



Иван Шилов ИА REGNUM

В Сочи состоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Валдай». И не случайно гостями президента России Владимира Путина были руководители стран, представляющих все регионы «большого Востока» — президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Филиппин Родриго Дутерте и король Иордании Абдалла II.

Ведь ключевыми темами ежегодного 16-го заседания Валдайского клуба стали вопросы мировой безопасности, глобальные угрозы, сохранение миропорядка и растущая роль Азии и Востока. В Сочи собрались десятки политологов, академиков и бывших политиков со всего мира. В этот раз его участники пытались ответить на вопрос, как меняется мир, в котором стремительно растет роль стран Азии, как Восток влияет на мировое устройство и каково место России в этом процессе. Организаторы указали, что выбор темы ежегодного заседания объясняется укреплением позиций России на этом геополитическом пространстве, стремлением придать больший вес восточному вектору внешней политики, обострением конкуренции и необходимостью наращивать собственную конкурентоспособность. Путин в своем выступлении обозначил новую концепцию будущего миропорядка и особое место в нем Азии и Востока.

Бакинский политолог Тофик Аббасов назвал нынешний форум на Валдае «знаковым», особенно после завершившейся 74-й Генеральной Ассамблеи ООН, которая не оправдала огромных ожиданий и запомнилась скромными результатами. И на этом фоне, считает азербайджанский эксперт, заседание Валдайского клуба оказалось более результативным с точки зрения прозвучавших новых идей и замыслов, обращенных на развитие интеграции. «Российская дипломатия переформатирует свои цели и приоритеты, поэтому не случайно здесь оказались главы тех государств, с которыми Москва намеревается строить принципиально новые и прагматичные отношения», — отмечает Аббасов.

(сс) Patrick Gruban Зал Генеральной ассамблеи ООН

Еще до начала главного заседания Путин провел двусторонние переговоры с лидерами Иордании, Филиппин, Казахстана, Азербайджана, и вопросы политического и экономического сотрудничества были главными их темами. В ходе беседы с российским коллегой Алиев особенно отметил большие потенциальные возможности двустороннего сотрудничества, подчеркнув, что отношения имеют очень перспективную базу. Оба лидера высказались очень позитивно, отметив растущий товарооборот как логическое следствие взаимного доверия и желания сторон развивать сотрудничество, охватывая новые сферы деятельности. Данные о том, что за последний год товарооборот достиг более чем 2,5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к увеличению, свидетельствуют о неуклонном развитии экономического сотрудничества и об углублении стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном.

Путин отметил наличие хороших перспектив для развития экономических отношений и подчеркнул авторство азербайджанского лидера в новых совместных конкретных крупных проектах. Алиев, в свою очередь, подтвердил позитивную динамику в торгово-экономической сфере с ростом до августа более чем на 20%. «И реализация «дорожных карт», которые мы с Вами утвердили, ведет, конечно, к более тесному взаимодействию, интеграции и сотрудничеству во всех сферах. Для нас Россия важнейший партнер, друг, добрый сосед, мы очень дорожим этими отношениями. Уверен, сегодняшняя дискуссия будет хорошим вкладом в дальнейшее развитие наших связей», — сказал президент Азербайджана.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Аббасов обозначил растущую многопрофильную интеграцию между странами как ответ многим существующим вызовам и рискам, с которыми приходится считаться. Средства воспроизводства новых рисков иной раз приобретают угрожающий характер, и чтобы их нейтрализовать и контролировать, дееспособные государства пытаются запускать блокирующие средства, предпринимать действия упреждающего характера. Эксперт пояснил:

«Алиев в этом ключе говорил о возможностях карабахского урегулирования, а ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров фактически впервые озвучил императив, согласно которого Армения тормозит миротворческий процесс. Россия по определению не может позволить себе безразличие в этом вопросе, поскольку страна, с одной стороны — сопредседатель Минской группы ОБСЕ, с другой стороны — это страна, у границ которой разгораются не очень желательные события, и в третьих — Россия уже оформила свое глобальное лидерство и как страна-лидер не может позволить пошатнуть стабильность в таком важном регионе, как Южный Кавказ».

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Не случайно, считает Аббасов, глава МИД России провел аналогию между высказываниями Никола Пашиняна и позицией Албании, предъявляющей претензии на Косово. Позиция российской дипломатии в этом вопросе принципиальная и опирается на положения международного права. И это вселяет оптимизм. Армянская сторона должна провести корректировку своего подхода. Азербайджан же свою точку выражал уже неоднократно, последователен в своем видении механизмов урегулирования конфликта: это деоккупация Нагорного Карабаха, выполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН и налаживание диалога между Баку и Ереваном.

Нельзя ставить под удар крупные экономические проекты и международные транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, которые играют ключевую роль в реализации экономических проектов и обеспечивают международные грузоперевозки. Обеспечение стабильности региона имеет ключевое значение для развития экономических отношений, открытия новых направлений инвестиционной активности. Об этом говорили все президенты, поскольку вопросы безопасности и стабильности, предотвращения угроз сегодня актуальны и приобретают глобальное значение, поэтому каждая страна пытается вкладывать в региональную стабильность свой вклад. Валдайский клуб отличился на этот раз важными императивами в адрес всего сообщества, и хотя в Сочи не были представлены все страны, участники форума выразили консолидированное мнение, что необходимо противопоставлять рискам и вызовам общую стратегию взаимодействия, чтобы увеличить запас прочности общей коллективной безопасности и приложить усилия для предотвращения глобальных катастроф, угрожающих всему человечеству.

А вообще форум запомнился несколькими высказываниям. Так, филиппинский президент Дутерте не исключил присутствия агентов ЦРУ на форуме. Искать действенные формулы против фрагментации в Азии призвал президент Казахстана Токаев: «Сегодня мы видим, к сожалению, «лоскутное одеяло» из различных двусторонних альянсов, региональных и субрегиональных институтов. Как говорят в Китае, «в Азии спят в одной кровати, но видят разные сны». Король Иордании Абдалла II подчеркнул роль России в регионе, особенно «в развитии мирного процесса в Сирии». А азербайджанский президент Алиев противопоставил поставленной премьером Армении точке в карабахском вопросе большой восклицательный знак.