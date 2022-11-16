Сеть: «Сливают?» — Байден: взрыв в Польше произошёл из-за системы ПВО Киева
Взрывы в Польше стали результатом работы систем ПВО киевского режима. Об этом, как сообщает Reuters со ссылкой на источники в НАТО, 16 ноября заявил партнерам Соединенных Штатов по G7 и Североатлантическому альянсу американский президент Джо Байден.
Читайте также: Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
Сообщение Reuters обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения задались вопросом, будет ли в данном случае задействована пятая статья Устава НАТО в отношении киевского режима. Другие отметили, что Байден сделал разумное заявление.
«Сейчас это красиво преподнесут как… [киевский режим] героически защитил Польшу от российских ракет… Ну не сработала одна ракета… Упала… Извините», — с сарказмом добавил Андрей М.
«Байдена на «Миротворец»?» — иронизирует Ilya S.
«Пора поднимать НАТО против [Киева], 5 статья!» — шутит один из участников обсуждения.
«Как же полякам не терпится зайти официально на Хутор (территорию б. УССР)», — прокомментировала Елена.
«Я так понимаю, Польше теперь нужны [системы] ПВО против [систем] ПВО [Киева]», — с сарказмом задумался Олег.
«[Представители киевского режима] хотели попасть в НАТО, попали!» — смеется Danya D.
«Поляки так старались, а Байден взял и подставил их», — с сарказмом написал ещё один участник обсуждения.
«Потом скажут, что дед опять все перепутал», — пишет Alex U.
«Требую, чтобы поляки активировали 5 статью! [ВСУ] напали на НАТО!» — добавил Tasha.
«Ноту [врученную послу РФ] не хотят обратно забрать?» — поинтересовалась Ирина.
«Какие прекрасные ПВО [у Киева]. Как работают — загляденье. Хотели сбить ракету, но немного стрельнули не в ту сторону», — иронизирует Ирина.
«Хоть один раз вразумительное сказал дедок!» — отметила Нина М.
«Там есть формулировочка одна — ракета была запущена по российской ракете, но вопрос: откуда летела наша, если сбивать ее полетели в Польшу?» — с сарказмом спросил Aleksandr B.
«То есть [киевский режим] пошел войной на блок НАТО? А где решительные действия всего НАТО против агрессии и нападения на свою страну?» — задался вопросом i_am newman.
«Своих шестёрок США не жалеют», — написал Николай Н.
«[Представители Киева] в своё время пожадничали и не стали платить русским за обслуживание С-300. Теперь у них всё прокисшее, протухшее и проржавевшее, поэтому ракеты летают по своим делам, в смысле, как получится…» — прокомментировала ситуацию В. Смирнова.
«Ну теперь сделают вывод, что 1) надо оснастить ПВО весь восток НАТО; 2) надо увеличить поставки современных систем ПВО в 404 (на территорию б. УССР — О. П.). Профит», — добавил Дмитрий З.
«Радоваться рано, скоро виновата будет Россия!» — предположил один из участников обсуждения.
«Таблетки пить начал, что ли?» — с юмором воспринял заявление Байдена Антон.
«Всё, начали сливать Зе?» — подытожил Vasjana.