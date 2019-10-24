Завершая цикл статей о революционных реформах в правительстве Азербайджана, можно уже с уверенностью констатировать: революцию устроил сам президент страны Ильхам Алиев. И даже дело не в том, что он распрощался с такой крупной фигурой политического олимпа, как руководитель президентской администрации Рамиз Мехтиев, который занимал эту должность больше двух десятилетий и за глаза именовался «серым кардиналом». А в том, что президент дает бой всему чиновничьему аппарату, тем среди них, кто тормозит объявленные главой государства глубокие институциональные реформы, как законодательные, так и структурные.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Алиев сменил премьер-министра, уволил двух вице-премьеров, все они были отправлены в отставку «в связи с пенсионным возрастом». После чего азербайджанский лидер создал суперминистерство, передав своим указом в структуру министерства экономики министерство налогов, Госкомитет по имущественным вопросам и Госагентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком. Это решение президента вкупе с кадровыми следует рассматривать как внесение нового качественного изменения в управление, предусматривающего поднятие на иной уровень приоритетных сфер экономики, улучшение бизнес климата и уровня предпринимательства, а в целом — макроэкономической ситуации в стране, и направленное на развитие азербайджанской экономики за счет ненефтяного сектора.

Бакинский политолог Тофик Аббасов объясняет кадровые и структурные решения Алиева последних дней новыми вызовами и задачами, которые стоят перед страной и требуют инновационного подхода. И смена поколений, парадигм, дискурсов становится закономерным итогом меняющихся приоритетов. Азербайджан создает эффективное правительство, в котором будет работать динамичный кластер новых кадров, которые учились как в стране, так и за ее пределами, некоторые по государственной программе, имеют дипломы и научные степени ведущих научно-исследовательских центров и вузов. Настал черед нового поколения, остро востребованы люди с опережающим мышлением, поскольку ставится задача максимально снизить зависимость от энергетического сектора, которая всё еще остается локомотивом национальной индустрии.

Президент Азербайджана Алиев Ильхам

«Зависимость от сырьевой базы изживает себя. Сфера информационных технологий и прочих перспективных областей нуждается в приливе новых кадров, поэтому выполнившие свою историческую миссию чиновники высокого уровня уступают место своим преемникам», — говорит эксперт. Причем в новых реалиях, по его мнению, большая ставка с целью создания среды высокого доверия в сфере услуг населению делается на прозрачность всех процессов: принцип единого окна становится актуальным, функции многих министерств передаются службе ASAN, детищу самого президента, которая создавалась на базе Агенства по инновациям при президенте, даже услуги, оказываемые гражданам министерствами внутренних и иностранных дел. Тем самым значительно был облегчен доступ к услугам государственных структур, коммуникациям, а фискальные службы стали более доступны для бизнеса. Т. е. минимизирован человеческий фактор в цепочке гражданин-чиновник, что исключает фактор коррупции, включая свободный беспрепятственный режим для решения таких проблем рядовых граждан, как получение пенсий, внутренних и зарубежных паспортов, выдачу всякого рода справок и информации, даже трудоустройство.

«Такой подход главы государства функционален и остро востребован, глобальные реформенные программы, реализуемые в стране, выводят Азербайджан в лидеры. Так, по итогам всемирного Давосского форума и нескольких престижных рейтинговых организаций Азербайджан вышел на 10-е место в мире в таком показателе, как наличие долгосрочной стратегии развития, а по показателям готовности руководства страны к радикальным реформам занял пятую строчку во всемирном ранжире», — напомнил Аббасов. И эти показатели свидетельствуют о том, что сама власть выступает в революционном обличии, в амплуа революционеров, заинтересованных в проведении коренных реформ и больших перемен. В текущем году в силу вступили два социальных пакета, охватывающие интересы более четырех миллионов граждан, чуть меньше половины населения страны, включающие повышение заработных плат, пенсий и пособий, помощь социально уязвимым слоям населения, и это еще не предел.

Bilal41 Азербайджан

«Конечно, оценка международными структурами успехов страны указывает на то, что генеральная линия по реформированию всей системы управления выбрана верно, но ее надо совершенствовать и находить новые возможности для развития страны. Сил одного главы государства недостаточно для эффективного поступательного движения вперед, есть потребность в участии в процессах и аппарата», — объяснил решения президента эксперт. Можно полагать, что в условиях возрастания экономической активности, когда дан импульс развитию ненефтяного сектора, реформы будут продолжены, вероятно, уже в ближайшее время они коснутся финансовой и налоговой систем.