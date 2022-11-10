Москва, 10 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В городе Ужгороде Закарпатской области снесли памятник освободителям, который на территории бывш. УССР был внесен в список культурного наследия страны и был установлен в честь советских солдат. Об этом 9 ноября в своем Telegram-канале сообщил представитель киевского режима в Закарпатье Виктор Микита.

Иван Шилов ИА REGNUM Ужгород

Памятник был установлен у границы со Словакией.

«Памятник в Ужгороде… Все!» — отметил он, добавив, что на месте снесенного памятника поставят другой памятник.

Войну киевского режима с памятниками обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают, как можно сносить памятники, установленные в честь общей Победы в Великой Отечественной войне. Другие отметили, что представители Киева таким образом пытаются хоть как-то «нагадить» России. Иные добавили, что для бандеровцев победившие фашистов в ходе Великой Отечественной войны не являются героями.

«То есть они признают, что они не участвовали в победе?» — не понимает Magnoliya.

«Торопятся всё снести, а то не успеют до прихода России», — с сарказмом добавила Наталья Н.

«Твари, не способны ничего создать! Могут только разрушать!» — не выдержал Александр.

«Такая тупая злоба от бессилия… Мелкие душонки, стараются ну хоть как-то нагадить… Нет слов», — пишет Ирина Н.

«Как же жёстко у них промыты мозги…» — отреагировал Gelios.

«Фашистам неприятно видеть памятник уничтожению фашизма…» — комментирует Roman.

Цитата из видео «В Ужгороде снесли памятник воинам-освободителям» Снос памятника воинам-освободителям в Ужгороде

«Если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории», — написала pborisovna.

«Нельзя останавливаться! От слова совсем. До Польши», — призвал Alex.

«Сердце кровью обливается… Единственный момент, когда думаю хорошо, что любимый дед не дожил до этих дней», — добавила Darya S.

«Что от слабоумных ещё можно ожидать?» — задалась вопросом Екатерина.

«У народа, который потерял память, будущего нет!» — отметила Lera.

«Больно на это смотреть. Обезумевший народ, меняют честь и достоинство на кружевные трусы», — добавила Ольга.

«Самое главное — сносят памятники своим же ветеранам…» — подчеркнул Нр.

«Дебилы, при чём тут Россия и СССР? Воевали-то все вместе в Великую Отечественную войну», — в недоумении SagittaRius.

«Видимо не все… потомки Бандеры захватили власть», — ответил ему Сергей.

«Не добили их в Великую Отечественную войну, вот и вылезли в нашем веке…» — ответил Сергею SagittaRius.

«Ничего, ничего, — придёт время, будут восстанавливать», — отметила Ксения.

«Лишний раз свидетельствует, что они оккупировали русские земли, если сносят русские памятники и переименовывают улицы…» — пишет Галина.

«Прилетит ведь вам, гадам, ответочка от этих миллионов душ, которые жизни свои положили, чтобы вы смогли появиться. Придет это время», — подытожила Наталья.