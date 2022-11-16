Две ракеты упали на польской территории, сообщает 15 ноября со ссылкой на неофициальные источники радиостанция ZET.

Иван Шилов ИА REGNUM Пуск ракет

Уточняется, что это произошло в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с территорией бывш. УССР, — ракеты попали в сушилку зерна. Два человека погибли.

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Произошедшее обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения считают, что произошедшее — это провокация польской стороны или же — киевского режима, а возможно это попадание ракеты ПВО киевского режима.

«Я думаю, это спланировано. Чтобы НАТО вступило в конфликт», — предположил С. Р.

«1000% диверсия [киевского режима]. [ВСУ]-то уже заканчиваются… А мясо на фронте необходимо. Ну и повод очередной денег попросить», — добавил Аристарх.

«Может [ракеты] ПВО залетели? [Они] так умеют», — добавил один из участников обсуждения.

«А им без разницы. Они просто хотят западные области [б. УССР] себе», — ответила ему Alina R.

«Как понимаю, [ракеты киевских] ЗРК упали», — предположил Максим.

«Даже если мы долбанём по ним, НАТО вступаться за них не будет. Они и им надоели», — считает Simona.

«Поляки давно напрашиваются», — отреагировал Артем.

Raf24 Танк польской армии

«Пусть у свидомых друганов (киевского режима — О. П.) спросят, откуда прилетело. Ну или вместе провокацию сляпали, теперь «шапито» запускают», — пишет «Тайный архив ротмистра Штольца».

«О-о-о, а вот и повод ввести войска на [территорию б. УССР]. Походу, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск — пока, пока и машут ручкой [Киеву]. Пошёл-ка я за попкорном», — с юмором добавил Dmitry.

«Это не наши! У нас ракеты еще в марте закончились! И вообще, какие ваши доказательства?!» — не без сарказма отреагировала Woman.

«И вопрос: а как же система ПРО НАТО? ПВО Польши? Почему не сбили? [ВСУ] якобы сбивают, а тут страна НАТО и не сбила?» — задался вопросом Xen Foro.

«Это давно было понятно, что именно так и будет. Теперь можно смело входить армии НАТО на территорию… Всё как всегда, без отклонений на фантазию… Уроды!» — не выдержала Larisa.

«Чистой воды провокация. Думаю, двинут свои войска на [территорию б. УССР]», — отреагировал VlaPol.

«Я так понимаю, что [ВСУ] закончились, теперь США будут сражаться до последнего поляка?» — поинтересовалась Наталья.

«Польше бы лучше не грозить России, поляки же не думают, что мы им в случае конфликта просто свет отрубим? Не нужно пугать нас 5 статьей, первые и полягут. Нет, просто реально, они все думают, что толпой будут крошить нас, а мы молча сложим головы на плаху?» — подытожила Ирина.

Добавим, согласно сообщению Associated Press, упавшая на польскую территорию ракета была выпущена ВСУ для того, чтобы сбить российскую ракету. В свою очередь, американский президент Джо Байден считает «маловероятным», что упавшая ракета, судя по траектории, прилетела в Польшу из России.

Отметим, в Министерстве обороны России назвали сообщения о падении якобы российских ракет на польской территории провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки.

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