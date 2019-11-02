



Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Перестановки в администрации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на пост главы своей администрации председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нуриева Самира Рафиг оглу, сообщает пресс-служба главы государства. Новый руководитель администрации президента входит в число молодых кадров, которые получили образование за рубежом и работали в международных организациях. 44-летний Нуриев получил степень магистра по политике международного развития в университете Дьюка в США, работал в различных частных компаниях и международных организациях в качестве экономиста, менеджера по маркетингу и координатора проектов, в том числе в 2000—2001 гг. занимал должность бизнес-советника в азербайджанском офисе Программы развития ООН, был директором департамента развития предпринимательства в министерстве экономического развития Азербайджана, начальником управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», директором Государственного агентства по жилищному строительству при президенте Азербайджана. Нуриев заменил на этом посту бессменного руководителя администрации, «аксакала» и «серого кардинала» азербайджанской политики, 81-летнего Рамиза Мехтиева, отправленного руководить наукой. Этим назначением Алиев подтвердил свои намерения по омоложению руководства страны и замене старых, консервативно мыслящих кадров молодыми реформаторами.

Mida.gov.az Самир Нуриев

О чем Марк Эспер говорил с министром обороны Азербайджана

По инициативе американской стороны состоялась встреча министра обороны США Марка Эспера и министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в рамках прошедшего в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заседания на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане. Как сообщает минобороны, стороны обсудили перспективы развития военных связей между Азербайджаном и США как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, в том числе расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями относительно участия азербайджанских миротворцев в небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Азербайджан направил ноту Франции

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Грос был приглашен в министерство иностранных дел, где с ним встретился заместитель министра Халаф Халафов. Как сообщили АПА в МИД, на встрече послу была вручена нота в связи с тем, что на прошлой неделе председатель регионального совета Овернь-Рона-Альпы Франции Лоран Вокье в ходе своего визита в Ереван встретился с «министром иностранных дел» созданного Армянской Республикой на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима Масисом Маиляном и вместе с ним подписал «совместную декларацию». Сообщается, что призывы, отразившиеся в «декларации», наносят удар переговорному процессу по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и выражают поддержку позиции Армении относительно изменения его формата. Эти незаконные «документы» противоречат национальным законодательствам Азербайджана и Франции, и в частности 73-й статье Конституции Франции, пунктам «Общего кодекса территориальных единиц» и пунктам циркулярного документа, подписанного 24 мая 2018 года министрами внутренних дел, Европы и иностранных дел. Французскому дипломату было доведено до сведения, что подписание подобных незаконных «документов» местными и региональными органами власти Франции, являющейся ведущей страной ЕС и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, наносит тень беспристрастной посреднической роли этой страны, показывающей негативный пример другим странам-членам ЕС. Французскому послу было высказано требование о вмешательстве в вопрос МИД Франции и представления объяснения азербайджанской стороне. Посол Франции, в свою очередь, заявил, что подобные выступления местных и муниципальных органов не обладают какой-либо юридической силой и не отражают позицию французского правительства, что позиция Франции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта остается принципиальной и неизменной. Дипломат подчеркнул, что программа визита Вокье в Ереван не поддерживается правительством Франции, его встреча с представителем марионеточной структуры была проведена после завершения официальной части визита, и на ней отсутствовал посол Франции в Ереване.

fondapol Лоран Вокье

В Баку прилетел Шойгу

30 октября в Баку состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ, в котором принял участие и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, а также председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. На заседании были обсуждены текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы. В работе заседания Совета приняли участие делегации минобороны Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Как сообщили Report в пресс-службе исполнительного комитета СНГ, члены Совета рассмотрели проекты Концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года и Основных направлений развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств — участников СНГ до 2025 года. На заседании были подведены итоги Армейских международных игр — 2019, рассмотрены вопросы подготовки офицерских кадров для вооруженных сил стран Содружества, проведения Международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку» и подготовки к празднованию 75-летия Победы, намечены совместные мероприятия объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ в 2020 году, обсуждена деятельность базовой организации государств — участников СНГ (Военный университет министерства обороны России) по подготовке специалистов военно-гуманитарного профиля и вопросы организации информационного сопровождения совместных мероприятий многостороннего военного сотрудничества.

Mil.ru Встреча Ильхама Алиева с Сергеем Шойгу

Азербайджанские энергопроекты в списке проектов общего интереса ЕС

Европейская комиссия утвердила четвертый список проектов общего интереса по созданию трансграничной энергетической инфраструктуры в пространстве Европейского союза (ЕС), сообщает Trend со ссылкой на ЕС. В целом, количество газовых проектов в списке сократилось за два последних года с 53 до 32. Следующие проекты, предусматривающие транспортировку азербайджанского газа в Европу, снова включены в новый список: интерконнектор Греция — Болгария (IGB), поэтапное увеличение мощности кластера в коридоре Болгария — Румыния — Венгрия — Австрия, известный как ROHUAT / BRUA, Транскаспийский газопровод (TCP), «Будущее расширение Южнокавказского газопровода» (SCPFX)] и Трансадриатический трубопровод (TAP). Отметим, что проект «Южный газовый коридор» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения «Шах Дениз-2», через Турцию в Европу.

Литературный вечер Достоевского в Баку

В Научно-исследовательской лаборатории «Россиеведение» Азербайджанского университета языков прошел литературный вечер под названием «Писатель, потрясающий душу», организованный совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане. Как сообщает Yenicag.Ru — Новая Эпоха, мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 200-летия великого русского писателя, философа и публициста Фёдора Достоевского. В работе литературного вечера приняли участие преподаватели и студенты Азербайджанского университета языков.

Баку включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

Баку по случаю Всемирного дня городов, отмечаемого 31 октября, включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории «дизайн», в связи с чем в столице ожидаются некоторые изменения и осуществление международных проектов, которые позволят сделать ее настоящим брендом, сообщает Спутник Азербайджан. Сеть насчитывает в общей сложности 246 городов, распределенных по категориям творчество, музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиа-искусство или гастрономия. Каждый из городов сети по-своему привержен общей идее о том, что культура является главной составляющей в стратегии их развития. Развитие творческих областей и осуществление инновационных проектов коснется не только Баку, но и районных центров в регионах Азербайджана, говорится в комментарии министерства культуры. Основной целью является соблюдение условий инклюзивного градостроительства. Ко всему этому, планируется осуществление проектов, которые дадут возможность сделать Баку брендом. Напомним, что впервые в эту Сеть в 2017 году вошел город Шеки.

Филипп Киркоров «зажег» в Баку

Завершились гастроли короля российского шоу-бизнеса, народного артиста России Филиппа Киркорова в Баку, сообщает Trend Life. На сцене Бакинского конгресс-центра 30 и 31 октября артист представил свое новое шоу «#ЦветНастроения. Я+R». На своей официальной странице в Instagram Киркоров поделился фотографиями, сделанными в ходе визита, отметив, что 1 ноября утром на крыльях частного спецборта «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) вернулся из солнечного Баку. «Вчера вечером отзвучали заключительные аккорды нашего второго подряд шоу «#ЦветНастроения. Я+R» режиссера Франко Драгоне в уникальном по красоте и архитектуре концертном зале Азербайджана — Бакинском конгресс-центре. Я чуть позже обязательно поделюсь с вами видео и фотокадрами, как это было и насколько гостеприимна азербайджанская публика, и как снова мы с Айгюн Кязымовой зажгли на сцене, и снова исполнили новую песню «АЗЕРБАЙДЖАН», и как мы снимали клип на эту песню. Но сейчас я хочу вспомнить как мы с моей семьей во главе с любимой моей тетей Мари, детьми Аллой-Викторией и Мартином и DJ Катей Гусевой проводили свободное время в Баку, и сколько всего интересного увидели, хотя за 10 фотографий это вряд ли возможно, но тем не менее…» — написал артист.