На подконтрольной киевскому режиму территории возникла критическая ситуация в связи с ракетными ударами по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил 15 ноября в своем Telegram-канале заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика б. УССР

«Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны», — сообщил Тимошенко, добавив, что крайне тяжелая ситуация в Киеве, где вводятся графики аварийных отключений.

Читайте также: В домах Киева отключают свет

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения связали ракетные удары по инфраструктуре киевского режима с требованиями Киевом репараций. Другие отметили, что Зеленскому мир не нужен и ему не жаль жителей б. УССР, которые будут без света.

«Это репарации прилетели. Ешьте, не обляпайтесь», — с сарказмом написала Татьяна Т.

«Людей жалко. Особенно стариков и инвалидов», — добавила Devochka_s_secatorom.

«Ощущение, что «дали» неделю на раздумья. Но Зеленский подумал, что побеждает, буквально поверил в себя… Ну, ту неделю [жители б. УССР] радовались, на этой неделе у россиян отлегло…» — пишет Оксана О.

«Вот они сейчас почувствуют то, что испытывали крымчане в 2015 году», — отметил Duku.

«Что ж, они этого добивались восемь лет. А всего-то надо было не трогать Донбасс…» — отреагировал Евгений.

Sledcom.ru Последствия обстрела. Донбасс

«Ой, а кто теперь в телевизоре сказки им будет рассказывать?..» — с сарказмом поинтересовался Александр П.

«Ждите помощи американцев», — прокомментировала Елена.

«Это репарации, сами ведь требовали», — с сарказмом пишет Вадим.

«Опять российские ракеты, «закончившиеся в марте», сбиваются инфраструктурой [на территории б. УССР]. На самом деле [Киеву] повезло, что проклятый «совок» построил им много АЭС, а по АЭС бить нельзя. Обычных людей жалко, конечно, у Зели с властью свет и тепло будут в любом случае, но выбора у нас нет», — отметил Kirill F.

«Правильно, они же открещивались от всего советского, вот мы им помогаем от прошлого избавиться, а то они только памятники сносят, а как же советская инфраструктура?..» — не без сарказма добавила Natali.

«Боюсь представить, что дальше будет. Мосты, ж/д пути и т.д. Зеленскому спасибо, умеет выпрашивать», — отреагировал Аlbi’shok.

«Зеленскому плевать на [жителей б. УССР]. Даже если на всей [территории б. УССР] не будет электричества, тепла и воды, Зеленский будет сидеть со светом и теплом в Киеве, Польше и толкать бравадные речи о перемоге (победе — О. П.)», — комментирует Добрая Кобра.

«Ещё бы по ж/д стукнуть, чтобы техника не доходила», — призвал один из участников обсуждения.

«Это звоночек для Зеленского. А то перья распушил», — добавил Константин.

president.gov.ua Владимир Зеленский

«Буквально днём Зеленский заявил, что никакого мирного соглашения ему не надо… и вот… Россия ответила на ультиматум поражением объектов энергетической инфраструктуры на [территории б. УССР]: массовый ракетный удар — от Харькова до Львова. Города массово остаются без электричества. Зима на [территории бывш. УССР] будет очень тяжёлой. Зато Зеленский в Херсоне побывал. И мира Зеленскому не надо. Ему ничего не надо: ни мира, ни электричества, ни тепла, ни воды», — подытожил в своем телеграм-канале политолог с территории бывш. УССР Александр Скубченко.

Читайте также: Успешно выплачиваем репарации: военный эксперт об ударах по Киеву