В столице Азербайджана завершился VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В его работе приняли участие главы Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции.

Ru.wikipedia.org

Саммит был приурочен к 10-й годовщине подписания Нахичеванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Тюркского совета. Впервые в работе саммита участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, подписавший 14 сентября закон о ратификации Нахичеванского соглашения. Для участия в саммите в Баку прибыл и первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страна которого имеет статус наблюдателя в организации.

Tccb.gov.tr Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Несомненно, VII саммит Тюркского совета войдет в историю как знаменательное событие, поскольку проходил он в условиях изменения мирового порядка и смещения его оси в сторону Азии. На саммите было принято официальное решение по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписан ряд документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в столице одной из европейских стран — Будапеште, что свидетельствует о важности и растущей роли этой структуры.

Как сказала Trend руководитель Брюссельского центра европейских исследований и Центра дипломатических и стратегических исследований Наджие Селин Шеноджак, укрепленный Тюркский совет в предстоящий период станет важным центром силы в мире, ведь тюркский мир охватывает огромную территорию, начиная от Адриатического моря до Китая, где проживает порядка 300 миллионов тюрков.

President.az Участники VII саммита Тюркского совета

По всей видимости, структура имеет большие перспективы для расширения и в дальнейшем будет развиваться и укрепляться в экономическом, политическом и социальном плане благодаря проекту «Один пояс и один путь», в которую войдут и другие евразийские страны. А ведь создание этого межгосударственного объединения в свое время у многих экспертов вызывало скепсис, поскольку считалось, что эта структура не будет иметь политического будущего. Казахстан и Киргизия уже были членами ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС, кроме того, все страны — члены совета имели между собой межгосударственные отношения достаточно высокого уровня. Тем не менее сегодня организация претендует стать крупной международной платформой, где обсуждаются вопросы региональной политики.

Ситуация на севере Сирии и военная операция Турции «Источник мира», борьба с террористическими угрозами, с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), FETО, Рабочей партией Курдистана стали основным лейтмотивом выступления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Не было сомнения, что Тюркский совет окажет поддержку проводимой Турцией военной операции и тем самым даст миру сильный месседж о единстве. Сам Эрдоган в своем выступлении на саммите отметил, что ожидает от совета серьезной поддержки в борьбе с терроризмом. «Мы знаем, что 300-миллионный тюркский мир с нами. В то же время прошу вас продолжать оказывать нам поддержку в борьбе с FETÖ. Быть рядом друг с другом в национальной борьбе — братский долг тюркоязычных государств», — сказал турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Естественно, что еще одной важной темой обсуждений стала ситуация вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Главы МИД Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъяров и Мевлут Чавушоглу, согласно сообщению МИД Азербайджана, «широко обсудили ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также процессы на Ближнем Востоке. Была отмечена важность проводимой двумя странами политики для обеспечения своей безопасности».

После этой встречи Чавушоглу написал на своей официальной странице в Twitter: «Благодарны братскому Азербайджану за поддержку операции «Источник мира». А на конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности» заявил: «Нам нельзя оставлять Азербайджан в его справедливой борьбе». Президент Эрдоган заверил: «Мы и дальше будем прилагать усилия для урегулирования карабахской проблемы на основе территориальной целостности Азербайджана».

В ходе саммита Назарбаеву по инициативе Эрдогана и совместным решением президентов стран — членов организации «за развитие отношений в тюркском мире и создании Тюркского совета» было присвоено звание почетного председателя, а президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Назарбаеву Высший Орден Тюркского Мира. На полях саммита было принято решение о создании Координационного комитета Тюркского совета, который обеспечит координацию деятельности таких структур, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская торговая и промышленная палата, в декларацию глав государств Тюркского совета был включен вопрос создания Совместного инвестиционного фонда.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев и почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Назарбаев

Подписаны Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и опытом среди различных видов экономических зон, девять меморандумов о взаимопонимании, одно кредитное соглашение, а также три протокола: о намерениях, о членстве и о статусе наблюдателя, протокол о членстве Палаты коммерции и промышленности Узбекистана в Торгово-промышленной палате Тюркского совета и протокол о статусе наблюдателя Палаты коммерции и промышленности Венгрии в Торгово-промышленной палате Тюркского совета.

В Баку же состоялась и передача председательства в Тюркском совете от Киргизии, именно в период руководства которым Узбекистан стал полноправным членом организации, а Венгрия получила статус наблюдателя, Азербайджану. Вероятно, что в период председательства Азербайджана в структуру вступит и Туркмения. Кроме того, в предстоящий период Совет продолжит усилия по получению статуса наблюдателя в Генассамблее ООН и ОИС. Главной же задачей организации станет повышение эффективности экономического сотрудничества стран-членов.

Алиев в своем выступлении назвал одним из основных направлений сотрудничество в транспортной сфере между странами, исторически расположенными на древнем Шелковом пути, и предложил возможности железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, грузоперевалочный потенциал Международного Бакинского морского порта и свои трубопроводы для выхода тюркоязычных стран на мировые рынки. Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится в 2020-м году в Турции.