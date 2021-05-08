Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 8 мая, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Александр Долгов родился в 1917 году в селе Большое Томилово Чапаевского района Куйбышевской области (ныне Самарская область). Его боевой путь начался у Халхин-Гола. В первые же дни после нападения немецко-фашистских захватчиков ушёл на фронт. Был тяжело ранен. В составе танковой части 1-го Белорусского фронта в 1945 году ворвался в Берлин, где погиб 1 мая во время вражеского минометного обстрела. Александру Долгову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в городе Циленциге — ныне Суленцин (Польская Народная Республика).