Мира Гасанова
Последние публикации
Кто заменил «серого кардинала» азербайджанской политики?
Перестановки в администрации Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на пост главы своей администрации председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нуриева Самира Рафиг оглу, сообщает пресс-служба главы государства. Новый руководитель администрации президента...
2 ноября 2019
Мадуро передал эстафету Алиеву
Спустя 30 лет после Белградского саммита 1989 года европейский континент вновь принимал встречу в верхах. Организация, объединяющая сейчас уже 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках, была создана на Белградской конференции в сентябре 1961 года в самую активную пору «холодной...
31 октября 2019
Ильхам Алиев призвал реформировать ООН
Баку принимал 25−26 октября глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. В XVIII Бакинском саммите, посвященном обеспечению совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, участвовали представители более 60 стран, международных организаций, особые гости...
27 октября 2019
Азербайджан помнит и чтит пребывание Лермонтова на Кавказе
Алиев отправил пенсионеров высокого полета в отставку На этой неделе в Азербайджане произошли серьезные кадровые и структурные изменения. Президент Ильхам Алиев отправил в отставку бессменного руководителя президентской администрации, политическую глыбу Рамиза Мехтиева, который работал на этом...
26 октября 2019
Революция в Азербайджане. Сверху!
Завершая цикл статей о революционных реформах в правительстве Азербайджана, можно уже с уверенностью констатировать: революцию устроил сам президент страны Ильхам Алиев. И даже дело не в том, что он распрощался с такой крупной фигурой политического олимпа, как руководитель президентской...
24 октября 2019
Алиев продолжает чистку в правительстве
Президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически объявил о начале кадровой революции в рядах верховной власти. Принимая освобожденных от должности по собственному желанию вице-премьеров, 75-летнего Гаджибалу Абуталыбова и 71-летнего Али Гасанова, он открыто указал на достижение ими «пенсионного...
22 октября 2019
Баку обусловил визиты в Азербайджан граждан России с армянскими фамилиями
Тюркский совет: одна нация — пять государств В Баку состоялся VII юбилейный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в котором приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Казахстана, Киргизии, впервые в качестве полноправного члена — Узбекистан, а также первый президент Казахстана...
19 октября 2019
За что турки благодарны Стране Советов
М. Перинчек. Тайные страницы российско-турецкой дипломатии по архивным материалам: от Сулеймана Великолепного до Назыма Хикмета. М., 2019. В Москве увидела свет книга профессора Стамбульского университета, историка Мехмета Перинчека «Тайные страницы российско-турецкой дипломатии по архивным...
17 октября 2019
Эрдоган попросил поддержки от Тюркского совета
В столице Азербайджана завершился VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В его работе приняли участие главы Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции. Саммит был приурочен к 10-й годовщине подписания Нахичеванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании...
15 октября 2019
Алиев рассказал главам стран СНГ о «нефтяном» торте для Гитлера
В Азербайджане новый премьер 8 октября 2019 года распоряжением главы государства Ильхама Алиева был назначен премьер-министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглу Асадов, передает пресс-служба президента Азербайджана. Экономист по образованию, выпускник Московского института народного...
12 октября 2019
Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, в ходе своего выступления Алиев напомнил о роли азербайджанского народа в...
11 октября 2019
Гахария приехал в Баку доказывать грузино-азербайджанскую дружбу
В Азербайджане с официальным визитом находится новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария, назначенный на должность всего месяц назад. Это первый его зарубежный визит в качестве главы правительства страны. После Баку грузинский премьер отправится в Ереван и далее в Анкару. Некоторые грузинские...
10 октября 2019
Президент Азербайджана поменял премьера
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана по представлению президента Азербайджана Ильхама Алиева утвердил на должность премьер-министра 63-летнего помощника главы государства по экономическим вопросам Али Асадова. Новый глава правительства — профессиональный экономист, выпускник Московского института...
8 октября 2019
Ильхам Алиев рассказал в Сочи о «факторе Путина»
Ильхам Алиев на Валдайском форуме Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в заседании Валдайского клуба. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 3 октября в Сочи состоялась встреча Алиева и Путина. Президенты отметили позитивную динамику в...
5 октября 2019
Взгляд из Баку на Валдайский форум
В Сочи состоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Валдай». И не случайно гостями президента России Владимира Путина были руководители стран, представляющих все регионы «большого Востока» — президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Филиппин Родриго Дутерте и...
4 октября 2019
Взгляд из Баку на «Кавказский диалог»
В Нальчике состоялся форум «Кавказский диалог — 2019», который является одной из главных научно-образовательных программ Фонда поддержки публичной дипломатии А.М. Горчакова. Ключевой темой круглых столов, деловых игр и открытых дискуссий, в которых принимали участие представители как кавказских...
3 октября 2019
Взгляд из Баку: Евразийскому проекту не хватает Китая
На страницах турецкого издания Аydinlik продолжается активная дискуссия вокруг якобы разрабатываемого Россией альтернативного западному проекту «Большой Ближний Восток» (ПББВ) Евразийского плана, о котором рассказал профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек в статье «Ближневосточный и...
30 сентября 2019
Карабах и Грузия очень беспокоят ОДКБ
В Баку проходят учения «Кавказский Орел — 2019» В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, 23 сентября в Баку начались совместные учения сил специального назначения «Кавказский Орел — 2019», сообщила пресс-служба минобороны. В ходе учений выполняются...
28 сентября 2019
Совет Европы потянулся навстречу Азербайджану
В понедельник, 30 сентября, начинает свою работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В этом году она посвящена 70-летию Совета Европы и в ней примут участие бывшие председатели Ассамблеи. 1 октября президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью и ответит на вопросы...
27 сентября 2019
Что думают в Турции о Евразийском проекте Москвы
В Турции разгорелась серьезная дискуссия вокруг якобы разрабатываемого Россией альтернативного западному проекту «Большой Ближний Восток» (ПББВ) Евразийского плана, о котором в турецком издании Аydinlik поведал профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек в статье «Ближневосточный и...
26 сентября 2019