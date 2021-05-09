Иван Шилов ИА REGNUM Это наша Победа!

Москва, 9 мая, 2021, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 9 мая: в 1945 году со взятием Берлина, освобождением Праги и с разгромом всех крупных сил Германии завершилась Великая Отечественная война.

«Сегодня — день всенародного торжества — Праздник Победы, праздник завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Слава Красной армии — победительнице!»

«Красная звезда» (9 мая 1945 г.)