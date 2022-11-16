Взрывы в Польше стали результатом работы систем ПВО киевского режима. Об этом, как сообщает Reuters со ссылкой на источники в НАТО, 16 ноября заявил партнерам Соединенных Штатов по G7 и Североатлантическому альянсу американский президент Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Сообщение Reuters обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения задались вопросом, будет ли в данном случае задействована пятая статья Устава НАТО в отношении киевского режима. Другие отметили, что Байден сделал разумное заявление.

«Сейчас это красиво преподнесут как… [киевский режим] героически защитил Польшу от российских ракет… Ну не сработала одна ракета… Упала… Извините», — с сарказмом добавил Андрей М.

«Байдена на «Миротворец»?» — иронизирует Ilya S.

«Пора поднимать НАТО против [Киева], 5 статья!» — шутит один из участников обсуждения.

«Как же полякам не терпится зайти официально на Хутор (территорию б. УССР)», — прокомментировала Елена.

«Я так понимаю, Польше теперь нужны [системы] ПВО против [систем] ПВО [Киева]», — с сарказмом задумался Олег.

«[Представители киевского режима] хотели попасть в НАТО, попали!» — смеется Danya D.

«Поляки так старались, а Байден взял и подставил их», — с сарказмом написал ещё один участник обсуждения.

«Потом скажут, что дед опять все перепутал», — пишет Alex U.

(сс) White House Джо Байден

«Требую, чтобы поляки активировали 5 статью! [ВСУ] напали на НАТО!» — добавил Tasha.

«Ноту [врученную послу РФ] не хотят обратно забрать?» — поинтересовалась Ирина.

«Какие прекрасные ПВО [у Киева]. Как работают — загляденье. Хотели сбить ракету, но немного стрельнули не в ту сторону», — иронизирует Ирина.

«Хоть один раз вразумительное сказал дедок!» — отметила Нина М.

«Там есть формулировочка одна — ракета была запущена по российской ракете, но вопрос: откуда летела наша, если сбивать ее полетели в Польшу?» — с сарказмом спросил Aleksandr B.

«То есть [киевский режим] пошел войной на блок НАТО? А где решительные действия всего НАТО против агрессии и нападения на свою страну?» — задался вопросом i_am newman.

«Своих шестёрок США не жалеют», — написал Николай Н.

«[Представители Киева] в своё время пожадничали и не стали платить русским за обслуживание С-300. Теперь у них всё прокисшее, протухшее и проржавевшее, поэтому ракеты летают по своим делам, в смысле, как получится…» — прокомментировала ситуацию В. Смирнова.

«Ну теперь сделают вывод, что 1) надо оснастить ПВО весь восток НАТО; 2) надо увеличить поставки современных систем ПВО в 404 (на территорию б. УССР — О. П.). Профит», — добавил Дмитрий З.

«Радоваться рано, скоро виновата будет Россия!» — предположил один из участников обсуждения.

«Таблетки пить начал, что ли?» — с юмором воспринял заявление Байдена Антон.

«Всё, начали сливать Зе?» — подытожил Vasjana.