Оксана Переможенко
Автор
Вежливая одесситка, не приветствующая украинских «историков», жаждущих переписать историю страны в угоду антироссийской политике.
Последние публикации
Сеть: «Боятся бунта?» — жителям Ивано-Франковска велят перезимовать в селах
Мэр расположенного в западной части территории бывш. УССР города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажек на зиму переехать в сельскую местность или же в индивидуальные дома. По его словам, в связи с острой ситуацией в электроснабжении зимой жителям многоэтажных домов придется...
18 ноября 2022
Сеть: «Переигрывают хлопцы» — США призвали Киев следить за словами
Американское руководство призвало Владимира Зеленского осторожнее комментировать инцидент с падением ракеты в Польше после того, как глава киевского режима обвинил в произошедшем Российскую Федерацию. Об этом 17 ноября со ссылкой на источники сообщает CNN. Источники американского СМИ уточнили, что...
18 ноября 2022
Сеть: «Пан сказал» — Варшава не разрешила Киеву расследовать падение ракеты
Представителям киевского режима разрешат ознакомиться с расследованием инцидента с падением ракеты на польской территории, однако участвовать в расследовании они не смогут. Соответствующее заявление сделал польский президент Анджей Дуда. «Если гости с [территории бывш. УССР] захотят увидеть...
18 ноября 2022
Сеть: «Деда подменили?» — Инцидент в Польше: Байден не согласен с Зеленским
Американский президент Джо Байден не согласился с позицией Владимира Зеленского относительно принадлежности ракет, которые упали в Польше 15 ноября. Об этом президент США заявил 17 ноября. Напомним, ранее Зеленский выразил сомнение относительно того, что упавшие на территории Польши ракеты были...
17 ноября 2022
Сеть: «Они хорошо подумали?» — СБУ объявила Кадырова в розыск
СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, соответствующая запись появилась в базе данных спецслужбы киевского режима. Читайте также: СК возбудил дело о незаконном преследовании Киевом Кадырова и Суровикина Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то...
17 ноября 2022
Сеть: «Сливают?» — Байден: взрыв в Польше произошёл из-за системы ПВО Киева
Взрывы в Польше стали результатом работы систем ПВО киевского режима. Об этом, как сообщает Reuters со ссылкой на источники в НАТО, 16 ноября заявил партнерам Соединенных Штатов по G7 и Североатлантическому альянсу американский президент Джо Байден. Читайте также: Байден усомнился, что упавшая в...
16 ноября 2022
«Чистой воды провокация!» — Сеть об упавших в Польше ракетах
Две ракеты упали на польской территории, сообщает 15 ноября со ссылкой на неофициальные источники радиостанция ZET. Уточняется, что это произошло в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с территорией бывш. УССР, — ракеты попали в сушилку зерна. Два человека погибли...
16 ноября 2022
«Это звоночек для Зеленского!» — Сеть об ударах по инфраструктуре Киева
На подконтрольной киевскому режиму территории возникла критическая ситуация в связи с ракетными ударами по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил 15 ноября в своем Telegram-канале заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. «Ситуация критическая. Больше...
16 ноября 2022
Сеть о привязанных к столбам жителях Херсона: «Это у Зели такая демократия»
Фотографии из Херсона, на которых запечатлены мирные жители, привязанные к столбам, опубликовало агентство Associated Press. По информации агентства, привязанных к столбам таким образом наказали за сотрудничество с российскими властями, а фото были сняты 13 ноября. «Местные жители смотрят на двух...
15 ноября 2022
Сеть: «В себя поверили?» — в ВСУ заявили, что «не примут переговоров»
Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о состоявшихся телефонных переговорах с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, заявив, что боевики ВСУ не примут «никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений», если российская сторона не оставит «все захваченные территории»...
15 ноября 2022
«Кто голосовал, пусть платит!» — Сеть о резолюции ГА ООН о репарациях Киеву
На сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 ноября приняли резолюцию о том, что Российская Федерация должна платить «репарации» киевскому режиму. Соответствующий документ поддержали 94 страны, против 14 стран, 73 страны воздержались. Новость обсудили в мессенджере Telegram...
15 ноября 2022
Сеть: «Израиль не знал, с кем дело имеет?» — Израиль разочарован Киевом
Израильский посол в Киеве Михаэль Бродский недоволен тем, что киевский террористический режим поддержал антиизраильские резолюции в ООН. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. «Крайне разочаровывает поддержка [Киевом] резолюции ООН «Действия Израиля», которая отрицает связи евреев с...
14 ноября 2022
Сеть: «Пора к хозяину». В Венгрии намекнули Польше на раздел части б. УССР
Венгерский политик, лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, поздравляя Польшу с Днем независимости, намекнул Варшаве на раздел территории, подконтрольной киевскому режиму. Соответствующую запись политик опубликовал 12 ноября в своем микроблоге в Twitter. «Сегодня День независимости Польши. Боже...
14 ноября 2022
Сеть: «Содержанка! И очень неблагодарная!» — Зеленский дорого обходится США
Финансирование киевского режима Соединенными Штатами обходится США дорого. Соответствующее заявление сделала журналистка Fox News Кэндис Оуэнс. По словам журналистки, Киев обходится Штатам в 50 млрд долларов. «Но для королевы пособий этого недостаточно!» — добавила она, также выразив предположение...
13 ноября 2022
Сеть: «Деньги? С нищего народа?» — Киев начал сбор на флот морских дронов
Киевский режим начал сбор средств на флот морских дронов. Об этом в своем телеграм-канале 11 ноября сообщил Владимир Зеленский. Зеленский уверен, что морские дроны помогут «защитить» море, а также «помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира». Он также выразил...
12 ноября 2022
Сеть: «Прогиб засчитан!» — Зеленский на польском языке обратился к Польше
Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале обращение, в котором на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости. Зеленский отметил, что Польша для киевского режима — «сестра». «Было между нами по-разному. Но мы родные», — добавил он. «С Днем независимости, родная!» — сказал...
12 ноября 2022
«Другой России не будет». Зеленский готов к переговорам с «другой Россией»
Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Российской Федерацией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN. По словам Зеленского, он не закрывал дверь для переговоров с российской стороной, а говорил о том, что киевский режим будет готов «говорить с Россией, но с...
12 ноября 2022
Сеть: «Злоба от бессилия!» — в Ужгороде снесли памятник советским солдатам
В городе Ужгороде Закарпатской области снесли памятник освободителям, который на территории бывш. УССР был внесен в список культурного наследия страны и был установлен в честь советских солдат. Об этом 9 ноября в своем Telegram-канале сообщил представитель киевского режима в Закарпатье Виктор...
10 ноября 2022
Сеть о намерении демонтировать памятник Екатерине II: «Швондерщина!»
Памятник основательнице Одессы императрице Екатерине II «не имеет художественной ценности» и в ближайшее время будет демонтирован. Об этом 8 ноября заявил представитель киевского режима в Одесской области Сергей Братчук. «Что касается фигуры именно [императрицы] Екатерины, которая не имеет никакой...
10 ноября 2022
Сеть: «Отпустите деда!» — Байден перепутал Ирак с территорией б. УССР
Американский президент Джо Байден допустил оговорку, заявив, что высокая инфляция была вызвана конфликтом в Ираке. Об этом он заявил 1 ноября в ходе выступления в штате Флорида. Читайте также: Байден перепутал украинцев и иранцев. Сеть: «Действительно, какая разница?» Заявив, что инфляция стала...
2 ноября 2022