Долгие годы я предельно жестко и бескомпромиссно критиковал российскую власть и российское руководство. Более того, в отличие от многих других её критиков, я не останавливался на коллективных сущностях, а прямо, часто и резко высказывался о Владимире Владимировиче Путине. Редакторы российских СМИ очень боятся подобного перехода на личности, точнее, на личность. Но всякий раз, когда у меня была возможность протащить крамолу сквозь цензурные рогатки — я это делал. Желающие могут почитать мои статьи лет так за десять, вышедшую четыре года назад книгу «Там, где мой народ» или изданные год назад «Горько-своевременные мысли».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Одной из главных тем моей критики была трусливая, капитулянтская, торгашеская политика российской власти по украинско-донбасскому вопросу. Разумеется, я такой не один — в аналогичном ключе выступали сотни честных здравомыслящих людей разного уровня известности. Был ли толк от нашего осуждающего хора? Пожалуй, но весьма ограниченный, мало влияющий на ключевые решения. Казалось, что чаемые решения так никто и не примет. Жгла мысль о правоте легендарного комбрига Мозгового, подло убитого в спину. Напомню, Алексей Борисович считал события, начавшиеся в 2014 году, закулисным заговором российских и украинских олигархов ради достижения своих низменных целей.

22−24 февраля данная мысль потеряла, хочется верить, актуальность. Российская власть сделала то, что должна была сделать давно, поставив во главу угла национальные, а не корпоративные и узкоклассовые интересы. Вероятно, две группы интересов просто пересеклись, и власть руководствуется в первую очередь соображениями личного и классового выживания. Пускай. Раньше ведь и вовсе отсутствовало понимание неизбежности такого пересечения. Власть очень мало и редко была Россией, куда больше и чаще — «корпорацией по утилизации Великороссии». Сейчас, в ситуации «или-или», она вынужденно совершила противоестественный для себя прежней поступок. Тем самым она изменила своему естеству и, хотелось бы верить, само естество.

(сс) Ввласенко Евромайдан в Киеве. 2014

Лично я уже не верил в то, что это возможно. Не видел предпосылок. Оказался ли я неправ? А может, надо взглянуть по-другому — власть услышала меня и моих единомышленников и сделала шаг навстречу нам, а главное — национальному спасению. В каждой шутке есть лишь доля шутки. Главное, что пути пересеклись. Не расходиться же лишь из-за того, что раньше они пролегали параллельно, а если совсем честно — в разные стороны.

В советской исторической и политической науке был прекрасный термин — прогрессивные войны (и вообще деяния) не очень прогрессивных сил, режимов, государств. Специальная военная операция на Украине — образец прогрессивного деяния той почти фаустианской силы, что совершает благо, хотя обычно хочет и не его. В отличие от драмы Гёте, благо совершается этой силой не вечно. Но сейчас — вне сомнений.

К сожалению, некоторые общественно-политические силы России недопонимают суть операции либо делают вид, что недопонимают. Их возражения, часто переходящие в ругань и открытое пораженчество, построены на ложных предпосылках и выглядят изменой собственным декларируемым принципам.

Операцию в подавляющем большинстве своем подвергают нападкам либералы. Но, господа либералы, для вас же священен и неприкосновенен личный выбор человека? Свой выбор Донбасс сделал в 2014-м вслед за Крымом и Севастополем. Вы на бумаге отстаиваете права и свободы человека. Но послемайданная Украина к ним не ближе, чем самые свирепые латиноамериканские диктатуры ХХ века, она от них дальше, чем межвоенные диктатуры Восточной Европы и классический итальянский фашизм Муссолини.

Mil.gov.ua ВСУ обстреливают населенные пункты Донбасса

Операцию требуют немедленно прекратить (то есть — признать победу Зеленского и нацбатов) многие левые. Они пытаются обосновать свое мнение ссылками на Ленина. Но, товарищи, Ленин выступал за поражение всех участников Первой мировой. И, справедливости ради, многое сделал для разложения и итогового поражения германской коалиции. Для вас же есть только один субъект украинской драмы, только один адресат ваших пылких обращений — Российская Федерация и её руководство. Не лицемерно ли сие? Уж не говорю про тех, кто от косвенной поддержки Украины переходит к восторженной и открытой.

Может быть, для вас, по советской схеме, Украина — прогрессивная сторона конфликта? Давайте приглядимся. Украину и Российскую Федерацию, как и большинство других постсоветских стран, объединяют многочисленные негативные социально-политические свойства и характеристики. При этом Российская Федерация сейчас — страна компрадорского полупериферийного олигархического капитализма, с рядом элементов внешнего управления и регулярными проявлениями антисоветизма в государственной риторике и практике. Украина — страна периферийного капитализма, деградирующая к подсечно-огневому хозяйству, но стремящаяся использовать остатки советского научно-промышленного потенциала для создания «грязной» атомной бомбы. Украина находится под прямым и открытым колониальным управлением, причем западные хозяева откровенно используют её в качестве дешевого пушечного мяса; давайте вспомним цитату Черчилля, которую вы любите вспоминать в контексте Гражданской войны: «Было бы ошибочно думать, что мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше дело».

На Украине царит звериный, агрессивный и тотальный антисоветизм и антикоммунизм. Хотя главного антисоветского акта, того, о котором говорил российский президент, украинская власть избегает. Не спешит она отпустить исторически, демографически и культурно русские земли. Добавим к этому: восемь лет геноцида Донбасса, сотни убитых детей, бесчисленные военные преступления, одесскую Хатынь, явные и тайные убийства пророссийских и иных оппозиционных активистов, фактическое лишение русских и других «чужинцев» права на язык, государственную пропаганду всех возможных видов ненависти, использование собственных сограждан прямо сейчас в роли заложников и «живого щита». Вы точно считаете Украину более прогрессивной? Если да, то мы точно одинаково ли понимаем слово «прогресс»?

Отрицательное отношение можно встретить и в правом, национал-патриотическом и национал-консервативном лагере, где раздаются нечастые, к счастью, голоса о «братоубийственной войне» на благо закулисных сил. Такая постановка вопроса раньше имела веское право на существование. С оговоркой, правда, что война проходила в почти односторонней форме украинского сафари, где Донбасс и пророссийские активисты Украины были в роли жертв, и охотники, кстати, никаких братских чувств к ним не испытывали. Теперь российская операция, напротив, братозащитна в отношении Донбасса и Новороссии. Братовозродительна — в отношении регионов и городов, где вколачивание в людские головы ядовитого политического украинства заставило миллионы людей забыть свои корни вместе с адекватной картиной мира вообще. При этом и в Донбассе, и за его пределами наша армия бережет и заслоняет своим телом мирное население. Киевская же власть и нацбатовское отребье открыто берут в заложники целые города, выражают готовность устроить провокацию на АЭС и превратить всю страну в радиоактивную пустыню. Опять-таки — мы точно одинаково ли понимаем термин «братоубийственная война»? Это Зеленский с Порошенко и Билецкий с Карасем нам братья?

Полная поддержка нами (позволю себе говорить от лица оборонцев) военной операции ни в коей мере не значит, что мы бездумно бросились в объятия власти. После победы мы продолжим критиковать ее неисчислимые недостатки и ущербную внутреннюю сущность. И сейчас, во время боев, мы не отказываемся от критики, но только направленной на приближение успеха, а не поражения, и, конечно, хирургически бережной, основанной на постулате «не навреди». Мы не хотим очередного «Минска» и «Хасавюрта», но и не будем ради красного словца произносить саморазрушительную речь «Глупость или измена».

Одновременно мы лелеем надежду, что вынужденное изменение властного естества продлится во времени и устоится. Робкие признаки этого видны. Однако еще больше видно чудовищное сопротивление системы, местами инерционное, а местами осознанно подрывное. В Москве акция в поддержку армии была запрещена. В Санкт-Петербурге — сорвана под предлогом снегоуборочных работ. В Ростове-на-Дону я и мои соратники пытались организовать мероприятие, но по трем властным и околовластным партийно-чиновным линиям нам ответили вялыми отписками или вовсе молчанием — пришлось выходить на одиночный пикет. В Екатеринбурге за «призывы к несанкционированным акциям» полиция задержала известного патриотического блогера Сергея Колясникова. Или вот недавняя крайне противоречивая новость — к военной операции разрешено привлечь ближневосточных добровольцев, но российские всё еще под запретом. Так велика боязнь национального подъема в обществе?

Глядя на открытый и полупотаенный саботаж депутатов, губернаторов, вице-губернаторов, банкиров, обласканных властью актеров и певцов, целых ведомств и структур, на олигархов, явно вознамерившихся возместить свои убытки исключительно за счет «податного населения», — четко понимаешь, что линия фронта проходит не только через украинскую территорию. И боремся мы не только за Украину, но и за будущее всех ветвей русского народа. За то, чтобы «корпорация по утилизации Великороссии» обернулась настоящей исторической Россией.