В Азербайджане новый премьер

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Азербайджана

8 октября 2019 года распоряжением главы государства Ильхама Алиева был назначен премьер-министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглу Асадов, передает пресс-служба президента Азербайджана. Экономист по образованию, выпускник Московского института народного хозяйства Асадов ранее занимал должность помощника президента по экономическим вопросам. Назначение главой кабинета министров профессионального экономиста было воспринято в республике как продолжение инициированных ранее президентом кадровых реформ в правительстве и назревшее решение в условиях вступления Азербайджана на новый этап своего социально-экономического развития и участия в крупнейших региональных коммуникационных и энергетических проектах в направлениях Восток-Запад и Север-Юг.

Cabmin.gov.az Али Асадов

Гахария объяснил свой первый зарубежный визит

9 октября в Азербайджан с официальным визитом прибыл новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По сообщению АЗЕРТАДЖ, Гахария на встрече с Алиевым выразил уверенность, что между Баку и Тбилиси нет вопросов, которые невозможно решить по-братски и по-дружески. Он назвал не случайным тот факт, что свой первый зарубежный визит нанес именно в Азербайджан. Премьер подчеркнул, что этим визитом еще раз доказывает врагам и недоброжелателям, что неразрешимых проблем в отношениях между двумя странами нет. В ходе встречи Алиев и Гахария сосредоточились на обсуждении на ключевых направлений стратегического партнерства между двумя странами, важных вопросах повестки дня двустороннего сотрудничества и региональной работе над проектами, совместно реализуемых Азербайджаном и Грузией.

Ru.president.az Ильхам Алиев и Георгий Гахария

Азербайджан поддержал операцию Турции в Сирии

«Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма и поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, сообщает Minval.az. «В этой связи мы уверены, что операция «Источник мира» вооруженных сил Турции послужит устранению террористических рисков, возвращению беженцев в свои дома, решению гуманитарных проблем и обеспечению мира и стабильности в рамках территориальной целостности Сирии, как было заявлено правительством Турции», — говорится в заявлении.

Алиев в Ашхабаде рассказал о «нефтяном» торте для Гитлера

Ru.president.az Ильхам Алиев в Ашхабаде

10 октября президент Азербайджанской Республики принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоялось в столице Туркменистана Ашхабаде. Главы государств затронули наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ, представили свое видение будущих задач. Ашхабадский саммит глав государств СНГ завершился церемонией подписания итоговых документов, нацеленных на укрепление и поступательное развитие конструктивного взаимодействия в формате СНГ, сообщает Zerkalo.az. В их числе Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств — участников СНГ и обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Подписаны также решения о председательстве Узбекистана в СНГ и о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ в Ташкенте 16 октября 2020 года. В своем выступлении на саммите, опубликованном в Youtube, Алиев коснулся роли Азербайджана в победе советского народа над фашизмом. Он отметил, что республика в годы Великой Отечественной войны обеспечивала всю страну топливом, более 70% нефти, 80% бензина, 90% моторных масел, столь необходимых для фронта, приходилось на ее долю. «Без этого Советская армия не смогла бы победить врага. Есть знаменитые кадры военной кинохроники, где Гитлеру преподносят торт, на котором углубление с черным шоколадом, на торте на немецком написано «Каспийское море» и «Баку». Гитлер ложечкой черпает шоколад из углубления и поливает торт, потом берет шоколадку в виде свастики и кладет на место, где написано «Баку». Это подчеркивает планы фашистов захватить нефтеносные месторождения Баку и Северного Кавказа. И если бы фашистам удалось захватить Баку, то Советская армия осталась бы без топлива, которое было необходимо для победы. А город Баку взлетел бы на воздух. Потому что советское правительство в этом случае заминировало бы Баку, чтобы нефтяные месторождения не достались врагу, Т. е. жертвы исчислялись бы сотнями тысяч», — сказал Алиев. Рассказывая о вкладе азербайджанских ученых в победу, президент напомнил о малоизвестном для широкой общественности факте: именно азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, которую называют «коктейль Молотова».

Адольф Гитлер и каспийский торт

Эксперты из России и Турции собрались в Баку

8 октября 2019 года в рамках международной конференции на тему «Азербайджан — Россия — Турция: политический диалог, экономика, безопасность» состоялись обсуждения насущных вопросов по трем важным направлениям с участием ведущих экспертов, дипломатов, представителей академических, деловых кругов и медиа трех стран, сообщает Trend. Мероприятие прошло в рамках нескольких секций, с участием представителей экспертных кругов Азербайджана, Турции и России. Ведущие эксперты изложили свое видение перспектив развития сотрудничества в трехстороннем формате, а также предоставили рекомендации для решения существующих проблем. Участники мероприятия отметили, что создание международной общественной платформы «Азербайджан — Россия — Турция» является результатом конструктивного политического диалога трех стран, посредством которого открываются новые возможности для экономического сотрудничества, развития транспортно-энергетических проектов и обеспечения региональной безопасности. Было подчеркнуто, что события, происходящие в странах Ближнего Востока, на Южном Кавказе, в Каспийско-Черноморском регионе подталкивают Азербайджан, Россию, Турцию к укреплению трехстороннего сотрудничества. Организаторами конференции выступили Международный экспертный совет Baku Network (Азербайджан), Центр изучения современной Турции (РФ), Институт исследования России (Турция).

Lufthanza объявила Баку «Городом месяца»

Ведущая немецкая и вторая в Европе авиакомпания Lufthanza объявила Баку «городом месяца», сообщает Государственное агентство по туризму. Авиакомпания на своей странице, называя Азербайджан Страной огней, сравнивает ночной Баку с вечно движущимся пылающим городом. Рассказывая о Баку как о крупнейшем городе на Южном Кавказе, авиакомпания называет его драгоценной жемчужиной Каспийского моря. Особо отмечая красоту ночного Национального приморского парка, Lufthanza называет бакинский бульвар местом, объединяющим людей и заставляющим их чувствовать себя любимыми. Авиакомпания также рассказывает об Ичеришехер, уподобляя его лабиринту. По мнению Lufthanza, современные и исторические архитектурные памятники придают Баку особую красоту и создают синтез Востока и Запада. Также авиакомпания назвала Центр Гейдара Алиева символом модернизации и современности азербайджанского общества. На своей странице Lufthanza, называя Баку известным мегаполисом, расположенным между Европой и Азией, пригласила всех посетить Азербайджан.

Азербайджан построил погранзаставу на территории заповедника Кешикчидаг

Азербайджан 7 октября ввел в эксплуатацию новую пограничную заставу «Кешикчи гала» на госгранице с Грузией в Агстафинском районе республики, охватывающую комплекс пещер Кешикчидаг (Давид Гареджи), сообщает Interfax.az. Застава находится на высоте 850 метров над уровнем моря и охватывает большую географическую область, включая государственную границу с Грузией, историко-культурный заповедник Кешикчидаг. Отметим, что работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года государственной комиссией по делимитации и демаркации. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы. После долгого перерыва заседания указанной комиссии возобновились в связи с инцидентами на границе. Монастырский комплекс «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) находится на территории Азербайджана. Однако представители грузинской общественности оспаривают принадлежность комплекса Азербайджану. 14 июля 2019 года группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) и оскорбила их. В связи с инцидентом представители погранслужб Азербайджана и Грузии провели встречу, в ходе которой совместно изучили инцидент, обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы пресечь в будущем подобные случаи. Личный состав ГПС Азербайджана предпринял неотложные меры и обеспечил меры безопасности на территории.

Dsx.gov.az Азербайджанские пограничники

Азербайджан улучшил позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности

Азербайджан поднялся на 11 ступеней в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год, опубликованном Всемирным экономическим форумом в среду. Как сообщает Report, Азербайджан с 62,7 баллами (прибавив 2,7 балла) занимает в текущем исследовании 58-е место. Армения располагается на 69-й позиции (61,3 балла), Грузия — на 74-й (60,6 балла). Возглавляет рейтинг Сингапур. В первую пятерку также входят США, Гонконг (Китай), Нидерланды и Швейцария. Всего в списке представлена 141 экономика. Индекс глобальной конкурентоспособности, составленный из 12 показателей, измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции. Присутствие Азербайджана в верхней половине рейтингов отмечается для таких индексов как «рынок труда» (21 против 40-го места в 2018 году), «динамичность бизнеса» (23 против 31-го места в 2018 году), «продовольственный рынок» (23 против 37 места), «инфраструктура» (38 против 46 места), «навыки» (48 против 54 места), «общественные институты» (49 против 58 места), «масштаб рынка» (67 против 65 места), «инновационный потенциал» (68 место против 71 место). В нижней половине рейтингов Азербайджан оказался по таким показателям конкурентоспособности, как «потенциал ИКТ» (73 против 69 места в 2018 году), «финансовая система» (96-е место как и в прошлом году), «Здоровье» (98 против 91 места), «макроэкономическая стабильность» (103 место против 126 места). На улучшение показателей Азербайджана по индикатору «макроэкономическая стабильность» повлияли низкая инфляция и низкий уровень внешнего долга в стране.