальных, то для мыслей и разговоров о предательстве не нужно никаких слухов — достаточно вполне официальных заявлений. Сначала глава делегации на переговорах с Украиной (сам по себе второстепенный чиновник и сбитый летчик, но брошенный же на столь важное направление) зачем-то выступает спикером украинской делегации, оглашая унизительные условия противника как обоюдно принятую базу будущего договора, а замминистра обороны ему поддакивает. Затем все тот же глава делегации выступает — подчеркнуто на фоне портрета главкома — уже от лица России и вроде как с опровержением самого себя, но на самом деле ничего толком не опровергает. А затем пресс-секретарь Кремля дает нарочито возмутительное интервью, превосходящее все его былые заслуги на поприще несения пурги. Тут уж русский человек поневоле поверит, что злые бояре, окружающие доброго царя, и прокравшиеся в ЦК враги стремятся и способны устроить очередной Минск-Хасавюрт даже наперекор воле фигуры №1. Основания и печальный исторический опыт есть.

Но, традиционно, обо всем по порядку. О стыдном казусе главы делегации сказано уже достаточно, и добавить особо нечего. Параллельно с оным казусом происходит отвод войск на киевском направлении — шаг, видимо, с разумной мотивацией, но с тяжелыми моральными и политическими последствиями, кои мы еще затронем. Почти тут же — украинский удар по объектам в Белгороде и постыдный комментарий Д. С. Пескова в духе «минской» риторики предыдущих восьми лет: «Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров».

Tccb.gov.tr Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 2022

В субботу 2 апреля по Telegram-каналам проносится шокирующее известие, подтвержденное авторитетными военкорами, такими как Евгений Поддубный — о том, что у многих наших военнослужащих, вытащенных из плена по обменным спискам, крайне тяжелые увечья, вплоть до самых чувствительных для мужчины, а «партия мира», она же партия капитуляции (уже без кавычек) стремится скрыть эту информацию, дабы не чинить помех переговорам. Верится в это? Легко. Обмененных украинских военных, накормленных, подлеченных и выспавшихся в российском плену, показывают по телевидению — наших нет. Озверение противника общеизвестно и многократно документально подтверждено, а на последних стамбульских переговорах наш главпереговорщик униженно почти упрашивал визави не допускать повторений одного из эпизодов, попавших на видео. Бесконечная подлость капитулянтов общеизвестна тоже.

Характерно в этой связи поведение Telegram-каналов, которые считаются лоялистскими и государственническими — они принялись выступать «адвокатами дьявола», доказывая, что украинцы вбросили фейк для ожесточения против них. Начала кочевать из канал в канал в качестве якобы первоисточника слуха об увечьях — некая WhatsApp-переписка некоей подруги медсестры, работающей с обменянными, с другой своей подругой. Эту переписку тут же со смехом блистательно опровергали, мол, кто нынче верит рассылкам сплетен в WhatsApp, хотя до самих лоялистов никто ее не выкладывал и никаким источником не называл. Особенно же откровенно и по Фрейду выступил канал «Рыбарь»: «А теперь представьте, что после заброса похожей дезы выходит Мединский и что-то рассказывает про успешные переговоры с нацистской хунтой и очередное оставление позиций. По версии ЦРУ, раскрученный на эмоции народ должен возненавидеть власть и пойти её свергать». То есть что ж, все-таки готовится очередное оставление позиций, а все, кому это не нравится, — пособники, пусть и невольные, ЦРУ? Лихо.

Информация в итоге не особо прояснилась. Поддубный, проведя работу с фактами по своим каналам, заявил об отсутствии достоверных подтверждений именно деликатных увечий (и только их), добавив: «Напомню, что преступные, варварские, действия неонацистских ублюдков по отношению к нашим пленным были и есть. Да, это не кастрация, это расстрелы связанных парней, стрельба в пах и по ногам раненым, издевательства над родственниками и прочие. Ну, кто хотел, тот все уже посмотрел. Я особой разницы не вижу». В понедельник, 4 апреля, наконец, дали слово и нескольким обменянным российским военнослужащим в госпитале. Вот что они рассказывают: «Был один человек, который говорил, что не стоит, потому что мы нужны для чего-то были. Когда волокли нас из машины санитарной, там были товарищи, у которых были прострелены ноги, они не могли самостоятельно передвигаться, и их силой волокли, подталкивали, били. Было слышно, как ночью открывается дверь и начинают избивать летчиков. У нас было два летчика, и их постоянно били и не давали им спать. В любой момент ночью можно было услышать, как спрашивают: «Летчики, вы спите?», и их заставляли отвечать: «Мы не спим, небо сторожим». Постоянно издевались и говорили, что если летчики вернутся в Россию, то только инвалидами».

U.S.Army ВСУ

Даже и эта, разрешенная Министерством обороны информация мало отличается от слухов, при том что полностью ее не опровергает — нам, повторюсь, показали лишь нескольких обменянных. Готов прислушаться к доводу, что Украина особо жестоко изувеченных россиян на обмен не отдает, а по-тихому убивает — но, учитывая, что варварство там достигло уровня ичкерийцев Первой чеченской и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут и не стесняться, особенно зная, что их в России есть кому выгородить. В общем, надо продолжать разбираться, с максимальным вниманием прессы и общества. И да, в понедельник вечером появилось новое шокирующее видео с украинскими вояками, перерезавшими горло нашим пленным. Еще одна монета в копилку размышлений «могут ли».

В тот же день, что и новость об искалеченных пленных, появилось интервью Д. С. Тут и не подкопаешься, что фейк — вот он, касатик, настоящий и говорящий сам за себя, хотя лучше бы молчал и был плодом нашей воспаленной фантазии. Всю беседу, проведенную с фирменной ухмылочкой, пересказывать не буду, да и не хочу. Выделю лишь два момента. Признание, что господин пресс-секретарь обходит запрещенные Роскомнадзором сайты при помощи VPN («Молотов и Левитан читают Фёлькишер Беобахтер»). И, конечно, фразу о «большом патриоте» Иване Урганте, который убежал в Израиль, слегка не разобравшись в ситуации.

Вызванное этой фразой массовое возмущение один заметный московский интеллектуал, сочувствующий «партии мира», прокомментировал так: «На телевизоре люди правильных взглядов должны были потеснить «коллективного Урганта», то есть всех тех, кто позволял себе даже не фрондировать, а чуть отличаться от патриотического мейнстрима. Теперь у этих людей очередное горе — пресс-секретарь Президента защитил Урганта». То есть размещение в соцсетях песен с призывом «рвать рот русским солдатам» — это «легкое отличие от патриотического мейнстрима»? Боюсь представить, что тогда отличие серьезное…

Про поднятую Зеленским и Ко «бучу» на тему Бучи (напрашивающийся каламбур) и якобы устроенной там нашей армией резни сказать особо нечего. Эта фальсификация подготовлена и, скажу острее, спровоцирована вопиюще гуманным отношением к киевскому режиму и предоставлением ему пространства «для творчества». В данном случае пространство — оставленная российской армией территория, да еще и оставленная без полного видеопротокола всей ситуации на момент ухода. Тут я отмечу только комментарий представителя нашего МИД М. В. Захаровой, назвавшей Бучу «провокацией украинских военных и радикалов», направленной на «срыв мирных переговоров». Помилуйте, Мария Владимировна, какие радикалы, если это акт украинского государства и его зарубежных кураторов, осознанный и тщательно спланированный, пусть и грубо, с шевелящимися «трупами» осуществленный. Или вам так хочется хотя бы в собственных глазах и головах сохранять иллюзию возможного мира, что вы готовы, как и восемь лет двух постыдных «Минсков», списывать любые удары на отдельных несознательных товарищей? А когда в Москву въедут украинские танки, разумеется, с вечно живым А. Бабченко на головном «Абрамсе», тоже будете говорить о «провокации радикалов»?

Цитата мз видео на YouTube Солдаты ВСУ в Буче

На этом фоне молодцами выглядят Медведев и Кадыров, остро и внятно отвечающие секте мира с киевским режимом и ее дочерней секте Свидетелей Патриотизма Урганта. Честно говоря, не думал, что мое вполне серьезное голосование за Дмитрия Анатольевича в 2008-м, со временем ставшее предметом самоиронии и шуток, вновь станет политическим актом, о котором можно вспомнить с гордостью. Тем более не думал, что когда-нибудь одобрительно отзовусь о Рамзане Ахматовиче. Жизнь — очень сложная комбинация.

Кстати, о Рамзане Ахматовиче и Буче. Если сейчас все дело закончится очередным Хасавюртом, то нам все равно придется доделывать дело (если еще раньше не случится катастрофа российской государственности, что более чем вероятно). Правда, слово «доделывать» — это ведь заканчивать что-то уже в целом сделанное. Нет, нам придется переделывать, делать дело в условиях на порядок хуже, чем сейчас, так же как сейчас делаем его в условиях на порядок худших, чем в 2014-м.

И основной аспект — это низовые и управленческие точки опоры на местах. Сейчас у нас туговато и с потенциальными кадрами на уровне руководства городами, областями и тем более всей Украиной (либо ее гипотетическими большими частями типа Новороссии), и с низовым пророссийским активом или хотя бы банально радующимися нам и готовыми взаимодействовать обывателями. Восемь лет назад было неизмеримо лучше. Но кое-что все-таки есть и по ходу пьесы наращивается в тех местах, где мы хотя бы относительно серьезно заявляем свое присутствие — российские флаги, военно-гражданские администрации. Но если в масштабах всех занятых и затем оставленных территорий повторится история с Киевской областью… Ведь одно из лоялистских опровержений нашей причастности к Буче — «а это не мы людей постреляли, это сами украинцы постреляли тех, кто нас поддерживает!» Вероятно, в комбинации с дополнительными «живыми трупами» так оно и есть, но выглядит еще более скверно и по Фрейду, чем «ЦРУ подталкивает нас не любить Мединского». Да и фразы сразу после отвода из серии «дай Бог, все, кто поддерживал российские войска, уже уехали» очень двусмысленны. Уехали, кстати, далеко не все, если вообще кто-то успел. В Киевской области, как рапортует украинская Генпрокуратура, уже арестованы около сотни «коллаборантов». Всего их на оставленных по «Хасавюрту» землях будут десятки тысяч. В следующий раз мы днем с огнем не сыщем не то что аналога семьи Кадыровых, помогшей со своими сподвижниками нам во Вторую чеченскую, а лояльных людей на поселковом уровне.

Да и вряд ли у нас будет этот последний, совсем призрачный шанс. Дело надо делать сейчас. С полным осознанием, что местная «партия мира» и киевская «партия войны» (то есть весь без исключения украинский политический бомонд) суть одна и та же партия, управляемая намного более серьезными западно-глобальными партиями. И местная фракция этой единой многоликой партии под «миром» подразумевает заветную возможность без проблем выгуливать своих чад в Париже, Ницце и Лос-Анджелесе. Представить, как далеко «партия мира, офшоров и детей в Ницце» готова подвинуть государственные и внутренние моральные границы, сложно и страшно. Думается, вторых у неё просто нет, из чего следует неутешительный ответ по поводу первых.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

Мы, патриоты, тоже партия мира. Но партия истинного мира, основанного на изначальных целях спецоперации в качестве самого минимального базиса, мира справедливого и спасительного для России и ее народа, разрезанного преступными беловежскими границами. В стремлении к такому миру мы поддерживаем наше верховное руководство, к которому тоже имеем огромные претензии, но для которого сейчас поражение России равнозначно личному политическому поражению и, вероятно, физической смерти.

Лоялистам же, искренне или с умыслом готовым поддержать любой чиновный чих, вне зависимости от его авторства и причин, а любые неудобные вопросы объявить «пособничеством ЦРУ», скажу так. Истинный лоялизм — это считать, что нет власти не от Бога. У вас же получается, что нет Бога не от власти. Бросайте. Начальствотеизм России, да и вам ничего хорошего не принесет.