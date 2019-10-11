Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.

Иосиф Кубатян ИА REGNUM Установка памятника Нжде в Ереване

Как сообщает РИА Новости, в ходе своего выступления Алиев напомнил о роли азербайджанского народа в годы войны. Затем он отметил, что главы стран СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов. «К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде», — продолжил Алиев. Он также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами. Алиев напомнил, что впоследствии Нжде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме. «К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», — резюмировал лидер Азербайджана.

President.az Никол Пашинян и Ильхам Алиев на заседании Совета глав стран СНГ в Ашхабаде

Выступивший после Пашинян также рассказывал о вкладе его народа в победу над нацистами и обвинил Алиева в попытке субъективной интерпретации исторических событий тех лет. Дословно армянский премьер сказал следующее: «Мы поддерживаем любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторических событий тех лет, и выступаем против попыток их субъективной интерпретации. К сожалению, в речи Ильхама Гейдаровича мы увидели такие попытки». Этот и последующие доводы Пашиняна не выдерживают критики, поскольку Алиев в своем выступлении обратился к конкретным фактам: аресту Нжде советской властью за пособничество фашистам и докладу МИД России о сотрудничестве Нжде с нацистами. Соответственно, президента Азербайджана никак нельзя упрекнуть в субъективной оценке деятельности Нжде, поскольку он сослался на объективные факторы. Ранее и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей «Армянского легиона» вермахта генералу Гарегину Нжде.

Так что слов из песни не выкинуть. Сотрудничество Нжде с нацистами — факт неопровержимый, и отнюдь не Алиев первый озвучивает эти обвинения. 15 декабря 1942 года Нжде и шесть его единомышленников стали членами созданного немцами Армянского национального совета. Сформированные в Германии армянские военизированные формирования под руководством другого фашиста армянского происхождения, Дро (Драстамат Мартиросович Канаян), и самого Нжде прошли обучение у инструкторов СС и принимали активное участие в операциях по оккупации Крымского полуострова и наступлениях на Кавказ. Нжде не раз встречался с германским рейхсминистром Розенбергом, с 1941 года вел переговоры с гитлеровцами о созыве в Берлине конференции дашнаков с целью создания «Армянского освободительного комитета при гитлеровской армии». Эта конференция созывается в апреле 1943 года делегатами из Болгарии, среди которых были Нжде и Каро Казаросян, на ней приняли решение начать вербовку добровольцев для борьбы с Советской армией.

Гарегин Нжде

Кстати, в своей речи Алиев ни одним словом не подверг сомнению вклад армянского народа в победу над фашистами и ни одной фразой не проявил неуважение к армянам, что совершенно необоснованно вменил ему в вину Пашинян. «Я считаю, что слова президента Азербайджана неуважительны, в первую очередь для армянского народа», — сказал армянский премьер. Если Пашинян «неуважением» к армянскому народу счел слова сожаления Алиева о том, что «новая власть Армении не демонтировала этот памятник», то и этот довод притянут за уши, поскольку речь была о «новой власти», но никак не об армянском народе. Алиев лишь констатировал факты и выразил общее мнение, которого придерживаются руководство государств всего постсоветского пространства — «героизации фашизма нет места на пространстве СНГ». Подтверждением этого станет, как заявлено, и принятие по итогам саммита обращения к народам стран Содружества и мировой общественности, призванное продемонстрировать единство оценок стран СНГ решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, общего понимания о недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма.

Интересно, присоединится ли Никол Пашинян к подписантам этого документа? Если да, то означает ли это, что по возвращении в Ереван он даст указание снести памятник фашисту Нжде? А если нет, то не станет ли этот факт признанием правоты Алиева?