В последнее время вашего покорного слугу особо сильно гложет вопрос, который в принципе гложет с февраля и, шире, с 2014 года. Вопрос этот обращен к российским ведомствам, структурам и персоналиям, ответственным за принятие оперативных и стратегических решений по украинскому вопросу, используя нашу же терминологию, — к «центрам принятия решений».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Итак, российские представители разного уровня, вплоть до самого высокого, регулярно говорят о готовности России к мирным переговорам с Украиной и о том, что практической реализации данной готовности мешает лишь неконструктивная позиция киевского режима и стоящего за ним Запада. При этом в заявлениях может (далеко не всегда) уточняться, что территориальная цена переговоров для Украины с каждым днем увеличивается, но сам факт конструктивного настроя и стремления подписать соглашение именно с Зеленским и Ко подчеркивается всегда.

Бывший германский канцлер Герхард Шредер, недавно совершивший визит в Москву, дал интервью, в котором рассказал, что встречался с Путиным, что в Кремле готовы к переговорам и что для Донбасса «нужно будет найти решение по модели швейцарского кантона» (то есть фактически речь о возврате к Минским соглашениям с некоей политико-языковой автономией для ДНР и ЛНР). Разумеется, можно, несмотря на близость Шредера к российским верхам, считать всё это фантазиями или изрядными преувеличениями отставного политика. Но общая интонация и «нотный рисунок» интервью поразительно резонирует с настроем широких кругов российского правящего класса, регулярно выражаемым в словесной форме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Между тем

1. В конце июля пленный боевик «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по прозвищу «Орест» рассказал, что «офис» Зеленского отдавал приказы об убийстве российских военнопленных на камеру для провоцирования в РФ антивоенных выступлений. Немедленно после этого Украина нанесла удар по СИЗО в Еленовке (ДНР), убив более полусотни «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как нежелательных свидетелей преступлений киевского режима.

2. В последнее время украинская военная группировка в Донбассе стала с воздуха рассыпать на донбасскую землю тысячи мин типа «Лепесток», чья цель — не столько убить, сколько покалечить человека, в частности, оторвать ему нижние конечности. С особым удовольствием «лепестки» бросают на детские площадки. Применение подобных изуверских антигуманных боеприпасов присуще наиболее жутким кровавым конфликтам в странах «третьего мира» и наиболее нецивилизованным, потерявшим человеческий облик участникам этих конфликтов. Даже если считать такие акции изначальной инициативой среднего командного звена украинской группировки, со стороны киевского руководства они не только не пресекаются, но и явно поощряются.

3. Украина подвергает массовым и самым изощрённым пыткам наших военнопленных. По существующей информации, им подвергаются 85-95% тех, кто попал в руки украинских палачей.

4. Украинская сторона наносит подчеркнуто неизбирательные ракетные удары по мирным жителям ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий, в частности, Херсонщины, а также городам и селам приграничных областей Российской Федерации — Белгородской и Курской, включая непосредственно Белгород и Курск. Наиболее вопиющим стал удар по Донецку «Точкой-У» 14 марта, но такие удары осуществляются каждый день, унося множество жизней, включая, что особенно страшно, детские.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

5. Украина регулярно совершает другие акты, однозначно подпадающие под определение военных преступлений. Возьмем последние дни — 30 июля ВСУ нанесли в Запорожье с помощью беспилотников удар по автомобилям гуманитарной колонны, на которых были знаки гуманитарной миссии; 2 августа — в Херсонской области боевики расстреляли автобус с эвакуированными мирными жителями, проводя видеосъемку, дабы затем обвинить в расправе российских военных.

6. Украинская сторона вообще ни в грош не ставит жизнь своих или по крайней мере громогласно называемых «своими», «защищаемыми от российской агрессии» граждан, когда нужно соорудить провокацию и обвинить в ней Россию. Примеры — Буча, удар по вокзалу в Краматорске.

7. Под руководством киевского «офиса президента» на освобожденных территориях осуществляется политика террора против пророссийских чиновников и активистов — в дополнение к ракетным ударам террор должен дестабилизировать и хаотизировать обстановку, так как вернуть эти территории киевский режим уже особо не рассчитывает.

Список, на самом деле, гораздо шире и объемнее. Но и самого краткого изложения хватает для вопроса — как и по каким параметрам режим подобного рода можно считать подходящим контрагентом для переговоров? Не говоря уже о таком параметре, как договороспособность в прямом смысле — все договоренности до и после начала СВО украинской стороной подчеркнуто нарушались, и на всякий «акт доброй воли», вроде отвода войск с киевского направления, следовал красноречивый ответ вроде провокации в Буче. Не будет ли более верной несколько выпадающая из общего ряда фраза главы МИД Сергея Лаврова: «Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического»? Вопрос мой прошу считать хоть и отчасти риторическим, но подразумевающим необходимость предметного, хотя бы краткого ответа. Не уверен, что дождусь его.