Четыре года первого президентства Дональда Трампа и вот уже четыре месяца второго экспертный и политический класс во всём мире не может толком ответить на вопрос: собственно, «who is mr. Trump?»

Иван Шилов ИА Регнум Президент США Дональд Трамп

В первый срок он вроде бы делал комплименты президенту России, и намеревался нормализовать отношения с нашей страной, что породило разговоры о некоей «большой сделке». Однако в итоге именно рыжеволосый миллиардер, а не его предшественник Барак Обама принял решение поставлять киевскому режиму летальное оружие, о чем он недавно напомнил в знаменитой беседе с Владимиром Зеленским.

Аналогичная противоречивость и неопределенность характерны для самого широкого спектра вопросов, связанных c хозяином Белого дома.

Взять оценки им того же Зеленского.

Сначала он называет его обузой для мирного урегулирования и нелегитимным президентом с рейтингом в 4%. Затем, накануне визита того в Вашингтон, заявляет: «Я его называл диктатором? Не могу поверить! Он хороший парень, с ним можно договориться». После скандала, которым окончился визит, появляется информация, что одно из условий, которые команда Трампа предъявит Украине — «возможно, уход Зеленского». Подчеркну: все еще «возможно».

Американский президент часто напоминает поведением кинематографического миллионера из «Огней большого города», который, будучи пьяным, относится к герою Чарли Чаплина как к лучшему другу, а протрезвев — забывает, кто перед ним, и выгоняет из дома. И это сравнение на самом деле глубже, чем может показаться.

Трамп — абсолютный циник и прагматик, делец до мозга костей, классического староамериканского типа. Он, перефразируя Ленина, считает моральным все, что служит делу буржуазии (и конкретного буржуа — его самого). При этом он — глубочайший эгоцентрик, человек позы и жеста, яркий представитель актерского типа личности. Не зря в его биографии — полтора десятка эпизодических киноролей, в основном камео.

Этот гибрид хорошо иллюстрируется известным трамповским высказыванием о сделках: «Я не занимаюсь этим [сделками] ради денег. У меня достаточно денег — больше, чем мне может когда-либо понадобиться. Я делаю это ради самого дела. Заключение сделки для меня — искусство. Кто-то пишет на холсте прекрасные картины, кто-то сочиняет чудесные стихи. Я люблю заключать сделки — и желательно большие сделки. Я ловлю свой кайф в этом… Это работает. Я отдаюсь своей страсти — и деньги сами плывут ко мне».

Трамп с видимым, почти подчеркнутым удовольствием делает лишь то, что в текущий момент соответствует интересам США в его понимании. Для него другие государства, а также политические группы и персонажей внутри этих стран — не более, чем инструменты для их использования друг против друга. Украина для него — инструмент против России, Россия — против Европы и Китая, Европа — против России, и так дальше по списку.

Характерным свежим примером являются переговоры Вашингтона с рядом украинских политиков для оказания давления на Зеленского, а возможно, и его замены.

При этом почти никто из этого списка не является традиционным ставленником и партнером именно Трампа: мэр Киева Виталий Кличко всегда был ориентирован на Европу, в первую очередь на Германию; экс-президент Петр Порошенко* — на Европу и американскую Демпартию; экс-премьер Юлия Тимошенко* — всегда негативно воспринималась администрацией США, а ее политический «отец» экс-премьер Павел Лазаренко и вовсе много лет провел в заключении в США; бывший главнокомандующий, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считается человеком Лондона. Но при постановке тактических целей это существенного значения не имеет.

Трамповская линия более всего напоминает традиционную политику Британской империи, про которую военный министр и министр иностранных дел Великобритании Генри Пальмерстон сказал: «у Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны ее интересы». А выдающийся русский геополитический мыслитель генерал Алексей Вандам (Едрихин): «хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним».

Абсолютная свобода рук, постоянная смена партнеров в зависимости от реальных либо кажущихся угроз, ставка на одни державы при усилении других с оперативной рокировкой при смене обстановки — вот вкратце суть этой стратегии.

Англичане умудрялись так поступать во время не только международных кризисов, но и непосредственно войн. В разгар Первой мировой лорд Фрэнсис Берти, британский посол во Франции, писал о вроде бы союзной России:

«Беспокойство возрастает, когда видишь, что Россия близка к осуществлению своих давних мечтаний о проникновении на Западе, посредством Сербии, до Адриатики, и на востоке — до Константинополя… Вся работа Англии и Франции на Западе оказалась бы бесцельной, не было бы более свободного Средиземного моря, и пришлось бы совместно с остатками Германии ковать новое оружие против гегемонии, которую трудно было бы одолеть».

А генерал Уильям Робертсон, начальник Генштаба, выступал за сохранение сильной Германии как, опять-таки, противовеса России. Подобное мнение разделялось в Лондоне многими, и сразу после окончания боевых действий немцев там стали рассматривать как инструмент не только против России, но и против еще одних вчерашних союзников — французов.

При всем этом цинизме у британцев была мессианская идея «бремени белого человека», да и в целом своеобразное мессианство, имевшее, кстати, не столько новозаветные, сколько ветхозаветные корни.

Значительная часть островного политического класса считала не просто благим, но крайне важным с христианской точки зрения делом восстановление еврейского национального очага в Палестине, что и было изложено в знаменитой декларации министра иностранных дел Артура Бальфура в 1917 году.

Аналогично и команда циника-прагматика Трампа настроена весьма произраильски. И этот настрой базируется на присущем многим видным ее членам все том же «христианском сионизме» — убеждении, что поддержка еврейского государства есть дело глубоко христианское и богоугодное.

Например, нынешний министр обороны Пит Хегсет несколько лет назад сказал в Иерусалиме: «Мы посетили Стену Плача. В 1917 году произошло чудо [Декларация Бальфура]. В 1948 году произошло чудо [появление Израиля]. В 1967 году произошло чудо [оккупация палестинских территорий]. В 2017 году произошло чудо [признание аннексии Восточного Иерусалима]. И нет никаких причин, по которым восстановление Храма на Храмовой горе было бы невозможно».

Однако и у самого, как считают, произральского президента США за многие десятилетия возможны разногласия с близкой ему страной. Допустим, сейчас, как пишет Bloomberg, начало возникать напряжение после начала американцами прямых переговоров с ХАМАС по заложникам в Газе.

В частности, израильские лидеры выразили недовольство спецпредставителем по заложникам Адамом Белером, который проводил переговоры с высокопоставленным представителем группировки.

Правда, Белер заявил, что отношения между США и Израилем крепки и не находятся под угрозой, а министр финансов Израиля Бецалель Смотрич подчеркнул: «Израиль на 100% координирует действия с администрацией США».

И с глубоко им нелюбимым Ираном, принципиальным соперником Израиля, Трамп готов при необходимости говорить — тот же Bloomberg недавно писал, что м-р Дональд попросил Владимира Путина быть посредником при общении с Тегераном по иранской ядерной программе. Все дело вновь в конкретных проблемах и интересах.

Подводя итог, можно сказать, что никакой альянс с администрацией Трампа, ни ценностный, ни прагматический, ни антикитайский, ни антиевропейский — практически невозможен. Вашингтон может быть контрагентом или попутчиком на недолгое время и по конкретной теме, вызывающей взаимный интерес, причем вполне вероятно одновременное активное противодействие нам по другим повесткам.

Так было, например, осенью 1956-го, когда США осуждали СССР за ввод войск в Венгрию и одновременно вместе с нами били по рукам коалиции Англия-Франция-Израиль за агрессию против Египта.

Ситуативные смычки возможны, да и те должны быть максимально тщательно продуманы с позиции соответствия нашим собственным национальным и геополитическим интересам. Строить же какие-то иллюзии долгосрочного партнерства и тем более основывать их на гадании по цветочным лепесткам о намерениях Трампа примерно так же опасно, как гадать на мине «лепесток».

*Физическое лицо, внесённое в списки террористов и экстремистов — надо такую строчку курсивом в конце добавить, я забыл (а то Марина возьмет да и поставит