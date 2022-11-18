Фотографии из Херсона, на которых запечатлены мирные жители, привязанные к столбам, опубликовало агентство Associated Press. По информации агентства, привязанных к столбам таким образом наказали за сотрудничество с российскими властями, а фото были сняты 13 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

«Местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне», — подписана одна из фотографий.

Публикацию Associated Press обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения осудили самосуд над мирными жителями, отметив, что от киевского режима другого ждать не стоит. Другие удивились, что западные СМИ вдруг обратили на это внимание. Иные добавили, что у всех желающих была возможность уехать.

«Не представляю, чтобы русские кого-то привязывали к деревьям и столбам!» — отреагировала Екатерина.

«Мировое сообщество закрыло глаза на сожжение людей в Одессе и Мариуполе. Укронацисты — это их детище», — добавила Надежда Г.

«Вообще XXI век на дворе, люди в космос летают… А обернёшься чуть в сторону — и Средневековье какое-то. Это нелюди. Даже если просто для картинки, придумать такое…» — не понимает Татьяна.

«Бедные люди», — посочувствовала Мария Н.

«Мировое сообщество, как обычно, ничего не скажет», — отметила Ekaterina.

«А меня убивают тетки, дядьки-бандеровцы… Ладно, молодые, затюканные пропагандой! Но эти же родились в СССР!!! Такое впечатление, что селяне дремучие с пропитыми горилкой мозгами. А ребят жалко всё равно, даже если их по ошибке схватили, может, по наущению вот такой тётки (изображена на фото — О. П.)! Нужно было уехать, ведь информацию о зверствах нацистов они наверняка знали…» — прокомментировал еще один участник обсуждения.

«[Киевский режим] это же Европа, чего вы хотели-то? В Европе такие правила — недовольных на смерть, расстрелять или посадить. Вот и тут иное тому доказательство, что [Киев]-то ни разу не за мир», — пишет Алиса Г.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1562

«В РФ я даже такое представить не могу, даже в районе СВО, чтобы [бандеровцев]-наводчиков привязывали к столбам, а остальные снимали, пили кофе и ухмылялись!..» — комментирует «Анс».

«Довольно странно, что западные газетёнки стали показывать какую-то правду о своих карманных нацистах. Обычно такое скрывают. [Киевский режим] уже сделал кучу вещей и пострашнее, а тут вдруг обратили внимание… Интересно…» — задумался Николай.

«Светлоликие укрофашики вернули «цивилизацию» в Херсон», — с сарказмом отреагировала Марина Б.

«Средневековье какое-то», — добавил FREDRIZE.

«Ну что? Кто там ждал вэсэушников? Довольны? «Спасли»?» — не без сарказма спросил Роман Р.

«Т. е. Запад аплодирует и приветствует такое проявление фашизма?» — не понимает Анна М.

«А те, что не привязаны, стоят и улыбаются… Звереныши… В них совсем все человеческое погибло», — написала Наталья.

«Законы, суд, права человека? Вы не понимаете, это другое», — с сарказмом прокомментировал Владимир И.

«Это у Зели такая демократия, над людьми издаваться…» — добавила Елена П.

«И это только начало. Надо запоминать каждую сволочь в лицо. Особенно вот этих счастливых старух. Когда наши вернутся, эти твари могут и нож в спину засадить», — отметила Наталья М.

«Они сами выбрали, с кем быть! То ли ещё будет», — прокомментировала Roza Master.

«Если они с нами сотрудничали, почему они с нами и не уехали?» — подытожила Anna M.