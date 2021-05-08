Письма с фронта ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 8 мая, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В городе Каунас гитлеровские оккупанты создали многочисленные лагеря для военнопленных. К концу 1943 года количество заключённых в лагере достигло 1500 человек, из них около 300 детей. В начале 1944 года гитлеровцы насильно отобрали у заключённых детей и увезли в неизвестном направлении.