Сеть: «Злоба от бессилия!» — в Ужгороде снесли памятник советским солдатам
Москва, 10 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В городе Ужгороде Закарпатской области снесли памятник освободителям, который на территории бывш. УССР был внесен в список культурного наследия страны и был установлен в честь советских солдат. Об этом 9 ноября в своем Telegram-канале сообщил представитель киевского режима в Закарпатье Виктор Микита.
Памятник был установлен у границы со Словакией.
«Памятник в Ужгороде… Все!» — отметил он, добавив, что на месте снесенного памятника поставят другой памятник.
Войну киевского режима с памятниками обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают, как можно сносить памятники, установленные в честь общей Победы в Великой Отечественной войне. Другие отметили, что представители Киева таким образом пытаются хоть как-то «нагадить» России. Иные добавили, что для бандеровцев победившие фашистов в ходе Великой Отечественной войны не являются героями.
«То есть они признают, что они не участвовали в победе?» — не понимает Magnoliya.
«Торопятся всё снести, а то не успеют до прихода России», — с сарказмом добавила Наталья Н.
«Твари, не способны ничего создать! Могут только разрушать!» — не выдержал Александр.
«Такая тупая злоба от бессилия… Мелкие душонки, стараются ну хоть как-то нагадить… Нет слов», — пишет Ирина Н.
«Как же жёстко у них промыты мозги…» — отреагировал Gelios.
«Фашистам неприятно видеть памятник уничтожению фашизма…» — комментирует Roman.
«Если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории», — написала pborisovna.
«Нельзя останавливаться! От слова совсем. До Польши», — призвал Alex.
«Сердце кровью обливается… Единственный момент, когда думаю хорошо, что любимый дед не дожил до этих дней», — добавила Darya S.
«Что от слабоумных ещё можно ожидать?» — задалась вопросом Екатерина.
«У народа, который потерял память, будущего нет!» — отметила Lera.
«Больно на это смотреть. Обезумевший народ, меняют честь и достоинство на кружевные трусы», — добавила Ольга.
«Самое главное — сносят памятники своим же ветеранам…» — подчеркнул Нр.
«Дебилы, при чём тут Россия и СССР? Воевали-то все вместе в Великую Отечественную войну», — в недоумении SagittaRius.
«Видимо не все… потомки Бандеры захватили власть», — ответил ему Сергей.
«Не добили их в Великую Отечественную войну, вот и вылезли в нашем веке…» — ответил Сергею SagittaRius.
«Ничего, ничего, — придёт время, будут восстанавливать», — отметила Ксения.
«Лишний раз свидетельствует, что они оккупировали русские земли, если сносят русские памятники и переименовывают улицы…» — пишет Галина.
«Прилетит ведь вам, гадам, ответочка от этих миллионов душ, которые жизни свои положили, чтобы вы смогли появиться. Придет это время», — подытожила Наталья.