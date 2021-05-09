Радио REGNUM
Последние публикации
21:55 Юрий Левитан зачитал Приказ Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция» Диктор Совинформбюро Юрий Левитан в 21 час 55 минут по московскому времени зачитал Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной армии и военно-морскому флоту Иосифа Сталина. «9 мая 1945 года мне...
9 мая 2021
21:00 Обращение Сталина к народу
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция» 9 мая 1945 года в 21:00 мск с обращением к советскому народу выступил Иосиф Сталин. Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил Великий День Победы над Германией. Фашистская Германия...
9 мая 2021
Война: наступил Великий День Победы над Германией. Радио REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг. 9 мая: в 1945 году со взятием Берлина, освобождением Праги и с разгромом всех крупных сил Германии завершилась Великая Отечественная война. «Сегодня — день всенародного торжества — Праздник Победы, праздник завершения Великой Отечественной войны советского народа против...
9 мая 2021
02:30 Юрий Левитан зачитал Указ об объявлении 9 мая праздником Победы
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция» В ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении дня 9 мая праздником Победы. Сообщение передавалось всю ночь, а затем и в течение дня 9 мая. «В...
9 мая 2021
02:10 Юрий Левитан зачитал Акт о безоговорочной капитуляции Германии
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция» О подписании капитуляции в Карлсхорсте советские граждане узнали по радио. 9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут ночи по московскому времени диктор Юрий Левитан зачитал Акт о военной капитуляции фашистской...
9 мая 2021
Победа: личные судьбы. Письма с фронта. Радио REGNUM
Специальный проект, подготовленный к 75-летию Великой Победы, «Письма с фронта» — фрагменты личных судеб, которые стали частью настоящего и будущего большой страны. 75 писем — 75 судеб. Письмо старшего лейтенанта Евгения Червонного. Последнее письмо командира танкового батальона капитана Георгия...
9 мая 2021
Вырыли другую яму. Ждём опять расстрела. Радио REGNUM
Надписи в гестаповской тюрьме №7, которую фашисты создали во время оккупации города Острова Псковской области. Место пыток и массовых убийств. Оригинал Вырыли другую яму. Ждём опять расстрела. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 23:59
8 мая 2021
Как снайпер, метко бью фашистских мерзавцев. Радио REGNUM
Письмо Николая Палкина родным. 23 июля 1942 года. Оригинал Как снайпер, метко бью фашистских мерзавцев. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 22:00
8 мая 2021
Стараемся поскорее добить фашистов. Радио REGNUM
Александр Долгов родился в 1917 году в селе Большое Томилово Чапаевского района Куйбышевской области (ныне Самарская область). Его боевой путь начался у Халхин-Гола. В первые же дни после нападения немецко-фашистских захватчиков ушёл на фронт. Был тяжело ранен. В составе танковой части 1-го...
8 мая 2021
Погибнем, но не сдадимся. Радио REGNUM
Записка участников боев под Килией, написанная в июле 1941 года, была найдена в августе 1958 года в Чёрном море. Послание в бутылке нашли вышедшие в рейс рыбаки. Оригинал Погибнем, но не сдадимся. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 18:00
8 мая 2021
Ни капли ласки, кроме как суровая и жестокая схватка. Радио REGNUM
Письмо Михаила Плеханова родным от 16 августа 1943 года. Других данных нет. Оригинал Ни капли ласки, кроме как суровая и жестокая схватка. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 16:00
8 мая 2021
Я нахожусь на фронте, но в бою ещё не были. Радио REGNUM
Письмо лейтенанта, командира зенитно-пулеметного взвода Виктора Дзотцоева 1924 года рождения. 9 октября 1942 года. Встретил Победу в Восточной Пруссии. Оригинал Я нахожусь на фронте, но в бою ещё не были. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 14:00
8 мая 2021
Часто навещают фрицы на крылышках, но наши дают им жару. Радио REGNUM
Письмо младшего лейтенанта Вадима Степанова родным от 19 мая 1943 года. Вадим Степанов призван в ряды Красной армии 1 августа 1942 года. Был командиром пулемётного полка. Погиб в 1943 году в битве на Курской дуге. Оригинал Часто навещают фрицы на крылышках, но наши дают им жару. Радио REGNUM создан...
8 мая 2021
Поганые чувствуют, что им скоро конец. Радио REGNUM
Записка 19-летней подпольщицы из города Слуцка. 1944 год. Других данных нет. Оригинал Поганые чувствуют, что им скоро конец. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 10:00
8 мая 2021
Всё тело изувечено — ни рук, ни ног. Радио REGNUM
Паша Савельева родилась в крестьянской семье, училась в городе Ржеве. Летом 1940 года после окончания Московского кредитно-экономического института приехала на работу в Луцк, где её и застала война. Вместе с товарищами она организовала подпольную группу. В декабре 1943 года гестаповцы арестовали...
8 мая 2021
Знаешь, мама, обидно умирать. Радио REGNUM
Вера Поршнева. Письмо матери. 30 ноября 1941 года. Других данных нет. Оригинал Знаешь, мама, обидно умирать. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 06:00
8 мая 2021
Посмотрел немецкие зверства и горю ненавистью к каждому немцу. Радио REGNUM
Письмо Григория Манакова от 16 октября 1942 года. Письмо из фондов «Музея природы и человека» города Ханты-Мансийск». Других данных нет. Оригинал Посмотрел немецкие зверства и горю ненавистью к каждому немцу. Радио REGNUM создан 07.05.2020 в 22:00
8 мая 2021
Жалею, что тебе приходится переживать дни на таком пайке. Радио REGNUM
Письмо Валентина Никольского матери от 30 сентября 1944 года. Других данных нет. Оригинал Жалею, что тебе приходится переживать дни на таком пайке. Радио REGNUM создан 07.05.2020 в 20:00
8 мая 2021
Возможно, и увидеться не придётся, так как всё можно ожидать. Радио REGNUM
Последнее письмо рядового Леонида Васильева из армии перед войной. Оригинал Возможно, и увидеться не придётся, так как всё можно ожидать. Радио REGNUM создан 07.05.2020 в 18:00
8 мая 2021
Пусть весь мир не забудет отомстить за наших невинных детей. Радио REGNUM
В городе Каунас гитлеровские оккупанты создали многочисленные лагеря для военнопленных. К концу 1943 года количество заключённых в лагере достигло 1500 человек, из них около 300 детей. В начале 1944 года гитлеровцы насильно отобрали у заключённых детей и увезли в неизвестном направлении. Оригинал...
8 мая 2021