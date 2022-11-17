Американский президент Джо Байден не согласился с позицией Владимира Зеленского относительно принадлежности ракет, которые упали в Польше 15 ноября. Об этом президент США заявил 17 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Напомним, ранее Зеленский выразил сомнение относительно того, что упавшие на территории Польши ракеты были выпущены, вероятнее всего, ВСУ, указав на то, что ракеты якобы были российскими. Таким образом, Зеленский не согласился с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Это не доказательства», — приводит слова Байдена Reuters.

Заявление американского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения удивила адекватная позиция Байдена в данном случае, ведь ранее, чтобы обвинить Россию в чем-либо, Запад не брезговал отсутствием доказательств. Другие считают, что Байден на фоне Зеленского выступает в данном случае своего рода «миротворцем».

«Джентльменам же верят на слово?» — с сарказмом поинтересовался Александр П.

«Вашингтон возмущен непослушанием», — пояснил реакцию Байдена Evgeniy.

«У деда просветление?» — иронизирует Irina.

«Деду, видимо, таблетки перепутали», — шутит Дмитрий.

«Даже Байден начинает о чём-то догадываться!» — с сарказмом пишет Геннадий.

«Надо проверить обновление «Миротворца», — пошутила Татьяна Р.

«Байден хоть и здоровается с воздухом, но… в русскую рулетку играть не хочет», — добавил Alexander.

«Я от Байдена такого не ожидала. Его подменили?! Он ли это? Откуда столько внезапной адекватности?!» — поинтересовалась Светик.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Ну что, Зеля, получил от хозяина?» — смеется Наташа.

«За что? Это кулуарный движ, ему поручено было так сделать. Оно само себе неподвластно, а они типа… выступят святыми миротворцами, не желающим эскалации…» — ответила Наташе Victoria M.

«Байден испугался. Пытается быть хорошим полицейским», — прокомментировала Victoria M.

«Надо же. А раньше и доказательств не было нужно, что касалось России. Что изменилось в мировом пространстве?» — удивилась Галина.

«Вот это поворот!» — пошутил Сергей Б.

«Дед, видимо, ещё в какой-то степени в своём уме. Не стремится из-за трактора планету уничтожить», — прокомментировала Татьяна.

«Деду не ту перфокарту сегодня загрузили? Что такое то с ним?» — иронизирует Евгений.

«Да потому, что никто не хочет ловить 6000 ядерных боеголовок из-за [киевского режима] и польского трактора. Даже Байден», — подытожил Sergey.